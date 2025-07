Władze w Moskwie zapewniały mieszkańców Donbasu, że problem rozwiążą, dostarczając wodę z Rosji. W 2023 roku, w trybie ekspresowym, w ciągu zaledwie kilku miesięcy wybudowano wodociąg, którym popłynęła woda z rzeki Don. Szybko jednak się okazało, że wodociąg, który pochłonął ponad 200 mld rubli (równowartość 9 mld zł), nie jest w stanie dostarczyć nawet połowy potrzebnej mieszkańcom wody pitnej. Co więcej, wiceszef rosyjskiego resortu obrony, Timur Iwanow, trafił później za kraty. Oskarżono go m.in. o przyjęcie łapówki od firmy budującej wodociąg.

Woda to niejedyny problem okupowanego Doniecka i okolic. Przyłączenie do Rosji wywindowało ceny w tamtejszych sklepach. Na stronie jednego z lokalnych marketów znajdziemy kilogram najtańszego surowego kurczaka za niemal 250 rubli (równowartość 11 zł), łopatkę wieprzową za 460 rubli (ponad 20 zł) czy litr oleju roślinnego za 200 rubli (ok. 9 zł). Mieszkańcy narzekają też na ciągle rosnące koszty usług komunalnych.

Tymczasem zajęty przez Putina region znajduje się na liście najbiedniejszych regionów w Rosji. Średnia pensja w tzw. „Donieckiej Republice Ludowej” wynosiła w ubiegłym roku niespełna 42 tys. rubli (równowartość 1,8 tys. zł). Tymczasem pod koniec 2013 roku mieszkańcy obwodu donieckiego Ukrainy zarabiali średnio ponad 4 tys. hrywien (wówczas ponad 1,5 tys. zł). Jeszcze w 2016 roku ONZ szacowała, że z Donbasu uciekło ponad 2,6 mln ludzi, z czego ponad 1 mln wyemigrowało poza granice Ukrainy.