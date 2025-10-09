– Nie przywiązuję tak wielkiej wagi do słów Szymona Hołowni, dlatego że one zmienne są, te słowa. Zwykle to jest tak, że po burzy przychodzi słońce i zwykle jest lepiej – mówił też Czarzasty.

W Polsce 2050 wkrótce ma dojść do zmiany przywództwa. Dotychczasowy lider, Szymon Hołownia, zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego. Hołownia ogłosił też, że stara się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, co oznaczałoby, że może zniknąć z polskiej polityki na co najmniej pięć lat. Na razie nie wiadomo, kto przejmie po nim władzę w Polsce 2050. Oficjalnie do rywalizacji o stanowisko przewodniczącego zgłosił się jedynie Ryszard Petru, który jednak przez wielu postrzegany jest jako polityczny outsider w ugrupowaniu stworzonym przez Hołownię.

Włodzimierz Czarzasty przypomina umowę koalicyjną. „Nie chcę źle mówić o Szymonie Hołowni”

W kontekście zmian w rządzie i w prezydium Sejmu lider Nowej Lewicy przypomniał, że „została podpisana umowa koalicyjna”. – Wszelkie kwestionowanie umowy koalicyjnej ma dwa wymiary. Jeden wymiar jest polityczny, bo ktoś chce coś załatwić, to jest w polityce normalne. Ale drugi trochę ośmieszający. Przecież był taki moment, gdy pięciu dorosłych mężczyzn (Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń – liderzy partii tworzących koalicję – red.) usiadło i podpisało. Trzeba by było zakładać tak, że jeden z nich miał nieprzemyślaną strategię, nieprzemyślaną taktykę i podpisywał dokument, który z punktu widzenia jego formacji jest po prostu błędny. To źle świadczy o tej formacji. Nie chcę o Szymonie Hołowni mówić źle. My, jak podpisywaliśmy umowę koalicyjną, to mieliśmy przez miesiąc dzień i noc doradców. Ja to robiłem po raz pierwszy, radziłem się mądrzejszych ludzi. Człowiek się musi uczyć, bo nie jest najmądrzejszy – wspominał lider Nowej Lewicy.

Na uwagę, że sytuacja, w której Lewica miałaby marszałka Sejmu i wicepremiera, a Polska 2050 – tylko ministrów w rządzie, nie była sprawiedliwa z perspektywy koalicji, Czarzasty odparł, że „sprawiedliwość w polityce jest wyrażana w zależności od tego, kto ją wyraża”. Jednocześnie zapewnił, że nikt nie upiera się, aby Polska 2050 nie uzyskała fotela wicepremiera. – Nam czwarty wicepremier w niczym nie przeszkadza – zapewnił.