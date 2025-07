Inaczej niż w Polsce, interwencja Donalda Trumpa służy jego przeciwnikowi, Luli

Ale ruch Trumpa już teraz okazuje się też bardzo kosztowny dla brazylijskich plantatorów. Ceny cytrusów spadają, podobnie jak wołowiny. Paradoks polega jednak na tym, że to właśnie w tym środowisku Bolsonaro miał bardzo duże wsparcie. Wygląda na to, że inaczej niż w wyborach w Polsce, kiedy interwencja Trumpa pomogła Karolowi Nawrockiemu, w Brazylii jest odwrotnie. Przed wyborami prezydenckimi w przyszłym roku to notowania Luli zaczynają rosnąć. Poparcie dla niego wzrosło już z 40 do 43 proc., a udział tych, którzy mu nie ufają, spadł z 57 do 53 proc. Powód jest jasny: 72 proc. Brazylijczyków potępia wojnę handlową wypowiedzianą przez Trumpa, a tylko 19 proc. podchodzi do niej ze zrozumieniem. Tych, którzy znają Brazylię, to nie zaskakuje. W kraju, gdzie zwykło się mówić, że „Bóg jest Brazylijczykiem”, duma narodowa jest wyjątkowo silna.

Ale ofensywa Trumpa może też mieć poważne skutki geopolityczne. Na początku lipca to Brazylia zorganizowała szczyt krajów BRICS w Rio de Janeiro. Inicjatywa, w której pierwsze skrzypce grają Chiny, Indie i Rosja, wywołała szczególną irytację Trumpa. W rozmowie z „Financial Times” główny doradca dyplomatyczny Luli, Celso Amorim, zapowiedział, że Brasilia będzie dążyła do jeszcze większej dywersyfikacji wymiany handlowej. Już teraz, o ile 13 proc. swojego eksportu Brazylia wysyła do USA, to 28 proc. do Chin. Być może skutkiem ofensywy Trumpa będzie gotowość Brazylijczyków do większych ustępstw na ostatniej prostej przed ratyfikacją umowy UE z Mercosurem. Ale Lula, który w maju spotkał się z Putinem, może też okazać się jeszcze mniej chętny do przyłączenia się do sankcji na Rosję, jakie być może wreszcie wprowadzi Biały Dom.

– Nawet Związek Radziecki nie posunąłby się do takiej ingerencji – mówił 83–letni Amorim, dając raz jeszcze znak, jak wśród znacznej części brazylijskiej elity nieznane są realia panujące dziś i w przeszłości w Moskwie.

Tak Lula, jak i Trump mają 79 lat. Który spośród obu charyzmatycznych i populistycznych przywódców pierwszy ustąpi? Jak ujawnił dziennik Folha de S. Paulo, w ostatnim czasie wiceprezydent i minister gospodarki, Geraldo Alckmin trzykrotnie kontaktował się z sekretarzem handlu, Howardem Lutnickiem w nadziei, że przed sankcjami USA uda się przynajmniej uchronić Embraer, trzeciego co do wielkości producenta samolotów na świecie.