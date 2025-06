To wiąże się z tym, że nasycenie sprzętem do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej – wyrzutniami czy radarami jest znacznie większe w Izraelu niż w Ukrainie. Geografii nie da się w tym wypadku przeskoczyć.

Drugi ważny powód większej skuteczności Izraela, to fakt że samoloty Izraelskich Sił Obrony (IDF) mogą bez problemu latać nad własnym terytorium, ale de facto także nad sąsiadującą Syrią i Jordanią. To z jednej strony pozwala na szybsze wykrycie nadlatujących pocisków przez samoloty wczesnego ostrzegania, z drugiej izraelskie statki powietrzne już w powietrzu mogą próbować unieszkodliwić nadlatujące cele. Ukraińcy dysponują znacznie bardziej ograniczonymi możliwościami w tym zakresie. Te pociski balistyczne, których Izraelczycy nie dadzą rady przechwycić przy pomocy swoich samolotów, próbują przechwycić systemy naziemne, jak np. Arrow 3 czy system Patriot.

Pomocna dłoń wielkiego brata

Mimo że nie podano szczegółów, to kolejne doniesienia amerykańskich mediów wskazują na to, że choć USA nie pomogły Izraelowi w ataku na Iran, to pomogły w obronie przed atakami Iranu, który wykorzystuje bezzałogowce i pociski balistyczne. Na pewno w to działanie była zaangażowana US Navy, wykorzystując co najmniej jeden ze swoich niszczycieli stacjonujący w regionie, ale prawdopodobne jest także to, że w zestrzeliwaniu irańskich środków napadu brały udział także amerykańskie samoloty. Można także założyć, że Amerykanie mieli duży udział w rozpoznaniu. Jak to wygląda na Ukrainie? Amerykanie także pomagają Ukraińcom w rozpoznaniu, ale już nie ma mowy o tym, by aktywnie angażowali się w eliminację rosyjskich pocisków.

Kolejny powód to fakt, że izraelski system obrony jest znacznie bardziej zaawansowany technologicznie, wielowarstwowy i zintegrowany, a Ukraińcy działają tym co mają, co otrzymują od sojuszników i często są to niezależnie od siebie działające systemy, które nie potrafią między sobą wymieniać danych. Np. do zestrzeliwania bezzałogowców Shahed używane są działka, które są po prostu montowane na pick-upach. I nawet jeśli Ukraińcy są mistrzami innowacji i bardzo szybko adaptują się do nowych realiów walki, to jednak wszystkich braków sprzętowych nie da się nadrobić wyobraźnią.

Wreszcie jest jeszcze jeden aspekt geograficzny. Chodzi o odległość, jaką pociski irańskie muszą przebyć zanim nadlecą nad Izrael – w tym wypadku mówimy o co najmniej tysiącu kilometrów. - Odległość pomaga Izraelowi. Raz, że jest więcej czasu na reakcję, dwa, że zapewne więcej sojuszników może też wtedy pomagać po drodze; wszystkiego jeszcze nie wiemy o tej operacji – wyjaśnia Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Tymczasem Charków jest położony od rosyjskiej granicy mniej niż 50 km – w tym wypadku czasu na reakcję jest więc znacznie mniej.