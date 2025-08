W ostatnich dniach Donald Trump garściami czerpie z recept sprzed lat. W 1987 r. wydał książkę „The Art of the Deal”, co można tłumaczyć jako sztukę negocjacji. Teraz właśnie dzięki niej wywraca system międzynarodowej współpracy gospodarczej do góry nogami.

Punktem wyjścia była konferencja Trumpa w Ogrodzie Różanym Białego Domu 2 kwietnia, nazwanym później „dniem wyzwolenia”. Amerykański przywódca ogłosił wówczas niezwykle wysokie cła wobec prawie całego świata, które np. dla Chin sięgały 34 proc. Twierdził, że to „wyrównanie rachunków” za dekady rzekomo nieuczciwego traktowania Ameryki przez jej partnerów handlowych.

Świat był w szoku. Taki poziom ochrony celnej oznaczał przecież, że wiele powiązań gospodarczych i biznesowych traciło od tej chwili sens. Rynki finansowe zaczęły pikować. Aby uspokoić sytuację, ale też posuwać naprzód z góry ustaloną strategię, Trump zawiesił karne cła na 90 dni, zapowiadając, że to czas na zawarcie „90 umów handlowych”. W ten sposób obok niepewności sięgnął po kolejną radę ze swojego bestsellera sprzed lat: wywieraj presję czasu.

Szybko dołączył do niego i trzeci czynnik: konkurencja między krajami, które podjęły negocjacje z Waszyngtonem. W tych rozmowach liczy się bowiem nie tylko stawka, jaka zostanie ostatecznie uzgodniona z Amerykanami, ale także to, jak się ona ma do innych porozumień, do których doszli pozostali partnerzy USA. To właśnie owa relatywna przewaga nad rywalami zdecyduje, czy przedsiębiorstwa z danego kraju pozostaną na rynku amerykańskim, czy z niego wypadną.