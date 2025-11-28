Reklama
Airbus ogłasza dużą akcję przywoławczą samolotów. Tysiące lotów może być odwołanych

Airbus poinformował w piątek, że zarządza natychmiastową zmianę oprogramowania w znacznej liczbie samolotów z rodziny A320. W efekcie tysiące lotów na świecie mogą zostać odwołane. Akcja serwisowa ma związek z incydentem pod koniec października.

Publikacja: 28.11.2025 21:52

Airbus A320

Airbus A320

Foto: PAP/DPA/Arne Dedert

Alicja Podskoczy

Francuski producent samolotów zaszokował w piątek informacją o potężnej akcji przywoławczej, która dotyczy jego najlepiej sprzedających się odrzutowców z rodziny A320. Airbus nie podał dokładnej liczby maszyn, które wymagają natychmiastowej zmiany oprogramowania, wspomniał jednak, że jest ona „znacząca”. Według źródeł branżowych, tymczasowo wycofane z użycia może zostać około 6,5 tysiąca samolotów.

Agencja Reutera dotarła do oddzielnego biuletynu skierowanego do linii lotniczych. Wynikać ma z niego, że naprawa maszyn musi zostać wykonana przed kolejnym planowym lotem, co grozi tysiącami odwołanych lub opóźnionych rejsów.

Oświadczenie koncernu nadeszło tuż przed jednym z najbardziej ruchliwych weekendów podróżniczych w roku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie obchodzą teraz bowiem Święto Dziękczynienia, na które zwyczajowo wielu z nich leci do swoich rodzinnych stron. Już i tak tegoroczne święta były utrudnione dla wielu podróżnych z uwagi na rekordowo długi paraliż amerykańskiego rządu, tzw. shutdown. Mnóstwo kontrolerów ruchu lotniczego nie przychodziło wtedy do pracy ze względu na brak wypłaty wynagrodzeń, co skutkowało drastycznymi opóźnieniami i odwołaniami lotów w USA. Wielu Amerykanów z tego powodu nie zdecydowało się zakupić biletu na samolot na Święto Dziękczynienia i planów nie zmieniło, mimo że shutdown już się zakończył.

Airbus przywołuje samoloty A320 po incydencie ze sterowaniem

Akcja serwisowa Airbusa, która tylko dokłada kolejnych zmartwień podróżnym w już i tak napiętym czasie, ma związek z niedawnym incydentem z udziałem samolotu z rodziny A320. Chodzi o lot linii JetBlue z Cancun w Meksyku do Newarku w New Jersey, który odbył się 30 października. Kilku pasażerów zostało wtedy rannych w wyniku gwałtownej utraty wysokości.

Europejski producent ujawnił, że intensywne promieniowanie słoneczne może uszkodzić dane krytyczne dla funkcjonowania sterów lotu i to miało być przyczyną incydentu. „Airbus przyznaje, że zalecenia te doprowadzą do zakłóceń operacyjnych dla pasażerów i klientów” – wskazała firma w oświadczeniu.

Źródło: rp.pl

Firmy Airbus Group

