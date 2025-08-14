Aktualizacja: 17.08.2025 10:44 Publikacja: 14.08.2025 20:30
Prezydent RP Karol Nawrocki
Foto: PAP/Paweł Supernak
W środę prezydent Karol Nawrocki brał udział w euroatlantyckich konsultacjach przed szczytem na Alasce, gdzie w piątek o wojnie na Ukrainie rozmawiać będą prezydent USA Donald Trump i Władimir Putin.
W przeprowadzonej w środę rozmowie brali udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który był tego dnia w Berlinie, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiadał wcześniej, że w rozmowie uczestniczyć będzie premier Donald Tusk. Szef rządu, jak się później okazało, nie uczestniczył w rozmowie z Trumpem.
– My wcześniej wiedzieliśmy, że uczestnikiem tego spotkania będzie prezydent Rzeczypospolitej – powiedział w rozmowie z TVN24 szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. – Jeżeli ktoś nie utrzymuje kanałów w ramach normalnego funkcjonowania, a nie utrzymywał ich do dzisiaj Donald Tusk, to on może sobie, że tak powiem, pluć w brodę – dodał.
– Tym się różnimy, że do spotkania musi najpierw dojść i do tego spotkania doszło. My nie będziemy zachowywać się w taki sposób, że informujemy o tym, że ktoś będzie uczestniczył w tym spotkaniu, a później w tym spotkaniu nie uczestniczy – dodał.
Bogucki podkreślił, że było „wyraźne wskazanie strony amerykańskiej, że partnerem po stronie polskiej ma być prezydent Rzeczypospolitej”.
W czwartek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Rzecznik rządu przekazał po spotkaniu, że rozmowa dotyczyła spraw międzynarodowych i kwestii bezpieczeństwa. Rozmowa trwała ok. 60 minut i była prowadzona w cztery oczy.
Bogucki mówił również, czy Nawrocki w rozmowie z Trumpem reprezentował stanowisko polskiego rządu. – Jeżeli polski rząd zgadza się z tym, żebyśmy byli silnym, poważnym państwem uczestniczącym w najważniejszych rozmowach, mającym dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i takim, które buduje sojusz (...) i politykę niewypychania USA z Europy, to zdecydowanie prezydent Karol Nawrocki prezentował polską agendę i polską rację stanu – stwierdził.
Z informacji przekazanych przez przedstawicieli Kremla wynika, że do spotkania dojdzie 15 sierpnia o godzinie 11:30 czasu lokalnego, czyli o 21:30 czasu polskiego. Najpierw Władimir Putin i Donald Trump spotkają się w cztery oczy (w rozmowie uczestniczyć będą jednak tłumacze). – Potem odbędą się rozmowy delegacji – poinformował doradca Putina Jurij Uszakow.
Po rozmowach Władimir Putin i Donald Trump mają wystąpić na wspólnej konferencji prasowej – wynika z informacji przekazywanych przez doradcę Władimira Putina. Prawdopodobnie przed spotkaniem Trump i Putin wygłoszą też krótką wypowiedź dla mediów.
Donald Trump w czwartek zastrzegł, że od przebiegu rozmowy zależy, czy dojdzie do wspólnej konferencji prasowej. Zdaniem prezydenta USA „Władimir Putin zamierza zawrzeć porozumienie kończące wojnę na Ukrainie”.
– Jeśli spotkanie będzie nieudane, nie będę do nikogo dzwonił – wrócę do domu... Ale jeśli spotkanie będzie udane, zadzwonię do prezydenta Zełenskiego i przywódców europejskich – zadeklarował Trump.
Źródło: rp.pl
