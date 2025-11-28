Aktualizacja: 28.11.2025 04:44 Publikacja: 28.11.2025 04:30
Marek Siwiec
Foto: PAP, Rafał Guz
W wieczór wyborczy 25 września 2005 r. w sztabie Sojuszu Lewicy Demokratycznej panowały minorowe nastroje. SLD zdobył w wyborach do Sejmu zaledwie 11,31 proc. głosów, co przełożyło się na 55 mandatów, aż o 161 mniej niż cztery lata wcześniej. – Startowaliśmy z 14 proc., kiedy zatwierdzano listy wyborcze, kiedy uruchamialiśmy kampanię. Trzeba się będzie zastanowić, dlaczego SLD się obsunął – mówił wówczas Leszek Miller.
Wrażenie „obsuwania się SLD” mogło być jeszcze bardziej odczuwalne kilkanaście dni później, w dniu pierwszej tury wyborów prezydenckich. Marek Borowski, kandydat SDPL, a także SLD po wycofaniu się Włodzimierza Cimoszewicza, uzyskał zaledwie 10,33 proc. głosów. W kuluarowych rozmowach przed ogłoszeniem wyników sztabowcy Borowskiego żalili się dziennikarzom, że sytuacja od początku była trudna, bo najpierw nóż w plecy ich kandydata wbił Włodzimierz Cimoszewicz, a poza tym Borowskiego nie lubiły media.
Po ogłoszeniu wyników Borowski powiedział coś, co najlepiej podsumowało jego gasnące morale: – Przede wszystkim cieszę się, że nie będziecie mnie państwo już pytać, kiedy zrezygnuję. I że mam tę kampanię za sobą.
W takich właśnie nastrojach z władzą pożegnali się postkomuniści, którzy po 1989 r. rządzili Polską na zmianę z obozem postsolidarnościowym. Po ich klęsce wytworzył się bipolarny układ PO-PiS, a w 2015 r. SLD nawet na cztery lata wypadł z Sejmu. Dziś jednak, czytając nagłówki o kolejnych nominacjach na najwyższe szczeble, można mieć wrażenie cofania się w czasie.
Przykłady? Najbardziej widocznym jest objęcie funkcji marszałka Sejmu przez współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, pierwszej od dwudziestu lat osoby na tak wysokim stanowisku, mającej za sobą staż w PZPR. Ta nominacja raczej nie mogła być zaskoczeniem, bo była uzgodniona w umowie koalicyjnej, podpisanej po wyborach w 2023 roku Dużo większą niespodzianką było powołanie na szefa kancelarii Sejmu Marka Siwca, który już na studiach robił karierę w organizacjach pezetpeerowskich, w partii był od 1977 roku do samego końca, a w wolnej Polsce kojarzy się głównie parodiowaniem gestu całowania ziemi przez papieża Jana Pawła II. Był do tego zachęcany przez prezydenta Kwaśniewskiego, u którego był ministrem w kancelarii.
Zdaniem rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Michnika, nominacja dla Marka Siwca jest dowodem na to, że „Lewica łączy różne pokolenia, różne doświadczenia i różne estetyki”. – Najstarsze pokolenie oczywiście pozostaje w naszych szeregach, nie można wycinać go z całego obrazka. Najszerzej reprezentowane wśród ministrów i wiceministrów jest pokolenie 40-50-latków, w ramach którego mamy naprawdę świetną kadrę fachowców. Przedstawiciele tego właśnie pokolenia reprezentują też nas w europarlamencie. Z kolei najmłodsze pokolenie, czyli Młoda Lewica, jest najaktywniejszą młodzieżówką w Polsce. Wynegocjowała też, że po wyborach w Nowej Lewicy, które odbędą się w tym roku, dostanie dwa miejsca w zarządzie partii. Nie ma sensu zakłamywać rzeczywistości. Jesteśmy partią, która łączy różne pokolenia – dodaje rzecznik.
Problem w tym, że to najstarsze pokolenie wydaje się coraz częściej dochodzić do głosu. I nominacja dla Siwca nie jest tu jedynym przykładem. Po wyborach w 2023 roku inny człowiek Aleksandra Kwaśniewskiego, były szef jego kancelarii Ryszard Kalisz, będący od 2015 roku poza parlamentem, został niespodziewanie członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. I odegrał dużą rolę w batalii o odebranie budżetowej subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości.
W tym samym czasie wiceministrem obrony narodowej został Stanisław Wziątek, były działacz Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i PZPR, a w czasach największej świetności SLD wojewoda zachodniopomorski. Do Sejmu się nie dostał mimo dobrego miejsca na liście – „dwójki” w Koszalinie, a szansę na wejście do parlamentu zmarnował też inny weteran SLD Marek Dyduch, były sekretarz generalny partii. Dostał „jedynkę” w Wałbrzychu, ale jego komitet nie wywalczył w tym okręgu ani jednego mandatu. Jednak i tak wcześniej Dyduch zaliczył już polityczny comeback, bo został posłem w 2019 roku
Spektakularnego powrotu dokonał też inny człowiek dawnego establishmentu – Wojciech Olejniczak, były minister rolnictwa w rządach Leszka Millera i Marka Belki, a potem szef całego SLD. W 2024 roku wszedł w skład rady nadzorczej PZU i pewnie zasiadałby w niej do dziś, gdyby nie zarzuty, jakie postawiła mu prokuratura w związku z nieprawidłowościami w Alior Banku.
Jerzy Wenderlich o Marku Siwcu
Jerzy Wenderlich, były wicemarszałek Sejmu i były wiceprzewodniczący SLD, który w 2024 roku dość niespodziewanie został adiunktem w Akademii Sztuki Wojennej, tłumaczy, że osoby kojarzone z dawnym SLD wracają, bo są po prostu kompetentne. – Marka Siwca znam nawet dłużej niż Włodzimierza Czarzastego. I od zawsze uważałem go za człowieka o wielkim talencie organizacyjnym i dużej wyobraźni. Zna języki, świetnie nawiązuje kontakty. Anglicy o takich ludziach mówią „good mixer”. I moim zdaniem tylko to i aż to brał pod uwagę marszałek Czarzasty, kiedy zaproponował mu funkcję szefa kancelarii – wyjaśnia. – Podobnie mogę odpowiedzieć na pytania o inne nominacje, np. Ryszarda Kalisza. To po prostu prawnik najwyższego formatu – dodaje.
Co innego można usłyszeć nieoficjalnie. – Pamiętajmy, że SLD to była typowa partia władzy. I część tych starych towarzyszy cały czas marzyła o powrocie. Ci, którzy dotrwali do dziś, mogą mieć poczucie, że się to udało – mówi jeden z byłych polityków SLD.
Dlaczego to następuje? – Niektórzy myślą, że w tych nominacjach chodzi o pogłaskanie postkomunistycznego elektoratu tęskniącego za dawnym SLD, który się starzeje, ale wciąż istnieje – mówi inny. – Moim zdaniem główny powód jest inny. To rozpaczliwy brak kadr wiernych Włodkowi. Czarzasty dostał potężny kawałek tortu od Tuska, ale ławeczka króciutka. Nie ufa nikomu, kto przyszedł do Nowej Lewicy z Wiosny Roberta Biedronia. Ma też problem z docenieniem najmłodszego partyjnego narybku. A wśród dawnych działaczy zawsze ktoś się znajdzie – dodaje.
były polityk Lewicy o sytuacji w partii
Jego zdaniem część nominacji bierze się po prostu z kręgu towarzyskiego nowego marszałka Sejmu. Przykładem ma być Krzysztof Czeszejko-Sochacki, który w latach 1993–1997 był zastępcą członka Trybunału Stanu, od 2001 do 2004 roku szefem Kancelarii Sejmu, a rok temu dostał wyjątkowo prestiżową posadę: został członkiem rady nadzorczej Banku Pekao. O jego zażyłości z marszałkiem może świadczyć fakt, że w przeszłości zasiadał w radzie nadzorczej wydawnictwa Muza Włodzimierza Czarzastego, jest też członkiem władz Stowarzyszenia Ordynacka.
Związki z „Ordynacką”, której Czarzasty był przewodniczącym, ma też Ireneusz Sitarski, były wiceminister przekształceń własnościowych i skarbu państwa. W 2024 roku został członkiem rady nadzorczej, a potem członkiem zarządu innego państwowego giganta: grupy Orlen.
Z naszych rozmów wynika, że część nominacji związanych jest z wpływami Aleksandra Kwaśniewskiego. – Nominacja dla Siwca i Kalisza to wyraźny ukłon w stronę byłej głowy państwa – mówi jeden z polityków. – Kwaśniewski wciąż jest najlepiej ocenianym prezydentem po 1989 roku, mającym duży wpływ na wyborców. Choć jego przyjaźń z Czarzastym była, cytując klasyka, w niektórych momentach szorstka, marszałek zdaje sobie sprawę z autorytetu byłego prezydenta. Chce, by przy okazji swoich licznych wystąpień medialnych albo go chwalił, albo przynajmniej zachowywał się neutralnie – dodaje.
Czy trzeba więc spodziewać się coraz większej fali powrotu dawnych nazwisk, odbudowy pozycji Kwaśniewskiego i generalnie powstania dawnego SLD z politycznego grobu? Nasi rozmówcy studzą emocje. – Aleksander Kwaśniewski, od czasu kampanii w 2007 roku, gdy był twarzą Lewicy i Demokratów i zmógł go wirus filipiński, chyba pożegnał się z marzeniami o powrocie do polityki – mówi jeden z polityków Lewicy.
Inny zauważa, że główną przeszkodą powrotu dawnych działaczy jest kalendarz. – Ktoś, kto w momencie upadku SLD w 2005 roku miał 40 lat, dziś ma ich 60. Jeśli ułożył sobie życie zawodowe, to raczej nie zdecyduje się, by wrócić do polityki na, być może, tylko dwa lata. Później, w wieku przedemerytalnym, znalezienie pracy może nie być proste – zauważa.
Jego zdaniem prorocze mogą okazać się więc słowa, które prezydent Aleksander Kwaśniewski wypowiedział w pamiętny dla SLD wieczór wyborczy 25 września 2005 roku Z jednej strony oświadczył wówczas, że „lewica wyszła z niebywałej opresji, co jest zasługą Wojciecha Olejniczaka”, jednak z drugiej zaznaczył, że „sfrustrowani wyborcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej sprzed czterech lat pozostali w domu”. I szybko dodał: – Po tych wyborach mamy do czynienia z istotnym zwrotem politycznym. Pojawią się ludzie, którzy w ostatnich latach nie brali udziału w strukturach rządowych.
