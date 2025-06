04:44 Wołodymyr Zełenski o ataku na Krzemieńczuk: To takie cyniczne

Po zmasowanym rosyjskim ataku powietrznym na Krzemieńczuk Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu mówił, że przeprowadzając atak Rosja „pluje na wszystko, co robi międzynarodowa wspólnota, by zakończyć tę wojnę”. - Zaraz po rozmowie (Władimira) Putina z (Donaldem) Trumpem. Po tym jak Amerykanie poprosili nas, by nie atakować rosyjskich obiektów energetycznych. W czasie, gdy Putin próbuje przedstawić siebie, jako mediatora na Bliskim Wschodzie i próbuje jakoś pomóc swoim poplecznikom w Teheranie. To takie cyniczne – stwierdził ukraiński prezydent. - Ta wojna mogłaby się skończyć dawno temu, gdyby świat (...) nie kupował rosyjskich manipulacji i kłamstw – dodał.

04:42 60-latek ranny w ataku drona w obwodzie kijowskim

W wyniku ataku uszkodzony został budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze – informuje gubernator obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik.

04:40 Troje mieszkańców Berysławia ewakuowanych w głąb Ukrainy

Ukraińska policja ewakuowała pojazdem opancerzonym troje mieszkańców Berysławia (miasto w obwodzie chersońskim) do miejscowości położonej w dalszej odległości od frontu. Ewakuowani to dwie kobiety (w wieku 54 i 65 lat) oraz mężczyzna. Wszyscy mieszkali na tej samej ulicy. Berysław jest niemal codziennie atakowany przez rosyjskie drony.

04:39 W nocy Ukraina była celem ataku rosyjskich dronów

Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim.

04:36 W 2025 r. obwód tarnopolski przeznaczył 357 mln hrywien (ok. 33,6 mln zł) na wsparcie ukraińskich sił zbrojnych

Informacje takie przekazuje lokalna administracja obwodowa. 94 mln hrywien (ok. 8,59 mln zł) przeznaczono na zakup dronów, sprzętu łączności i zestawów do walki radioelektronicznej.

04:34 Pożar w jednym z zakładów przemysłowych w obwodzie zaporoskim

O pożarze, który wybuchł w wyniku rosyjskiego ataku, informuje gubernator obwodu, Iwan Fedorow. Z pierwszych informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.

04:31 W Brześciu zbierze się Zgromadzenie Parlamentarne Związku Białorusi i Rosji

68. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji przewodzić będzie przewodniczący rosyjskiej Dumy (izba niższa parlamentu) Wiaczesław Wołodin. Zgromadzenie ma przyjąć stanowisko ws. ochrony „historycznej prawdy i zachowania historycznej pamięci o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej z lat 1941-1945”. Uczestnicy posiedzenia będą też rozmawiać o kwestiach budżetowych, w tym o sprawozdaniu rady ministrów Państwa Związkowego z wykonania budżetu na rok 2024.

04:26 Rosyjska Flota Oceanu Spokojnego rozpoczęła ćwiczenia z udziałem ok. 40 okrętów i jednostek wsparcia

Do 40 okrętów i innych jednostek nawodnych wchodzących w skład rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego, a także ponad 30 samolotów i śmigłowców bierze udział w ćwiczeniach Floty Oceanu Spokojnego odbywających się na wodach Morza Japońskiego i Morza Ochockiego od 16 do 30 czerwca. Kierownikiem ćwiczeń jest dowódca Floty admirał Wiktor Linna. W czasie ćwiczeń załogi okrętów będą szkolić się z wykrywania i śledzenia okrętów podwodnych wroga oraz z ochrony okrętów przed atakami z wody i z powietrza.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1208 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1208 dniu wojny Foto: PAP