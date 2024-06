Michał Kobosko odchodzi z władz Polski 2050. Kto został zastępcą Szymona Hołowni?

– Bardzo dziękuję Michałowi za wiele wielkich rzeczy, które zrobił – mówił Szymon Hołownia. – Mam nadzieję, że będzie nadal z nami pracował jako nasz pełnomocnik w Unii Eeripejskiej. Liczymy na to, że poukłada wszystkie sprawy, przenosząc życie do Brukseli, a wtedy, gdy uzna to za stosowne, to wróci. Będziemy czekali.

Katarzyna Pełczyńską-Nałęcz wiceprzewodniczącą Polski 2050

Marszałek przekonywał, że Kobosko był niezbędny w jego organizacji. – Nie znajduję słów wdzięczności dla Michała – powiedział. –Bez jego mądrości, stanowczości i ciężkiej pracy w polskim Sejmie – i nie tylko – nie byłoby tej zmiany, jaka dokonuje się w polskiej polityce. Michał jest jednym z jej filarów naszej organizacji i tak już zawsze zostanie. Nie mówimy sobie „do widzenia”, nie mówimy „żegnaj”, tylko dzielimy się pracą dla Polski” – tłumaczył.

Wiadomo już, kto zastąpi Koboskę. – Na stanowisko I wiceprzewodniczącej zdecydowałem się powołać Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ministrę funduszy i polityki regionalnej. – Dzisiaj jest ona osobą odpowiednią na to stanowisko, odpowiednią na ten czas – mówił Hołownia. – Katarzyna to nie tylko wspaniała ministra, skupiona na procesach, ale też znakomita analityczna osobowość – powiedział.

Agnieszka Baranowska sekretarzem generalnym Polski 2050

Jak dodał, przed nową wiceprzewodniczącą stoi ważne zadanie. – To zadanie programowania naszej organizacji i ustawiania jej we właściwym miejscu, żeby nikt nie miał wątpliwości, czy zostać w domu czy pójść na wybory – mówił Hołownia