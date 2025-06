04:50 W związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę Polska poderwała myśliwce

„Uwaga, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej” - poinformowało w nocy Dowództwo Operacyjne.

04:45 Pożar na terenie zakładu przemysłowego w Zaporożu

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że pożar jest wynikiem rosyjskiego ataku.

04:41 Obwód sumski: 45-latek skazany na pięć lat więzienia za podpalanie pojazdu należącego do żołnierza

Prokuratura z obwodu sumskiego poinformowała, że 45-letni mieszkaniec obwodu został skazany na pięć lat więzienia za podpalenie pojazdu żołnierza ukraińskiej armii w zamian za pieniądze. Mężczyzna przyjął ofertę przedstawioną mu za pośrednictwem serwisu Telegram i 2 października 2024 roku, za pomocą łatwopalnej substancji, spalił samochód należący do żołnierza stojący na podwórzu bloku mieszkalnego w Sumach.

04:40 Rosyjskie drony pojawiły się w nocy nad wieloma obwodami Ukrainy

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało nad ranem m.in. o dronach nad obwodami czernihowskim, czerkaskim i winnickim oraz nad obwodem kijowskim.

04:34 Kijów był celem nocnego ataku powietrznego Rosji. 16 osób jest rannych

W nocy Rosjanie użyli dronów i pocisków balistycznych do ataku na Kijów – informuje mer Kijowa Witalij Kliczko i szef kijowskiej miejskiej administracji państwowej Timur Tkaczenko. W wyniku ataku rannych zostało 16 osób. Kliczko poinformował m.in. o pożarze na wyższych piętrach budynku mieszkalnego w rejonie szewczenkowskim. Służby medyczne były też wzywane do rejonów dniprowskiego, darnyckiego, sołomiańskiego i swiatoszyńskiego. W rejonie darnyckim uszkodzony został budynek przedszkola. W rejonie swiatoszyńskim uszkodzony został budynek mieszkalny, a w rejonie sołomiańskim – budynek mieszkalny i placówka edukacyjna. W rejonie sołomiańskim doszło do pożarów budynków niemieszkalnych. W czasie ataku zmarł 62-letni obywatel USA.

04:31 Siergiej Ławrow spotka się w Moskwie z szefem MSZ Indonezji

Ławrow i Sugiono będą rozmawiać zarówno o współpracy dwustronnej między Rosją a Indonezją, jak i o sytuacji międzynarodowej – wynika z komunikatu rosyjskiego MSZ.

04:29 W nocy dwa rosyjskie lotniska zawiesiły działalność

W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotom cywilnym działalność zawiesiły lotniska w Tambowie i Kałudze. Taki komunikat w ostatnich miesiącach oznacza zazwyczaj pojawienie się zagrożenia ze strony ukraińskich dronów.

04:26 Mer Moskwy poinformował o strąceniu dwóch dronów lecących w stronę rosyjskiej stolicy

Siergiej Sobianin poinformował, że w rejon, w którym strącone zostały drony, wysłani zostali przedstawiciele służb ratunkowych.

04:24 W nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła osiem dronów nad obwodem twerskim

Pięć dronów strącono nad stolicą obwodu, a trzy nad rejonem konakowskim – podał gubernator obwodu twerskiego, Igor Rudenja. Z jego komunikatu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1209. dniu wojny

