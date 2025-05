Skąd ten opór? Odrzucając bojkot Rosji, Brazylia chce podkreślić, że jest niezależną potęgą. Zgodnie z tą logiką Lula poleciał do Moskwy z własnym planem pokojowym. Wcześniej taki plan próbował forsować razem z Chinami, co zakończyło się porażką. Udział w paradzie zwycięstwa ma być w szczególności sygnałem niezależności wobec Stanów Zjednoczonych, do których niechęć jest powszechna w całej Ameryce Łacińskiej.

Brazylia ma nadzieję, że współpraca z krajami BRICS wyrwie ją z nędzy

Ale jest też logika gospodarcza. Brazylia, której poziom rozwoju jest zdaniem MFW porównywalny z Egiptem, z powodu powszechnej korupcji, przestępczości, protekcjonizmu, polaryzacji majątków czy luk w edukacji nie potrafi zdobyć się na szybki wzrost gospodarczy (w tym roku wyniesie on 2 proc., w przyszłym 1,6 proc.). Stąd nadzieja, że rozwiązaniem może być zacieśnienie współpracy z krajami BRICS (Brazylia stoi teraz na czele tej organizacji). Po wizycie w Moskwie Lula poleci zresztą do Chin. Za jego pierwszych dwóch kadencji (w latach 2003–2010) to właśnie masowy eksport brazylijskich surowców (jak soja) pozwolił na wydobycie z nędzy około 40 mln Brazylijczyków.

Powtórzenie tego modelu jest jednak dziś niemożliwe. Same Chiny rozwijają się słabo (4 proc. w tym roku), a światowe ceny na brazylijskie produkty są o wiele niższe niż na początku wieku. To przekłada się na notowania samego Luli, którego zaufaniem darzy już tylko 41 proc. Brazylijczyków (56 proc. mu nie ufa). Prezydent mimo zaawansowanego wieku chce ubiegać się w wyborach w przyszłym roku o czwarty mandat. Ale narasta zagrożenie, że najwyższy urząd w państwie znów przejmie przedstawiciel skrajnej prawicy.