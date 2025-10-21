Aktualizacja: 21.10.2025 12:09 Publikacja: 21.10.2025 12:00
Włodzimierz Czarzasty
Foto: Paweł Supernak, PAP
– Perspektywa, że pan Czarzasty zostanie drugą osobą w państwie, jest trudna do zaakceptowania, w świetle wiedzy o jego roli w aferze Rywina, matki wielu afer korupcyjnych w Polsce. To mnie boli – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” były prezydent Polski Bronisław Komorowski. Część polityków koalicji 15 października podziela niechęć do Włodzimierza Czarzastego, który w listopadzie ma zostać marszałkiem Sejmu po tym, jak Szymon Hołownia zrzeknie się urzędu. Ciąży im przeszłość polityczna obecnego szefa Nowej Lewicy.
Posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska zapowiedziała w Polskim Radiu 24, że zagłosuje przeciwko tej kandydaturze. – Mam bardzo duży problem z przeszłością pana Czarzastego, w związku z jego członkostwem w PZPR – tłumaczyła. Czy oznacza to, że jego wybór na nowego marszałka Sejmu jest zagrożony?
Zgodnie z umową koalicyjną, zawartą w listopadzie 2023 r., podpisaną przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, marszałkowie Sejmu i Senatu mają w trakcie obecnej kadencji parlamentu się zmienić. Precedensowe rozwiązanie ma zapewnić trwałość koalicji 15 października.
Zgodnie z tymi zapisami lider Polski 2050 Szymon Hołownia ma funkcję marszałka Sejmu sprawować od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r., a po nim, do końca kadencji, marszałkiem Sejmu ma być Włodzimierz Czarzasty. Hołownia zapowiedział, że uszanuje zapisy umowy i złoży rezygnację ze stanowiska.
– Marszałek Hołownia nie stawia żadnych warunków wstępnych i, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ustąpi miejsca Czarzastemu – mówił niedawno premier Donald Tusk.
Głosowanie nad wyborem Włodzimierza Czarzastego na marszałka zaplanowano na 19 listopada. Hołownia będzie wówczas kandydował na wicemarszałka. – Umówiliśmy się z marszałkiem Czarzastym, że nie będziemy zwoływać dodatkowego posiedzenia tylko dla powołania marszałka – wyjaśnił tę zwłokę Hołownia.
Umowa koalicyjna zakłada również wymianę marszałka Senatu. Jednak w tej kwestii prawdopodobnie do zmiany nie dojdzie i Małgorzata Kidawa-Błońska pozostanie na stanowisku. Zapis umowy koalicyjnej w tym zakresie mówi, że kandydata na marszałka Izby Wyższej zgłasza Koalicja Obywatelska. – Nie słyszałam, żeby miało dojść do zmiany – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Małgorzata Kidawa-Błońska. Z naszych informacji wynika, że koalicjanci nie mają zastrzeżeń wobec obecnej marszałek i nie będą oczekiwać zmian. Również w KO jest zadowolenie z Kidawy-Błońskiej. A jak będzie w Sejmie?
Część posłów Koalicji Obywatelskiej nie wyraża entuzjazmu wobec głosowania na Włodzimierza Czarzastego nie tylko z powodu jego przeszłości. Niechęć dotyczy również przyszłości i obaw dotyczących zarządzania pracami Sejmu oraz otaczania się przez niego młodymi lewicowymi działaczami. O Szymonie Hołowni, ponad podziałami, mówi się w Sejmie, że dobrze administrował pracami Izby Niższej. Wobec tych umiejętności Czarzastego są wątpliwości.
– Czy lewicowa agenda nie będzie miała pierwszeństwa podczas procedowania i nie wróci zamrażarka sejmowa? – zastanawia się jeden z posłów KO. Z kolei niektórzy politycy Polski 2050 są niechętni zmianie, bo liczyli na to, że Hołownia pozostanie na stanowisku. Politycy koalicji 15 października nie chcą pod nazwiskiem mówić, jak zagłosują, zwykle nie chcąc się narażać kierownictwu swoich partii i Donaldowi Tuskowi. Tym bardziej, że wybór Czarzastego na marszałka Sejmu ma być testem spójności koalicji rządowej i pokazem jedności.
Ustąpienie Hołowni jest pewne, a wybór Czarzastego – mimo wątpliwości wyrażanych przez część posłów koalicji rządzącej – raczej przesądzony. Pytanie, jak zagłosują poszczególni posłowie koalicji? Ilu wstrzyma się od głosowania, ilu zabraknie na sali plenarnej, a ilu jawnie sprzeciwi się wyborowi?
Czy, jeśli dojdzie do głosowania nad wyborem Czarzastego, to w Koalicji Obywatelskiej będzie obowiązywała dyscyplina partyjna? – Jestem przekonany, że tak będzie – odpowiedział Michał Szczerba z KO na pytanie „Rz”. Choć z naszych informacji wynika, że dyscyplina w KO nie zostanie wprowadzona podczas głosowania, ale posłowie zostaną pouczeni, jak głosować. – Dla dobra koalicji, każdy wie, jak ma się zachować – mówi nam jeden z parlamentarzystów KO. – Nawet jeśli ktoś będzie kręcił nosem, to na sejmową arytmetykę niechęć się nie przełoży – podsumowuje polityk blisko współpracujący z Donaldem Tuskiem. Wiadomo też, jak zachowa się opozycja.
– Zagłosujemy przeciwko wyborowi Czarzastego. PiS nie zgodzi się na wybór lewicowego marszałka – mówi „Rz” Janusz Kowalski, poseł PiS. Przeciwko będzie też Konfederacja. Pytanie, czy wróci temat wicemarszałka z PiS.
Partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie ma swojego reprezentanta w prezydium Sejmu. W listopadzie 2023 r. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica jednogłośnie zagłosowały przeciw kandydaturze Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
Z informacji „Rz” wynika, że w tej sprawie ani PiS, ani koalicja rządowa nie zmieniły zdania. – Nie będzie nam koalicja Tuska wybierać wicemarszałka. Elżbieta Witek jest niezmiennie naszą kandydatką – mówi nam Kowalski.
Jeśli PiS nie zmieni kandydatury, pozostanie więc na kolejne dwa lata bez swojego wicemarszałka Sejmu.
