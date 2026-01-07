Po co i dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że Rosja chce w nas wzbudzić wątpliwości co do funkcjonowania naszych państw i naszego systemu politycznego. Dlatego pojawiają się narracje sugerujące rzekomy kryzys świata Zachodu, jego schyłkowość, a także opinie podważające wiarygodność instytucji publicznych i intencje władz, w tym w obszarze ochrony zdrowia. Przekazy te często odwołują się do lęku i nieufności, przedstawiając fałszywe teorie dotyczące działań państwa czy sektora farmaceutycznego. To jest pierwszy element. Drugi – ci, którzy w to uwierzą, nie zaszczepią siebie i swoich dzieci. To wpłynie na zanikanie odporności zbiorowej. Wystarczy, że część ludzi się nie zaszczepi i w sąsiednim państwie, z którym Rosja ma złe relacje, powstaje problem. Wraca odra albo inna choroba. Wydatki na ochronę zdrowia rosną, ludzie chorują i utwierdzają się w przekonaniu, że coś jest nie tak.

No i wreszcie trzeci element, który w kontekście polskim też ma znaczenie. Mianowicie, w Polsce rosyjska dezinformacja nie może otwarcie bazować na narracji prorosyjskiej. To byłoby nieskuteczne. Ale granie na innych fortepianach, w tym na fortepianie antyukraińskim, jest już dużo bardziej skuteczne. Jest w polskiej nauce obecna narracja rosyjska, która głosi, że Ukraina jest państwem upadłym. Mamy naukowców – politologów, historyków, filozofów – którzy w ten temat się angażują. Piszą artykuły do gazet, wydają książki, gdyż w naukach społecznych wydać je łatwiej niż przy wspomnianych procedurach w naukach ścisłych czy medycznych.

W dodatku, jak rozumiem, nie musi być to książka naukowa – mogą być to eseje, szkice, elementy reportażu i tak dalej.

Oczywiście. I ten naukowiec mówi: ja tylko przedstawiam swój punkt widzenia. Owszem, jestem profesorem, ale to są moje osobiste poglądy wyrażone w szlachetnej formie eseju. Potem ten wspomniany filozof, politolog, historyk może pójść do radia i telewizji, do mediów „niepokornych” czy „niezależnych” albo sam publikować swoje poglądy na platformach społecznościowych. A te nie są jakoś szczególnie weryfikowane.

Platformy tylko na to czekają. Jeżeli ja na takiej platformie – przykład fikcyjny – napiszę, że dzisiaj otwieram Kongres Polityki Społecznej, to nie wzbudzi to szczególnego zainteresowania. Natomiast jeżeli napiszę, że na tym kongresie jeden z rozmówców domagał się podwyższenia wieku emerytalnego, a jeszcze inni w ogóle zlikwidowania powszechnego systemu emerytur, wtedy na pewno ten mój tweet czy post będzie się niósł. A im bardziej się będzie niósł, tym bardziej platformy będą go podbijać, żeby robić zasięgi. Świat został podporządkowany algorytmom. I dlatego działalność merytoryczna coraz częściej przegrywa z tym, co niemerytoryczne. Dużo większą „karierę” robi naukowiec, który mówi, że szczepionki są szkodliwe, niż ten, który będzie opowiadał o zbiorowej odporności, o poziomie wyszczepialności czy o skuteczności szczepionek na poziomie 80 proc. To jest nudne.

Jak z tym walczyć?

Na różne sposoby. Przy wsparciu ministerstwa na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiliśmy specjalny projekt „Nauka sprawdza”, który ma na celu przeciwdziałanie właśnie dezinformacji naukowej. To wszechstronny projekt, który UW ma dla nas realizować. Chodzi o promocję nauki, o pokazywanie, że jest ona ważna, o budowanie odporności społecznej na dezinformację i o wzmocnienie dialogu między środowiskiem akademickim a jego otoczeniem społecznym. Będziemy obnażać oraz tłumaczyć mechanizmy działania i powstawania fake newsów. Będziemy prowadzić monitoring sieci i mediów społecznościowych, żeby wykrywać fake newsy naukowe. Będziemy je dementować również za pośrednictwem stworzonych w tym celu fanpage'ów na platformach społecznościowych. Zamierzamy to robić we współpracy z influencerami – osobami, które trafiają do młodzieży.