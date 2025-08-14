Na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim padło pytanie o atmosferę, w jakiej przebiegło spotkanie prezydenta z premierem. – Ta rozmowa trwała godzinę, była rozmową rzeczową o sprawach ważnych dla Polski – odparł Paweł Szefernaker. Dopytywany stwierdził, że atmosfera była „normalna takiego spotkania, jaka powinna być na spotkaniu prezydenta z premierem”. – Nie jest to spotkanie towarzyskie, jest to spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie, które rozmawiają o tym, jak wyglądają sprawy najważniejsze dla Polaków – zaznaczył.

Na spotkaniu z Tuskiem, relacjonował Szefernaker, Karol Nawrocki przedstawił to, jak widzi dalszą współpracę z rządem. – Jakie zasady tej współpracy powinny być, że one wynikają przede wszystkim z konstytucji i z bardzo mocnego mandatu, jakim Polacy obdarzyli prezydenta Nawrockiego – dodał.

Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim u Karola Nawrockiego. Adam Szłapka mówił, co ustalono

Rozmowę Nawrocki-Tusk skomentowała też strona rządowa. Rzecznik rządu Adam Szłapka oświadczył w rozmowie z dziennikarzami przed KPRM, że spotkanie było rzeczowe. Dodał, że dotyczyło „kwestii fundamentalnych”, w których współpraca na linii rząd-prezydent „musi funkcjonować”. Doprecyzował, że ma na myśli kwestie bezpieczeństwa, i sprawy dyplomacji. Szłapka przekazał, że spotkanie prezydenta z premierem dotyczyło także kwestii związanych z Ukrainą i środowych rozmów z Donaldem Trumpem.

Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem Foto: PAP/Marcin Obara

– Prezydent z premierem ustalili, że w kwestiach fundamentalnych, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, kwestii dyplomatycznych, musi być współpraca, zgodnie z konstytucją. Konstytucja bardzo wyraźnie wskazuje na to, jakie prerogatywy ma prezydent, jakie uprawnienia ma Rada Ministrów – kontynuował.

Szłapka potwierdził, że Rada Gabinetowa odbędzie się 27 sierpnia. – Siłą rzeczy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, sprawami zagranicznymi, będziemy też na poziomie roboczym między kancelariami współpracować – zaznaczył.