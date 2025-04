Poważne oskarżenie Michała Kamińskiego. „Mój kierowca został poproszony, by na mnie donosił”. Senat reaguje

Odpowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa Błońska oświadczyła w programie „Fakty po Faktach” w TVN24, że „nie rozumie tych emocji pana Kamińskiego”. – Liczę, że po prostu przeprosi i mnie i całą Kancelarię Senatu za rzucanie takich nieprawdziwych oskarżeń – dodała.

– Wiem, że kierownik dysponujący samochodami i pracą kierowców potrzebuje tych danych do układania grafiku. Może to pismo nie jest precyzyjnie napisane, ale chodzi o to, że jeżeli marszałek wyjedzie na urlop czy przez kilka dni nie przychodzi do pracy, żeby kierowca w tym czasie mógł wykonywać inne działania – wyjaśniła Kidawa-Błońska.

Wcześniej, w rozmowie z tvn24.pl tłumaczyła, że „nie wie, bo nie widziała” e-maila. – Jestem zbulwersowana. Nie przypuszczałam, że pan Michał Kamiński może tak (...) nerwowo reagować i oskarżać o coś, co nie miało miejsca – powiedziała. Stwierdziła, że w sprawie występu Kamińskiego w programie dostaje telefony, ale sama nie widziała piątkowego programu.

– A co mnie, przepraszam, obchodzi stan zdrowia pana Michała Kamińskiego albo kierowcy? Senator przychodzi do pracy, wicemarszałek prowadzi obrady, jest na posiedzeniach. Naprawdę chyba za dużo o sobie myśli pan Kamiński – mówiła Kidawa-Błońska.

Oskarżenia Michała Kamińskiego. Reakcja Magdaleny Biejat

Na słowa Kamińskiego zareagowała w mediach społecznościowych wicemarszałek Magdalena Biejat. „Z zaniepokojeniem przyjęłam informacje, którymi w mediach podzielił się Marszałek Kamiński. Jeśli to prawda, że ktoś oczekiwał od kierowców, żeby inwigilowali koalicjantów i donosili o ich stanie zdrowia, to jest to skandal. Zwrócę się do Kancelarii Senatu o wyjaśnienia” – napisała kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta RP.