Pietryga: Czy pięciominutowy „comeback” Ryszarda Kalisza zagrozi demokracji?

Po tym jak PKW podjęła decyzję w sprawie wyroku odblokowującego pieniądze dla PiS, zawieszając swoje prace do czasu uregulowania statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, Ryszard Kalisz znowu trafił na czołówki mediów. Problem w tym, że broniąc decyzji PKW, nie zachowuje się jak członek ważnego konstytucyjnego organu, ale jak polityk z polski powiatowej, który nagle dostał swoje „pięć minut” i postanowił to wykorzystać. Koszty nie mają znaczenia. Kalisz w radiu snuje więc scenariusze, jak po wyborach zablokowanego prezydenta może zastąpić awaryjnie marszałek Sejmu. Gdyby z taką lekkością mówił to jeszcze jako adwokat czy polityk, pewnie zniknęłoby to w gąszczu innych osobliwych wypowiedzi, których pełno w mediach, ale mówi to jako członek PKW, który ma moc sprawczą, aby do takiego scenariusza przyłożyć rękę.

Reklama

PKW ufało 69 proc. Polaków

PKW, mimo politycznych wojen, do tej pory była instytucją niedotkniętą kryzysem, a jej członkowie, zachowując daleko idącą powściągliwość w wypowiedziach i postawach, ugruntowali przekonanie wyborców co do wiarygodności i bezstronności.

Większość Polaków przypomina sobie o istnieniu PKW tuż przed kolejnymi wyborami. Największą wartością jest to, że bez obaw i podejrzeń mogą obserwować, jak komisja, gdzieś w drugim planie, organizuje i kontroluje wybory. W czasach, kiedy większość instytucji została publicznie skompromitowana lub wyłączona z normalnego działania, jak SN, KRS czy TK, to olbrzymia wartość. W szczytowym momencie konfliktu o sądy w 2018 r. PKW cieszyła się zaufaniem 69 proc. Polaków.

Gdy kryzys ustrojowy zmiata wszystko, co stanie mu na drodze, chcemy mieć pewność, że jest enklawa nieskażona konfliktem. W całym gąszczu politycznych oskarżeń o fałszerstwa, działania przestępcze i spiski, które zawsze pojawiają się w czasie wyborów, jest instytucja, która jest rzeczywistym arbitrem, który w ciszy, w oparciu o przepisy prawa dba, aby zmaterializował się demokratyczny wybór Polaków, bez cienia wątpliwości.