Jak wynika z ustaleń radia RMF FM, oprócz nich kolejni posłowie sondują możliwość transferu do Platformy Obywatelskiej. W rozmowie z reporterem radia posłowie stwierdzili, że nie wierzą w przyszłość Polski 2050. Ma to związek z zapowiedzią dotychczasowego lidera ugrupowania, Szymona Hołowni, że w kolejnych wewnętrznych wyborach nie będzie startował na funkcję przewodniczącego Polski 2050. Chce ubiegać się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Informacjom tym zaprzecza poseł Polski 2050 Paweł Śliz. – Panujemy nad klubem, rozmawiamy ze sobą nawzajem, myślę, że mamy do siebie zaufanie w tym zakresie. Nikt z Polski 2050 nie zamierza iść ani do PSL-u, ani do Koalicji Obywatelskiej, ani tym bardziej do Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji – powiedział w rozmowie z TVN24.

Ryszard Petru jedynym oficjalnym kandydatem na przewodniczącego Polski 2050

Jak przypomina RMF FM, jak dotąd jedynym oficjalnym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Polski 2050 jest Ryszard Petru. Posłowie Polski 2050 twierdzą w nieoficjalnych rozmowach, że były szef Nowoczesnej „bardziej jest znany jako człowiek grający na siebie, a nie na drużynę”.

Inną kandydatką i faworytką do przejęcia sterów w partii jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ona z kolei – co wprost zarzucił jej Michał Kobosko – stawia na mocną rywalizację z premierem. Sama Pełczyńska-Nałęcz, pytana o możliwe odejście posłów w Porannej Rozmowie RMF FM odpowiedziała, że pogłoski o odejściu posłów słyszała „nim wygraliśmy wybory”. – Mieliśmy upaść w pierwszym roku (...). Wszyscy wieszczą nam koniec, a my jesteśmy i będziemy trwali – dodała.