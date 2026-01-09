Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

W 2026 roku powstanie nowa jednostka policji? Ekspert krytykuje decyzję

Zgodnie z zapowiedziami Komendanta Głównego Policji, w tym roku ma powstać nowa jednostka, której zadaniem będzie walka z cyberprzestępczością oraz przestępstwami korupcyjnymi. Narodowe Biuro Śledcze będzie zrzeszać dwie funkcjonujące już jednostki.

Publikacja: 09.01.2026 14:56

W tym roku ma powstać nowa jednostka policji – Narodowe Biuro Śledcze

W tym roku ma powstać nowa jednostka policji – Narodowe Biuro Śledcze

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

NBŚ powstanie z połączenia Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak donosi portal WNP, pomysł ten ma być autorską ideą Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia. Decyzja o powstaniu nowej jednostki budzi jednak sporo kontrowersji, ponieważ sama jednostka CBZC powstała dopiero w 2022 r.

Ekspert krytycznie o decyzji: ryzyko rozmycia kompetencji i długotrwałych procedur

Dr Michał Piekarski, wykładowca i członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego w rozmowie z WNP sceptycznie odniósł się do pomysłu utworzenia nowej jednostki. Ekspert obawia się, czy z jednej strony nie dojdzie do zatarcia misji CBŚP, której zadaniem od zawsze była walka z przestępczością zorganizowaną, zaś z drugiej, czy zdolności, jakie ma CBZC nie zostaną rozmyte w nowej strukturze.

Michał Piekarski podważa również sens tworzenia nowej, dużej struktury, która może być trudniejsza w zarządzaniu oraz wspomina o konieczności wprowadzenia zmian w legislacji. Jego zdaniem trudno wskazać racjonalne przyczyny zmian, biorąc pod uwagę to, że dotychczas funkcjonująca jednostka CBZC miała dobre wyniki.

Czytaj więcej

Po co młody Ukrainiec przesiadywał w hali lotniska Okęcie ze sprzętem zagłuszającym?
Służby
Młody Ukrainiec z zagłuszarką fal radiowych zatrzymany na lotnisku Okęcie. Sprawę badają służby - ustaliła „Rz"

NBŚ przejmie kompetencje obu wspomnianych jednostek, a dodatkowo będzie zajmować się przestępstwami korupcyjnymi. Ponadto w komendach wojewódzkich oraz komendzie stołecznej policji powstaną komórki do zwalczania cyberprzestępczości, które zostaną wzmocnione o komórki do zwalczania korupcji. Na razie nie wiadomo, jakie będą koszty reorganizacji w strukturach policji.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej: To ma być bat na cyberprzestępców. W tym roku powstanie Narodowe Biuro Śledcze

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Policja Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) Przestępczość Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC)
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Po co młody Ukrainiec przesiadywał w hali lotniska Okęcie ze sprzętem zagłuszającym?
Służby
Młody Ukrainiec z zagłuszarką fal radiowych zatrzymany na lotnisku Okęcie. Sprawę badają służby - ustaliła „Rz"
Dlaczego w Lubartowie ogłoszono alarm powietrzny? Wojewoda czeka na wyjaśnienia
Służby
Dlaczego w Lubartowie ogłoszono alarm powietrzny? Wojewoda czeka na wyjaśnienia
Prezydent Karol Nawrocki
Służby
Odmowa prezydenta Karola Nawrockiego. Nie przyznał orderów i odznaczeń w służbach specjalnych
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Sondaż: Niejednoznaczna ocena działań państwa po dywersji na torach
Służby
Sondaż: Niejednoznaczna ocena działań państwa po dywersji na torach
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama