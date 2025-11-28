Francuski producent samolotów zaszokował w piątek informacją o potężnej akcji przywoławczej, która dotyczy jego najlepiej sprzedających się odrzutowców z rodziny A320. Airbus nie podał dokładnej liczby maszyn, które wymagają natychmiastowej zmiany oprogramowania, wspomniał jednak, że jest ona „znacząca”. Według źródeł branżowych, tymczasowo wycofane z użycia może zostać około 6,5 tysiąca samolotów.

Agencja Reutera dotarła do oddzielnego biuletynu skierowanego do linii lotniczych. Wynikać ma z niego, że naprawa maszyn musi zostać wykonana przed kolejnym planowym lotem, co grozi tysiącami odwołanych lub opóźnionych rejsów.

Oświadczenie koncernu nadeszło tuż przed jednym z najbardziej ruchliwych weekendów podróżniczych w roku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie obchodzą teraz bowiem Święto Dziękczynienia, na które zwyczajowo wielu z nich leci do swoich rodzinnych stron. Już i tak tegoroczne święta były utrudnione dla wielu podróżnych z uwagi na rekordowo długi paraliż amerykańskiego rządu, tzw. shutdown. Mnóstwo kontrolerów ruchu lotniczego nie przychodziło wtedy do pracy ze względu na brak wypłaty wynagrodzeń, co skutkowało drastycznymi opóźnieniami i odwołaniami lotów w USA. Wielu Amerykanów z tego powodu nie zdecydowało się zakupić biletu na samolot na Święto Dziękczynienia i planów nie zmieniło, mimo że shutdown już się zakończył.

Airbus przywołuje samoloty A320 po incydencie ze sterowaniem

Akcja serwisowa Airbusa, która tylko dokłada kolejnych zmartwień podróżnym w już i tak napiętym czasie, ma związek z niedawnym incydentem z udziałem samolotu z rodziny A320. Chodzi o lot linii JetBlue z Cancun w Meksyku do Newarku w New Jersey, który odbył się 30 października. Kilku pasażerów zostało wtedy rannych w wyniku gwałtownej utraty wysokości.