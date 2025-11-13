Rzeczpospolita
Szymon Hołownia, symbol polaryzacji. Tak w sondażu ocenili go Polacy

Marszałek Szymon Hołownia zaczął dwa lata temu od uruchomienia „Sejmflixa”. Jak kończy swoje urzędowanie? Wyborcy koalicji rządzącej oceniają go jednoznacznie dobrze, a opozycji – jednoznacznie źle.

Publikacja: 13.11.2025 04:30

W czwartek 13 listopada Szymon Hołownia zaprezentuje dziennikarzom w Sejmie podsumowanie swojego czasu jako marszałek.

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Michał Kolanko

„Drugie i ostatnie Święto Niepodległości w roli Marszałka Sejmu ” – tak zaczyna się nieco nostalgiczny wpis marszałka Sejmu Szymona Hołowni w mediach społecznościowych. W czwartek 13 listopada polityk Polski 2050 żegna się ze stanowiskiem, a kilka dni później, 18 listopada, odbędzie się głosowanie nad powołaniem na fotel marszałka Włodzimierza Czarzastego.

Jak samego marszałka Sejmu oceniają Polacy? Ewidentnie są podzieleni. W najnowszym badaniu IBRiS Hołownia (7-8 listopada) ma więcej zwolenników niż przeciwników: 45,4 proc. ankietowanych ocenia jego pracę jako marszałka Sejmu pozytywnie, przeciwnego zdania jest 41,5 proc. wyborców. Pozostali nie wyrobili sobie w tej sprawie zdania. 

Sondaż: Hołownia zdobył poparcie (części) opozycji

Choć marszałek Hołownia miał bardziej łączyć, niż dzielić, to ocena jego pracy jest doskonałym przykładem tego, jak bardzo spolaryzowane jest polskie społeczeństwo. Dobrze ocenia go aż 72,4 proc. wyborców koalicji, a negatywnie aż 65,8 proc. zwolenników opozycji. Można powiedzieć, że stał się symbolem podziałów, choć warto zauważyć, że aż 31 proc. popierających PiS, Konfederację i Razem ocenia go dobrze. 

Foto: Rzeczpospolita/ Tomasz Sitarski

Ten pozytywny sentyment może być spowodowany jego działaniami w samej końcówce kadencji. Jego spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim u Adama Bielana było mocno krytykowane przez obecną koalicję oraz jej zwolenników w mediach społecznościowych, ale niekoniecznie przez zwolenników PiS czy Konfederacji. – Marszałek Hołownia przejdzie do historii jako ten, który zapobiegł zamachowi stanu i co więcej – nazwał po imieniu próbę uniemożliwienia objęcia urzędu wybranemu prezydentowi – mówi „Rzeczpospolitej” Marek Jurek, były marszałek Sejmu.

Z czego Hołownia powinien być ogólnie najbardziej zadowolony jako marszałek? – Wzbudził społeczne zainteresowanie i życzliwość dla Sejmu, który wcześniej wydawał się zabitą przez PiS na śmierć maszynką do głosowania. Pokazał, że parlamentaryzm może być sexy – w czasach, gdy po obu stronach Atlantyku coraz bardziej widoczne są ciągotki do autorytaryzmu i dyktatury – podsumowuje w rozmowie z nami Michał Kobosko, europoseł Polski 2050. 

Hołownia szykuje podsumowanie i szuka nowej drogi 

W czwartek 13 listopada Hołownia zaprezentuje dziennikarzom w Sejmie podsumowanie swojego czasu jako marszałek. Dwa lata temu po wyborze rozpoczął od symbolicznego „odbarierkowania” terenu  wokół Sejmu. Najprawdopodobniej zastąpi go na tym stanowisku lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. O ile jeszcze kilka tygodni temu wokół tej kandydatury były w koalicji spore emocje, to teraz wszystko wskazuje na to, że do takiej zmiany dojdzie. A sam Hołownia? Niedawno zaskoczył wszystkich pomysłem, że będzie ubiegał się o fotel Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców. Z naszych informacji wynika, że przeszedł pierwszy etap rekrutacji i dalej pozostaje w grze o to stanowisko. 

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania

