Szymon Hołownia ostrzega: Jeśli koalicjanci podbiorą nam choć jednego posła, to będzie koniec koalicji

Nas się rozbić nie da, jesteśmy zgraną paczką - mówił na konferencji prasowej w Sejmie marszałek Sejmu Szymon Hołownia, pytany o doniesienia RMF FM, że grupa posłów z Polski 2050 rozmawia z PSL o przejściu do tej partii.

Publikacja: 07.10.2025 10:10

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak Szymon Hołownia komentuje pogłoski o posłach Polski 2050, którzy rozmawiają o przejściu do PSL?
  • Kiedy Hołownia odejdzie ze stanowiska marszałka Sejmu?
  • Jak Szymon Hołownia ocenia swoje szanse na stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ?

Hołownię pytano, czy – jeśli nie zostanie wybrany na Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ może rozważyć ubieganie się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050 na kolejną kadencję. Wcześniej Hołownia ogłosił, że po upływie obecnej kadencji na stanowisku przewodniczącego partii (w styczniu 2026 roku) nie będzie starał się o reelekcję. W tym kontekście przytoczono informację podaną przez RMF FM, że co najmniej sześcioro posłów Polski 2050 rozmawia z PSL o zmianie barw partyjnych

Z niedawnego sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że 29,1 proc. badanych uważa, iż Polska 2050 nie przetrwa bez Szymona Hołowni na czele, a 24,6 proc. respondentów spodziewa się rozłamu w partii, jeśli Hołownia odejdzie ze stanowiska przewodniczącego. Na podziały w partii wskazywało głosowanie klubu parlamentarnego nad rekomendacją dla minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera. Pełczyńska-Nałęcz otrzymała rekomendację przewagą dwóch głosów (16 do 14), dwoje posłów wstrzymało się od głosu. 

Szymon Hołownia: Sześciu posłów rozmawiało z PSL-em? Też rozmawiałem z PSL-em

- Dzisiaj słyszałem, że sześciu posłów rozmawia z PSL-em. Ja chcę państwu powiedzieć, że też rozmawiałem z PSL-em, w ubiegłym tygodniu, dwa razy – raz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, raz z wicemarszałkiem Piotrem Zgorzelskim – odparł marszałek Sejmu, który następnie zażartował, że do PSL wybiera się wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.

Następnie Hołownia podkreślił, że „większej głupoty” niż to, że posłowie Polski 2050 zamierzają zmieniać barwy partyjne, „w życiu nie słyszał”. - Jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że jacyś posłowie rozglądają się za inną przynależnością, niech wskaże mi nazwiska takich posłów. Nie ma takich posłów. Wszyscy, którzy są dzisiaj w Polsce 2050 kierują energię do środka. U nas ludzie rozmawiają, u nas ludzie konfrontują ze sobą wizje – mówił. 

- Nas się rozbić nie da, jesteśmy zgraną paczką. Gdyby ktoś nam z tej strony (koalicyjnej – red.) zaczął podbierać posłów, to jest koniec koalicji. To by oznaczało kompletny brak zaufania, kompletny rozpad tego co nas łączy w koalicji. Jeśli choć jedna osoba ulegnie takiej pokusie dla nas to jest przykład przekroczenia czerwonej linii – ostrzegł. 

- Ktoś powie że nie będziemy wtedy mieli posłów. No to nie będziemy mieli rządu – podsumował. 

W kontekście swojego odejścia ze stanowiska marszałka Sejmu Hołownia poinformował, że rozmawiał z liderem Lewicy, Włodzimierzem Czarzastym, który ma go zastąpić na stanowisku marszałka. - Umówiliśmy się wstępnie, że jeżeli wszystkie bezpieczniki, o których rozmawiamy i ta równowaga w koalicji będzie zapewniona, poprzez nominację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera, co rekomenduje nasza Rada Krajowa, otwarcie na wicemarszałka dla Polski 2050, tak, żeby była równowaga (...) - jeżeli te warunki zostaną spełnione to umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu. W tym tygodniu, gdzie jest 13 (listopada) wskazany w umowie koalicyjnej nie ma posiedzenia Sejmu – wyjaśnił. 

Pytany o swoje starania o urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ i spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem, Hołownia powiedział, że była to dobra rozmowa. - Cieszę się, że go poznałem. On też wyrósł z organizacji związanych z Kościołem katolickim, które pomagały ludziom, jak ja. To jest też człowiek, z którym mijaliśmy się w różnych miejscach, jak w północnym Kiwu w Kongo, gdzie trwa wojna - mówił. 

Mówiąc o swoich szansach na wybór przyznał, że „jest realistą”. - Dla mnie zaszczytem i honorem będzie przejść kolejny etap, znaleźć się w grupie, która zostanie zaproszona na pogłębione wywiady przed komisją. Jaka będzie decyzja sekretarza generalnego – zobaczymy. To dla mnie zaszczyt i honor, że mogę tak blisko, tak ważnych spraw, które dzisiaj na świecie się dzieją być i dołożyć swoją cegiełkę, może przez wskazanie innej perspektywy - zaznaczył. 

