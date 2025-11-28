W takich właśnie nastrojach z władzą pożegnali się postkomuniści, którzy po 1989 r. rządzili Polską na zmianę z obozem postsolidarnościowym. Po ich klęsce wytworzył się bipolarny układ PO-PiS, a w 2015 r. SLD nawet na cztery lata wypadł z Sejmu. Dziś jednak, czytając nagłówki o kolejnych nominacjach na najwyższe szczeble, można mieć wrażenie cofania się w czasie.

Marek Siwiec to najgłośniejszy przykład nominacji dla dawnego działacza SLD. Jednak niejedyny

Przykłady? Najbardziej widocznym jest objęcie funkcji marszałka Sejmu przez współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, pierwszej od dwudziestu lat osoby na tak wysokim stanowisku, mającej za sobą staż w PZPR. Ta nominacja raczej nie mogła być zaskoczeniem, bo była uzgodniona w umowie koalicyjnej, podpisanej po wyborach w 2023 roku Dużo większą niespodzianką było powołanie na szefa kancelarii Sejmu Marka Siwca, który już na studiach robił karierę w organizacjach pezetpeerowskich, w partii był od 1977 roku do samego końca, a w wolnej Polsce kojarzy się głównie parodiowaniem gestu całowania ziemi przez papieża Jana Pawła II. Był do tego zachęcany przez prezydenta Kwaśniewskiego, u którego był ministrem w kancelarii.

Zdaniem rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Michnika, nominacja dla Marka Siwca jest dowodem na to, że „Lewica łączy różne pokolenia, różne doświadczenia i różne estetyki”. – Najstarsze pokolenie oczywiście pozostaje w naszych szeregach, nie można wycinać go z całego obrazka. Najszerzej reprezentowane wśród ministrów i wiceministrów jest pokolenie 40-50-latków, w ramach którego mamy naprawdę świetną kadrę fachowców. Przedstawiciele tego właśnie pokolenia reprezentują też nas w europarlamencie. Z kolei najmłodsze pokolenie, czyli Młoda Lewica, jest najaktywniejszą młodzieżówką w Polsce. Wynegocjowała też, że po wyborach w Nowej Lewicy, które odbędą się w tym roku, dostanie dwa miejsca w zarządzie partii. Nie ma sensu zakłamywać rzeczywistości. Jesteśmy partią, która łączy różne pokolenia – dodaje rzecznik.

Problem w tym, że to najstarsze pokolenie wydaje się coraz częściej dochodzić do głosu. I nominacja dla Siwca nie jest tu jedynym przykładem. Po wyborach w 2023 roku inny człowiek Aleksandra Kwaśniewskiego, były szef jego kancelarii Ryszard Kalisz, będący od 2015 roku poza parlamentem, został niespodziewanie członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. I odegrał dużą rolę w batalii o odebranie budżetowej subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości.