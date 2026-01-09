NBŚ powstanie z połączenia Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak donosi portal WNP, pomysł ten ma być autorską ideą Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia. Decyzja o powstaniu nowej jednostki budzi jednak sporo kontrowersji, ponieważ sama jednostka CBZC powstała dopiero w 2022 r.

Ekspert krytycznie o decyzji: ryzyko rozmycia kompetencji i długotrwałych procedur

Dr Michał Piekarski, wykładowca i członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego w rozmowie z WNP sceptycznie odniósł się do pomysłu utworzenia nowej jednostki. Ekspert obawia się, czy z jednej strony nie dojdzie do zatarcia misji CBŚP, której zadaniem od zawsze była walka z przestępczością zorganizowaną, zaś z drugiej, czy zdolności, jakie ma CBZC nie zostaną rozmyte w nowej strukturze.

Michał Piekarski podważa również sens tworzenia nowej, dużej struktury, która może być trudniejsza w zarządzaniu oraz wspomina o konieczności wprowadzenia zmian w legislacji. Jego zdaniem trudno wskazać racjonalne przyczyny zmian, biorąc pod uwagę to, że dotychczas funkcjonująca jednostka CBZC miała dobre wyniki.

NBŚ przejmie kompetencje obu wspomnianych jednostek, a dodatkowo będzie zajmować się przestępstwami korupcyjnymi. Ponadto w komendach wojewódzkich oraz komendzie stołecznej policji powstaną komórki do zwalczania cyberprzestępczości, które zostaną wzmocnione o komórki do zwalczania korupcji. Na razie nie wiadomo, jakie będą koszty reorganizacji w strukturach policji.