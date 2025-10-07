Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Co najmniej sześcioro posłów Polski 2050 chce przejść do PSL

Co najmniej sześcioro posłów Polski 2050 zgłosiło się do PSL-u, by rozmawiać o zmianie barw - ustaliło radio RMF FM, powołując się na nieoficjalne informacje.

Publikacja: 07.10.2025 09:35

Szymon Hołownia nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego Polski 2050

Szymon Hołownia nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego Polski 2050

Foto: PAP/Marcin Obara

Bartosz Lewicki

Jak wynika z ustaleń radia RMF FM, oprócz nich kolejni posłowie sondują możliwość transferu do Platformy Obywatelskiej. W rozmowie z reporterem radia posłowie stwierdzili, że nie wierzą w przyszłość Polski 2050. Ma to związek z zapowiedzią dotychczasowego lidera ugrupowania, Szymona Hołowni, że w kolejnych wewnętrznych wyborach nie będzie startował na funkcję przewodniczącego Polski 2050. Chce ubiegać się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). 

Informacjom tym zaprzecza poseł Polski 2050 Paweł Śliz. – Panujemy nad klubem, rozmawiamy ze sobą nawzajem, myślę, że mamy do siebie zaufanie w tym zakresie. Nikt z Polski 2050 nie zamierza iść ani do PSL-u, ani do Koalicji Obywatelskiej, ani tym bardziej do Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji – powiedział w rozmowie z TVN24. 

Czytaj więcej

Paulina Henning-Kloska
Polityka
Czy Polska 2050 wyjdzie z koalicji? Paulina Henning-Kloska: Każdy, kto do tego doprowadzi, dostanie łomot od wyborców

Ryszard Petru jedynym oficjalnym kandydatem na przewodniczącego Polski 2050

Jak przypomina RMF FM, jak dotąd jedynym oficjalnym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Polski 2050 jest Ryszard Petru. Posłowie Polski 2050 twierdzą w nieoficjalnych rozmowach, że były szef Nowoczesnej „bardziej jest znany jako człowiek grający na siebie, a nie na drużynę”. 

Inną kandydatką i faworytką do przejęcia sterów w partii jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ona z kolei – co wprost zarzucił jej Michał Kobosko – stawia na mocną rywalizację z premierem. Sama Pełczyńska-Nałęcz, pytana o możliwe odejście posłów w Porannej Rozmowie RMF FM odpowiedziała, że pogłoski o odejściu posłów słyszała „nim wygraliśmy wybory”. – Mieliśmy upaść w pierwszym roku (...). Wszyscy wieszczą nam koniec, a my jesteśmy i będziemy trwali – dodała.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Sondaż: Czy Polska 2050 ma przyszłość bez Szymona Hołowni? Polacy wątpią

Jak przekonywała, „Polska 2050 nie jest partią jednego człowieka”. – To jest zespół wielu ludzi, a kadencja Szymona Hołowni jako przewodniczącego właśnie się kończy – zaznaczyła. – Jesteśmy grupą ludzi, która się połączyła wokół programu i wokół wartości. Mamy swoje cele programowe i wbrew wszelkim zapowiedziom, że mamy się rozpaść, jesteśmy i przetrwamy – dodała.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Szymon Hołownia Polska 2050 Paweł Śliz

Jak wynika z ustaleń radia RMF FM, oprócz nich kolejni posłowie sondują możliwość transferu do Platformy Obywatelskiej. W rozmowie z reporterem radia posłowie stwierdzili, że nie wierzą w przyszłość Polski 2050. Ma to związek z zapowiedzią dotychczasowego lidera ugrupowania, Szymona Hołowni, że w kolejnych wewnętrznych wyborach nie będzie startował na funkcję przewodniczącego Polski 2050. Chce ubiegać się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). 

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Szymon Hołownia
Polityka
Hołownia: Jeśli koalicjanci podbiorą nam choć jednego posła, to będzie koniec koalicji
Paulina Henning-Kloska
Polityka
Czy Polska 2050 wyjdzie z koalicji? Paulina Henning-Kloska: Każdy, kto do tego doprowadzi, dostanie łomot od wyborców
Mariusz Błaszczak
Polityka
Mariusz Błaszczak: Obecne kierownictwo MON niewiele robi
Adam Bielan chwali Szymona Hołownię. „Nie uległ naciskom Tuska”
Polityka
Adam Bielan chwali Szymona Hołownię. „Nie uległ naciskom Tuska”
Reklama
Reklama
e-Wydanie