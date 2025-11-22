Aktualizacja: 22.11.2025 17:03 Publikacja: 22.11.2025 16:18
Podsumowanie wspólnych działań Policji i Straży Granicznej zw. z zatrzymaniem osób poszukiwanych - konferencja na taki temat odbyła się w MSWiA
W sobotę na konferencji prasowej w siedzibie MSWiA członkowie kierownictwa resortu, Marcin Kierwiński i Czesław Mroczek, oraz komendant główny policji nadinsp. Marek Boroń i komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan podsumowali efekty trzech akcji, prowadzonych od początku 2025 roku.
Kierwiński podkreślił, że wyłapywanie osób, które są „poszukiwane przez polskie prawo, ale także międzynarodowymi listami gończymi, czerwonymi notami Interpolu”, to normalna czynność dla funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej.
– Natomiast żeby ten proces uczynić jeszcze bardziej efektywnym, aby zwiększyć wykrywalność osób, które mogą się ukrywać na terytorium Polski, które przyjechały z innych krajów europejskich bądź popełniły przestępstwo i nie zostały jeszcze aresztowane, zdecydowaliśmy się na początku roku na trzy bardzo celowane akcje, które mają proces wykrywalności po prostu zwiększyć – mówił.
Marcin Kierwiński poinformował, że w lutym, czerwcu i listopadzie przeprowadzono trzy akcje, w których brali udział funkcjonariusze policji, w tym z CBŚP i zajmujący się przestępczością w internecie, a także funkcjonariusze Straży Granicznej. – W ramach tych trzech akcji (...) zatrzymano ponad 4800 osób, w tym bardzo groźnych przestępców poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi – powiedział. Zaznaczył, że wśród zatrzymanych byli dwaj szefowie mafii ze Wschodu („wory w zakonie”).
– Ponad 500 osób to byli obcokrajowcy, osoby, które bądź to nielegalnie przebywały na terenie Polski, bądź to wjechały na terytorium Polski i są poszukiwane międzynarodowymi notami, listami gończymi – kontynuował minister, chwaląc przy tym współpracę między policją a Strażą Graniczną. Kierwiński poinformował, że 400 tych osób objęto procesem deportacji i już opuściły lub wkrótce opuszczą one Polskę.
– Te trzy dodatkowe, celowane akcje mają wysyłać jasny komunikat do świata przestępczego: nigdzie w Polsce się nie ukryjecie, nigdzie w Polsce, jeżeli jesteście poszukiwani, nie znajdziecie bezpiecznego schronienia. Nawet jeżeli wydaje wam się przez chwilę, że uciekacie przed wymiarem sprawiedliwości, to prędzej czy później państwo polskie was dopadnie – powiedział szef MSWiA, dodając, że dla takich osób nie ma miejsca w Polsce. – Jeżeli łamiecie polskie prawo, jeżeli łamiecie prawo europejskie, jeżeli popełniacie przestępstwa, musicie się liczyć z tym, że w Polsce prędzej czy później – i to raczej prędzej – zostaniecie złapani – kontynuował.
Marcin Kierwiński podkreślił, że omawiane przez niego akcje „przynoszą doskonałe rezultaty” i w najbliższych miesiącach będą powtarzane. – Będziemy te akcje regularnie przeprowadzać, także w kontekście tego, że nasze służby wczorajszą decyzją Sejmu będą się jeszcze szybciej, jeszcze mocniej modernizować – mówił, wyrażając zadowolenie, że w piątek Sejm przyjął ustawę o modernizacji technicznej służb podległych MSWiA. – To prawie 13 mld zł, które w ramach tego programu trafia do naszych służb – zaznaczył. Powiedział, że chodzi o pieniądze „na środki techniczne, na wyposażenie osobiste”.
Szef policji gen. insp. Marek Boroń przekazał na konferencji, że wśród kilkuset zatrzymanych cudzoziemców byli m.in. obywatele Ukrainy, Gruzji, Rosji i Białorusi. Poinformował, że według stanu na 20 listopada w 2025 r. odnotowano w Polsce 675 tys. przestępstw, z czego czyny popełnione przez obcokrajowców stanowiły niespełna 4 proc.
Komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan powiedział, że w bieżącym roku Straż Graniczna sama oraz we współdziałaniu z policją i ABW doprowadziła do wydalenia z Polski 8,3 tys. cudzoziemców, którzy naruszyli w naszym kraju prawo, w tym 1,5 tys. ludzi, wydalonych z uwagi na stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
