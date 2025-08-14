Aktualizacja: 14.08.2025 18:45 Publikacja: 14.08.2025 12:02
Prezydent Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim premiera Donalda Tuska
Foto: PAP/Paweł Supernak
Karol Nawrocki i Donald Tusk widzieli się już w drugiej połowie czerwca na zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, gdy Nawrocki był jeszcze prezydentem elektem. Czwartkowe spotkanie to pierwsza rozmowa w cztery oczy nowego prezydenta z obecnym szefem rządu.
Prezydent nie powitał premiera przed Pałacem Prezydenckim. Szef rządu wszedł do budynku i w Sali Białej im. Lecha Kaczyńskiego, w której zaplanowano spotkanie, przez niespełna dwie minuty oczekiwał na głowę państwa.
Spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Tuska trwało ok. 60 minut. Po zakończeniu spotkania Donald Tusk skomentował rozmowę w mediach społecznościowych. „W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!” - napisał w serwisie X.
Po godz. 13:00 relację ze spotkania przedstawił mediom Paweł Szefernaker, który wraz z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem wystąpił na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim. - Spotkanie przed chwilą się zakończyło. Przede wszystkim dotyczyło kwestii międzynarodowych, kwestii bezpieczeństwa, spraw najważniejszych dziś dla Polaków – powiedział. - Prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach – dodał. Podkreślił, że prerogatywy prezydenta opisuje konstytucja.
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem
Foto: PAP/Paweł Supernak
– Prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, będzie korzystał z prerogatyw, które są prawem dla niego ustanowione. O tym między innymi także była ta rozmowa – oświadczył.
Jak poinformował Paweł Szefernaker, na czwartkowym spotkaniu ustalono, że zapowiadane przez Karola Nawrockiego w inauguracyjnym orędziu posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się w środę 27 sierpnia. – Będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi, rozwojowymi - zapowiedział. W tym kontekście współpracownik Nawrockiego wspomniał o projektach ustaw, które nowy prezydent przesłał do Sejmu. Projekty te dotyczą budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz spraw podatkowych.
Szef gabinetu prezydenta przekazał, że na czwartkowym spotkaniu Karol Nawrocki przedstawił Donaldowi Tuskowi informacje o swej rozmowie z prezydentem USA.
W południe prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk spotkali się w Pałacu Prezydenckim
Foto: PAP/Paweł Supernak
Na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim padło pytanie o atmosferę, w jakiej przebiegło spotkanie prezydenta z premierem. – Ta rozmowa trwała godzinę, była rozmową rzeczową o sprawach ważnych dla Polski – odparł Paweł Szefernaker. Dopytywany stwierdził, że atmosfera była „normalna takiego spotkania, jaka powinna być na spotkaniu prezydenta z premierem”. – Nie jest to spotkanie towarzyskie, jest to spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie, które rozmawiają o tym, jak wyglądają sprawy najważniejsze dla Polaków – zaznaczył.
Na spotkaniu z Tuskiem, relacjonował Szefernaker, Karol Nawrocki przedstawił to, jak widzi dalszą współpracę z rządem. – Jakie zasady tej współpracy powinny być, że one wynikają przede wszystkim z konstytucji i z bardzo mocnego mandatu, jakim Polacy obdarzyli prezydenta Nawrockiego – dodał.
Rozmowę Nawrocki-Tusk skomentowała też strona rządowa. Rzecznik rządu Adam Szłapka oświadczył w rozmowie z dziennikarzami przed KPRM, że spotkanie było rzeczowe. Dodał, że dotyczyło „kwestii fundamentalnych”, w których współpraca na linii rząd-prezydent „musi funkcjonować”. Doprecyzował, że ma na myśli kwestie bezpieczeństwa, i sprawy dyplomacji. Szłapka przekazał, że spotkanie prezydenta z premierem dotyczyło także kwestii związanych z Ukrainą i środowych rozmów z Donaldem Trumpem.
Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem
Foto: PAP/Marcin Obara
– Prezydent z premierem ustalili, że w kwestiach fundamentalnych, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, kwestii dyplomatycznych, musi być współpraca, zgodnie z konstytucją. Konstytucja bardzo wyraźnie wskazuje na to, jakie prerogatywy ma prezydent, jakie uprawnienia ma Rada Ministrów – kontynuował.
Szłapka potwierdził, że Rada Gabinetowa odbędzie się 27 sierpnia. – Siłą rzeczy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, sprawami zagranicznymi, będziemy też na poziomie roboczym między kancelariami współpracować – zaznaczył.
– To też wczoraj miało miejsce, kiedy stanowisko uchwalone przez rząd zostało Kancelarii Prezydenta przekazane. (...) Ważne, że to spotkanie się odbyło, ono jest potrzebne, w rzeczowej atmosferze – mówił.
–To nie było spotkanie towarzyskie, to było spotkanie osób w Polsce, które mają ważne zadanie i ważne uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i spraw zagranicznych – i o tym była przede wszystkim ta rozmowa – mówił rzecznik.
O tym, że dojdzie do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem rzecznik prezydenta poinformował w mediach społecznościowych w środę wieczorem, zaznaczając przy tym, że rozmowa odbędzie się „na prośbę Donalda Tuska”. Informacje o spotkaniu potwierdził potem rzecznik rządu Adam Szłapka.
Karol Nawrocki, dotychczasowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, został wybrany prezydentem w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca. Nawrocki pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbyło się 6 sierpnia.
W czwartek w południe w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem
Foto: PAP/Paweł Supernak
W czwartek rano szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki odniósł się do stosunków między szefem rządu a głową państwa. – Problem był jeden, że do wczorajszego dnia premier nie widział potrzeby rozmawiania z prezydentem, nie widział potrzeby pogratulować panu prezydentowi, czyli de facto nie widział potrzeby uszanowania woli narodu – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.
Na antenie telewizji wPolsce24 rzecznik prezydenta zapowiadał, że głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Tuska będzie sytuacja na Ukrainie oraz planowane na piątek spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Poruszone miały zostać także inne kwestie międzynarodowe.
Do spotkania w Pałacu Prezydenckim doszło dzień po tym, jak odbyły się euroatlantyckie konsultacje przed piątkowym spotkaniem Trump–Putin. W środę za pośrednictwem łącza wideo o sprawie rozmawiali m.in. przywódcy Ukrainy, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i NATO, a w rozmowach tych brał udział Donald Tusk, następnie rozpoczęła się telekonferencja z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych, podczas której Polskę reprezentował już Karol Nawrocki.
– Tuż przed rozmowami na Alasce prezydent Donald Trump zdecydował o konsultacjach z kluczowymi przywódcami państw europejskich, wśród których w oczywisty sposób znalazł się prezydent Karol Nawrocki – relacjonował Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
Donald Tusk sygnalizował możliwość spotkania z prezydentem podczas swej środowej konferencji prasowej. W kontekście telekonferencji z udziałem liderów państw europejskich, która odbyła się przed spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, podkreślił wagę przedstawiania jednolitego stanowiska Polski na arenie międzynarodowej. – Jest rzeczą bardzo ważną (...), żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo. Ani przez naszych wrogów, ani przyjaciół – mówił.
– Nie jesteśmy od tego, żeby prawić sobie dusery. W każdej sprawie, tam, gdzie wymaga tego interes Polski, będę współpracował z prezydentem Nawrockim, niezależnie od tego, co myślę o jego poglądach, niektórych działaniach. Byłem krytyczny i tutaj zdania nie zmienię, ale wiem, co należy do moich obowiązków jako premiera i wiem, co należy do obowiązków prezydenta i musimy się z tym pogodzić – oświadczył w środę premier.
Premier Donald Tusk i Karol Nawrocki - najważniejsze daty
Foto: PAP
Tusk sugerował, że jego rozmowa z Nawrockim może dotyczyć także nominacji ambasadorskich. Na zaproponowane przez rząd osoby nie zgadzał się prezydent Andrzej Duda, który nie chciał m.in., by szefem placówki we Włoszech był Ryszard Schnepf, a ambasadorem Polski w USA - Bogdan Klich. W związku ze sporem rządu z prezydentem częścią polskich placówek tymczasowo kierują chargé d’affaires.
