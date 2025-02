Kupowane recenzje i artykuły naukowe z „papierni”. Kryzys w nauce trwa

Prof. Skórzewska-Amberg podkreśla z kolei, że w praktyce niełatwo jest wyciągnąć konsekwencje wobec nieuczciwych naukowców. – Tak naprawdę trudno jest kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności, bo jeśli „autor” publicznie nie „chwali się” takimi publikacjami, to może utrzymywać, że jego nazwisko zostało wykorzystane bez jego wiedzy – argumentuje ekspertka.

Jednak i ona podkreśla, że rozważenia wymaga kwestia odpowiedzialności za zatrudnianie na uczelni naukowców o budzącym podejrzenia dorobku (bez jego weryfikacji). – Trzeba też przeanalizować, co powinno stać się z publicznymi pieniędzmi, płynącymi do uczelni za to, że ich ranga rośnie dzięki „papierniczym” publikacjom – zauważa.

Za takie oszustwo grozi nawet kara trzech lat więzienia

Ekspertka dodaje jednak, że redakcje coraz częściej umieszczają przy opublikowanym już tekście informację o przyczynie jego „wycofania”. Sama zaś publikacja i jej autorzy trafiają do ogólnodostępnej bazy zakwestionowanych tekstów (Retraction Watch Database).

Prof. Adamus przypomina, jaka odpowiedzialność prawna grozi za kupowanie przygotowanych w ten sposób artykułów – od postępowania i zwolnienia dyscyplinarnego z uczelni, przez rozwiązanie umów na granty badawcze, po weryfikację stopni i tytułów naukowych.

W grę wchodzić może – jak precyzuje – nawet odpowiedzialność karna, bo zgodnie z ustawą o prawie autorskim ten, kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności lub pozbawienia jej do lat trzech. – Artykuł pseudonaukowy także jest utworem – uściśla profesor.