W sobotę na konferencji prasowej w siedzibie MSWiA członkowie kierownictwa resortu, Marcin Kierwiński i Czesław Mroczek, oraz komendant główny policji nadinsp. Marek Boroń i komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan podsumowali efekty trzech akcji, prowadzonych od początku 2025 roku.

Kierwiński podkreślił, że wyłapywanie osób, które są „poszukiwane przez polskie prawo, ale także międzynarodowymi listami gończymi, czerwonymi notami Interpolu”, to normalna czynność dla funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej.

Trzy akcje policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 4800 osób

– Natomiast żeby ten proces uczynić jeszcze bardziej efektywnym, aby zwiększyć wykrywalność osób, które mogą się ukrywać na terytorium Polski, które przyjechały z innych krajów europejskich bądź popełniły przestępstwo i nie zostały jeszcze aresztowane, zdecydowaliśmy się na początku roku na trzy bardzo celowane akcje, które mają proces wykrywalności po prostu zwiększyć – mówił.

Marcin Kierwiński poinformował, że w lutym, czerwcu i listopadzie przeprowadzono trzy akcje, w których brali udział funkcjonariusze policji, w tym z CBŚP i zajmujący się przestępczością w internecie, a także funkcjonariusze Straży Granicznej. – W ramach tych trzech akcji (...) zatrzymano ponad 4800 osób, w tym bardzo groźnych przestępców poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi – powiedział. Zaznaczył, że wśród zatrzymanych byli dwaj szefowie mafii ze Wschodu („wory w zakonie”).