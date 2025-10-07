Aktualizacja: 07.10.2025 10:16 Publikacja: 07.10.2025 09:35
Szymon Hołownia nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego Polski 2050
Foto: PAP/Marcin Obara
Jak wynika z ustaleń radia RMF FM, oprócz nich kolejni posłowie sondują możliwość transferu do Platformy Obywatelskiej. W rozmowie z reporterem radia posłowie stwierdzili, że nie wierzą w przyszłość Polski 2050. Ma to związek z zapowiedzią dotychczasowego lidera ugrupowania, Szymona Hołowni, że w kolejnych wewnętrznych wyborach nie będzie startował na funkcję przewodniczącego Polski 2050. Chce ubiegać się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).
Informacjom tym zaprzecza poseł Polski 2050 Paweł Śliz. – Panujemy nad klubem, rozmawiamy ze sobą nawzajem, myślę, że mamy do siebie zaufanie w tym zakresie. Nikt z Polski 2050 nie zamierza iść ani do PSL-u, ani do Koalicji Obywatelskiej, ani tym bardziej do Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji – powiedział w rozmowie z TVN24.
Czytaj więcej
– Nie podjęłam takiej decyzji, to nie jest łatwe zadanie – powiedziała minister środowiska Paulin...
Jak przypomina RMF FM, jak dotąd jedynym oficjalnym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Polski 2050 jest Ryszard Petru. Posłowie Polski 2050 twierdzą w nieoficjalnych rozmowach, że były szef Nowoczesnej „bardziej jest znany jako człowiek grający na siebie, a nie na drużynę”.
Inną kandydatką i faworytką do przejęcia sterów w partii jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ona z kolei – co wprost zarzucił jej Michał Kobosko – stawia na mocną rywalizację z premierem. Sama Pełczyńska-Nałęcz, pytana o możliwe odejście posłów w Porannej Rozmowie RMF FM odpowiedziała, że pogłoski o odejściu posłów słyszała „nim wygraliśmy wybory”. – Mieliśmy upaść w pierwszym roku (...). Wszyscy wieszczą nam koniec, a my jesteśmy i będziemy trwali – dodała.
Czytaj więcej
„Czy Pani/Pana zdaniem Polska 2050 jest w stanie przetrwać po tym, jak Szymon Hołownia zapowiedzi...
Jak przekonywała, „Polska 2050 nie jest partią jednego człowieka”. – To jest zespół wielu ludzi, a kadencja Szymona Hołowni jako przewodniczącego właśnie się kończy – zaznaczyła. – Jesteśmy grupą ludzi, która się połączyła wokół programu i wokół wartości. Mamy swoje cele programowe i wbrew wszelkim zapowiedziom, że mamy się rozpaść, jesteśmy i przetrwamy – dodała.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak wynika z ustaleń radia RMF FM, oprócz nich kolejni posłowie sondują możliwość transferu do Platformy Obywatelskiej. W rozmowie z reporterem radia posłowie stwierdzili, że nie wierzą w przyszłość Polski 2050. Ma to związek z zapowiedzią dotychczasowego lidera ugrupowania, Szymona Hołowni, że w kolejnych wewnętrznych wyborach nie będzie startował na funkcję przewodniczącego Polski 2050. Chce ubiegać się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Nas się rozbić nie da, jesteśmy zgraną paczką - mówił na konferencji prasowej w Sejmie marszałek Sejmu Szymon Ho...
– Nie podjęłam takiej decyzji, to nie jest łatwe zadanie – powiedziała minister środowiska Paulina Henning-Klosk...
Wokół polskiego wojska powstało wiele grup interesu, które promowały określoną broń. Przełamaliśmy to – mówi Mar...
Ja akurat bym wolał, żeby Szymon Hołownia został w polskiej polityce. Z punktu widzenia interesu mojego obozu po...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas