Od września ubiegłego roku nowe podręczniki historii wmawiają Białorusinom, że w 2020 r. tak naprawdę nie było żadnych stłumionych przez reżim pokojowych protestów, lecz doszło do „próby zamachu stanu”. Co więcej, oba kraje w ramach postępującej integracji obecnie „synchronizują” podręczniki historii, co w konsekwencji ma doprowadzić do tego, że uczniowie białoruskich szkół będą całkowicie uczyć się według programu rosyjskiego. Powołano nawet zespół międzypaństwowy, na czele którego ze strony rosyjskiej stoi doradca Putina i były minister kultury Władimir Miedinski. Ten sam, który stał ostatnio na czele rosyjskiej delegacji podczas rozmów z Ukraińcami w Stambule. W marcu odwiedzał Mińsk i przekonywał, że „nikt nie oderwie” Białorusi od Rosji.

– Aneksja Białorusi przez Rosję już trwa. Łukaszenko próbuje lawirować, ale zbyt mocno się uzależnił od Kremla. Rosja ma swoich kuratorów we wszystkich obwodach Białorusi, koordynują działania uderzające w białoruską tożsamość, pamięć historyczną – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksander Milinkiewicz, weteran białoruskiej opozycji demokratycznej, który stworzył w Polsce Wolny Uniwersytet Białoruski.

Rosja melduje się w Grodnie. Chce zmieniać świadomość Białorusinów i mieszkających tam Polaków

Łukaszence, który odebrał Związkowi Polaków na Białorusi wszystkie Domy Polskie i zamknął polskie szkoły (w Grodnie i Wołkowysku), nie przeszkadza obecność Domów Rosyjskich we wszystkich największych miastach kraju. W kwietniu ubiegłego roku Rosjanie otworzyli taki dom w Grodnie – promuje kulturę rosyjską i zachęca do studiowania w Rosji.

Niedaleko stamtąd, w budynku zlikwidowanej przez reżim Polskiej Macierzy Szkolnej, Rosja otworzyła swój konsulat. Co ciekawe, na czele obwodu grodzieńskiego Łukaszenko postawił pochodzącego z Rosji gen. Jurija Karajewa, byłego szefa MSW odpowiedzialnego za brutalne represje i tłumienie protestów w 2020 r.

– To nie jest przypadek. Tak samo było w ZSRR, gdy na czele miasta stawiano ludzi przywożonych ze Wschodu. W Grodnie zawsze przebiegał główny front walki o odrodzenie narodowe Białorusinów, w mieście odradzała się też polskość. Ze wszystkich regionów Białorusi Grodzieńszczyzna jest najmniej „sowiecka” – wskazuje Milinkiewicz.