Zbigniew Bogucki: Karol Nawrocki od samego początku jest niezwykle aktywny, jeżeli chodzi o kwestię spraw międzynarodowych

– My wcześniej wiedzieliśmy, że uczestnikiem tego spotkania będzie prezydent Rzeczypospolitej – powiedział w rozmowie z TVN24 szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. – Jeżeli ktoś nie utrzymuje kanałów w ramach normalnego funkcjonowania, a nie utrzymywał ich do dzisiaj Donald Tusk, to on może sobie, że tak powiem, pluć w brodę – dodał.

– Tym się różnimy, że do spotkania musi najpierw dojść i do tego spotkania doszło. My nie będziemy zachowywać się w taki sposób, że informujemy o tym, że ktoś będzie uczestniczył w tym spotkaniu, a później w tym spotkaniu nie uczestniczy – dodał.

Bogucki podkreślił, że było „wyraźne wskazanie strony amerykańskiej, że partnerem po stronie polskiej ma być prezydent Rzeczypospolitej”.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Rzecznik rządu przekazał po spotkaniu, że rozmowa dotyczyła spraw międzynarodowych i kwestii bezpieczeństwa. Rozmowa trwała ok. 60 minut i była prowadzona w cztery oczy.

Bogucki mówił również, czy Nawrocki w rozmowie z Trumpem reprezentował stanowisko polskiego rządu. – Jeżeli polski rząd zgadza się z tym, żebyśmy byli silnym, poważnym państwem uczestniczącym w najważniejszych rozmowach, mającym dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i takim, które buduje sojusz (...) i politykę niewypychania USA z Europy, to zdecydowanie prezydent Karol Nawrocki prezentował polską agendę i polską rację stanu – stwierdził.