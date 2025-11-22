Aktualizacja: 22.11.2025 09:21 Publikacja: 22.11.2025 08:53
Straż Ochrony Kolei w miejscu, gdzie na torach znaleziono ślepe naboje
Foto: PAP/Tomasz Wojtasik
Ataki hybrydowe są skoordynowanymi i zsynchronizowanymi działaniami poniżej poziomu wojny (a więc nie angażującymi regularnych sił zbrojnych do atakowania terytorium innego kraju), w których wykorzystuje się metody takie jak: cyberataki, dezinformacja, propaganda, terroryzm czy działania quasimilitarne. Celem ataków hybrydowych jest osłabianie spójności atakowanych społeczeństw, wywoływanie chaosu, strachu oraz wpływanie na procesy decyzyjne na różnych szczeblach władz. Działania hybrydowe mogą być przygotowaniem do klasycznej agresji lub sygnalizowaniem, że podmiot prowadzący takie działania jest do agresji gotowy. Wiele z takich ataków jest trudnych do jednoznacznej kwalifikacji, a nawet wykrycia. Rozproszenie ataków hybrydowych i różna forma ich prowadzenia sprawiają, że zaatakowane państwo poddawane jest stałej presji.
Atakiem hybrydowym może być zarówno podpalenie jakiegoś obiektu (w Polsce przykładem takiego ataku było podpalenie centrum handlowego Marywilska 44), jak i testowanie procedur armii przez „przypadkowe” pojawianie się balonów meteorologicznych czy dronów nad sąsiednim krajem. Formą ataku hybrydowego jest też towarzysząca tym działaniom dezinformacja – gdy w Polsce doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez liczne rosyjskie drony-wabiki, w mediach społecznościowych ruszyła akcja przekonywania, że w rzeczywistości była to ukraińska prowokacja, która miała wciągnąć nasz kraj w wojnę.
Ostatnim przykładem działań hybrydowych przeciw Polsce była dywersja na kolei – zdetonowanie ładunku wybuchowego na trasie Warszawa–Lublin, na wysokości miejscowości Mika w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy pociąg towarowy (jak podają polskie władze była to próba wykolejenia pociągu i wywołania katastrofy komunikacyjnej), umieszczenie stalowej obejmy w innej części torów oraz uszkodzenie trakcji na trasie. Za tą dywersją stali – jak się okazało – dwóch obywateli Ukrainy współpracujących z Rosjanami.
Mimo że akt dywersji się nie udał, to jednak wywołał określoną reakcję polskich władz – m.in. uruchomienie operacji Horyzont, w ramach której wojsko ma wesprzeć służby podległe MSWiA w ochronie infrastruktury. Tym samym państwo musiało skierować pewne zasoby do określonych działań, których nie musiałoby podejmować, gdyby do ataku hybrydowego nie doszło.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Polska jest przygotowana do odpierania ataków hybrydowych.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
„Tak” odpowiedziało 21,4 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 54,9 proc. respondentów.
Zdania w tej kwestii nie ma 23,7 proc. ankietowanych.
– Wątpliwości w tej kwestii wyraża pięć na dziesięć kobiet (51 proc.) i sześciu na dziesięciu mężczyzn (59 proc.). Częściej niż pozostali przygotowanie do rosyjskich ataków hybrydowych za niewystarczające uważają respondenci między 35 a 49 rokiem życia (59 proc.) i posiadający wyższe wykształcenie (60 proc.). Polska nie jest gotowa na ataki w tej formie według ponad sześciu na dziesięciu respondentów (62 proc.), których dochody przekraczają 7000 zł netto i nieco niższego odsetka badanych z miast większych niż 500 tys. mieszkańców (59 proc.) – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
