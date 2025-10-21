Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są obawy związane z kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu?

Dlaczego wybór Włodzimierza Czarzastego być testem spójności dla koalicji 15 października?

Jakie są szanse, że wicemarszałkiem Sejmu zostanie Elżbieta Witek?

– Perspektywa, że pan Czarzasty zostanie drugą osobą w państwie, jest trudna do zaakceptowania, w świetle wiedzy o jego roli w aferze Rywina, matki wielu afer korupcyjnych w Polsce. To mnie boli – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” były prezydent Polski Bronisław Komorowski. Część polityków koalicji 15 października podziela niechęć do Włodzimierza Czarzastego, który w listopadzie ma zostać marszałkiem Sejmu po tym, jak Szymon Hołownia zrzeknie się urzędu. Ciąży im przeszłość polityczna obecnego szefa Nowej Lewicy.

Posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska zapowiedziała w Polskim Radiu 24, że zagłosuje przeciwko tej kandydaturze. – Mam bardzo duży problem z przeszłością pana Czarzastego, w związku z jego członkostwem w PZPR – tłumaczyła. Czy oznacza to, że jego wybór na nowego marszałka Sejmu jest zagrożony?

W Senacie rotacyjnej zmiany marszałka nie będzie?

Zgodnie z umową koalicyjną, zawartą w listopadzie 2023 r., podpisaną przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, marszałkowie Sejmu i Senatu mają w trakcie obecnej kadencji parlamentu się zmienić. Precedensowe rozwiązanie ma zapewnić trwałość koalicji 15 października.