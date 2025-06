Iran nie chce rozmawiać o zawieszeniu broni, dopóki Izrael go atakuje

W niedzielę w Kanadzie zebrali się przedstawiciele państw grupy G7. Rozmowy o konflikcie Izraela z Iranem mają być jednym z głównych tematów spotkania.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że Iran nie może wejść w posiadanie broni atomowej, a Izrael musi mieć prawo do samoobrony. Zaznaczył przy tym, że należy działać tak, by uniknąć eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i stworzyć przestrzeń dla dyplomacji. – Ten temat będzie bardzo wysoko na agendzie szczytu G7 – podkreślił Merz.

Przed wylotem na szczyt G7 prezydent USA Donald Trump był pytany, co zrobił, aby deeskalować konflikt. – Liczę, że dojdzie do porozumienia. Myślę, że to czas na porozumienie. Czasami muszą to rozstrzygnąć walką – odparł.

Iran przekazał mediatorom z Kataru i Omanu, że nie będzie rozmawiał o zawieszeniu broni, dopóki Izrael przeprowadza ataki na cele w Iranie.

W niedzielę Iran przeprowadził pierwszy od piątku atak na Tel Awiw w biały dzień. Z kolei Izrael wziął na cel m.in. skład paliw w Teheranie, co oznacza rozszerzenie celów ataku na obiekty związane z irańskim sektorem paliwowym. Cena ropy Brent wzrosła do poziomu 75,39 dolarów za baryłkę.