Jednak inne zapowiedzi Kamińskiego okazały się prorocze. Od dłuższego czasu jest krytyczny wobec Tuska. – Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których w noc wyborczą widziałem skaczących na własnym pogrzebie? Czy mam zaufanie do człowieka, który kampanię wyborczą powierzył ludziom, którzy opowiadali o jakichś swingujących powiatach, udowadniając, że nie mają kompletnie pojęcia o tym, czym są w Polsce wybory prezydenckie? A być może pokazują, że oglądali kiedyś „House of Cards” z polskimi napisami – mówił w Polsat News po przegranych wyborach prezydenckich. Kamiński optował za wspólnym kandydatem koalicji rządowej (stawiał na Radka Sikorskiego).

Teraz uważa, że koalicja ma przed sobą górę lodową: to perspektywa przegranych wyborów w 2027 roku, co doprowadzi do rządów PiS z Konfederacją, która będzie decydującym graczem. Sondaże pokazują, że scenariusz Kamińskiego jest bardzo prawdopodobny. W Polsce 2050 i PSL oraz Lewicy więcej osób tak twierdzi. Co więcej, za umówienie spotkania Hołowni z Kaczyńskim, Kamińskiego nie spotkają żadne konsekwencje.

– A czym on zgrzeszył? Jak Tusk spotykał się z Kaczyńskim przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, żeby zmienić kandydata na prezydenta, to nikt nie widział problemu – mówi Marek Sawicki z PSL. Na poniedziałkowym klubie parlamentarnym PSL tematu Kamińskiego nie podnoszono. Partia nie zamierza go ściągać z funkcji wicemarszałka Senatu, bo nie widzi ku temu żadnych podstaw.

Czy Michał Kamiński zdradził i wraca do PiS?

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Kamiński do PiS nie wraca, a jego współpraca z Adamem Bielanem nie jest regularna. – Bielanowi zależy na tym, żeby PO była słaba, a Tusk trwał jako premier i wykrwawiał koalicyjne partie. Kamiński z kolei chce – póki nie jest za późno, żeby Tusk odszedł, a koalicja z nowym liderem zatrzymała idące po władzę PiS z Konfederacją – tłumaczy nam różnice celów Bielana i Kamińskiego jeden z członków koalicji.