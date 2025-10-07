Następnie Hołownia podkreślił, że „większej głupoty” niż to, że posłowie Polski 2050 zamierzają zmieniać barwy partyjne, „w życiu nie słyszał”. - Jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że jacyś posłowie rozglądają się za inną przynależnością, niech wskaże mi nazwiska takich posłów. Nie ma takich posłów. Wszyscy, którzy są dzisiaj w Polsce 2050 kierują energię do środka. U nas ludzie rozmawiają, u nas ludzie konfrontują ze sobą wizje – mówił.

- Nas się rozbić nie da, jesteśmy zgraną paczką. Gdyby ktoś nam z tej strony (koalicyjnej – red.) zaczął podbierać posłów, to jest koniec koalicji. To by oznaczało kompletny brak zaufania, kompletny rozpad tego co nas łączy w koalicji. Jeśli choć jedna osoba ulegnie takiej pokusie dla nas to jest przykład przekroczenia czerwonej linii – ostrzegł.

- Ktoś powie że nie będziemy wtedy mieli posłów. No to nie będziemy mieli rządu – podsumował.

Szymon Hołownia poinformował kiedy odejdzie ze stanowiska marszałka Sejmu. To nie będzie 13 listopada

W kontekście swojego odejścia ze stanowiska marszałka Sejmu Hołownia poinformował, że rozmawiał z liderem Lewicy, Włodzimierzem Czarzastym, który ma go zastąpić na stanowisku marszałka. - Umówiliśmy się wstępnie, że jeżeli wszystkie bezpieczniki, o których rozmawiamy i ta równowaga w koalicji będzie zapewniona, poprzez nominację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera, co rekomenduje nasza Rada Krajowa, otwarcie na wicemarszałka dla Polski 2050, tak, żeby była równowaga (...) - jeżeli te warunki zostaną spełnione to umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu. W tym tygodniu, gdzie jest 13 (listopada) wskazany w umowie koalicyjnej nie ma posiedzenia Sejmu – wyjaśnił.