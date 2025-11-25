Aktualizacja: 25.11.2025 14:50 Publikacja: 25.11.2025 14:36
Lotnisko w San Francisco. Wiele lotów zostało opóźnionych bądź odwołanych w związku z shutdownem amerykańskiego rządu
Foto: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO
Święto Dziękczynienia wypada już w najbliższy czwartek, 27 listopada. To ważne dla Amerykanów święto, na które wielu podróżuje do swoich rodzinnych stron. Jak prognozowało wcześniej (przed rozpoczęciem paraliżu amerykańskiego rządu) AAA, w okresie świątecznym z lotów krajowych skorzystać miała rekordowa liczba podróżnych w USA – około 6 milionów osób, co stanowiłoby wzrost o 2 proc. w porównaniu z 2024 rokiem.
Wszystko może jednak pokrzyżować trwający rekordowe 43 dni shutdown amerykańskiego rządu (rozpoczął się 1 października i zakończył 12 listopada). Około 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) nie otrzymało wtedy wynagrodzenia za pracę, co doprowadziło do ogromnej absencji, a w efekcie do opóźnień bądź odwołań tysięcy lotów.
Nic dziwnego, że sytuacja ta osłabiła popyt Amerykanów na bilety lotnicze – również w nadchodzącym, jednym z najbardziej intensywnych okresów podróżniczych w roku. Wielu zaniepokojonych podróżnych zmieniło swoje plany w trakcie shutdownu i zdecydowało się nie ryzykować opóźnionym bądź odwołanym samolotem w okolicach Święta Dziękczynienia. Teraz, mimo zakończenia paraliżu rządu, obawy zostały. Z tego względu część Amerykanów spędzi Święto Dziękczynienia samotnie zamiast w gronie rodzinnym.
Czytaj więcej
Władze Stanów Zjednoczonych podejmują kolejne kroki w walce z nielegalną imigracją – zaostrzyły z...
Jak podaje AAA, tempo rezerwacji biletów lotniczych na Święto Dziękczynienia spadło, gdy shutdown przekroczył barierę jednego miesiąca. Najgwałtowniejszy spadek nastąpił w ostatnim tygodniu, kiedy Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zarządziła ograniczenie lotów na 40 głównych lotniskach.
Według danych firmy analitycznej Cirium, na dzień 24 listopada liczba rezerwacji lotniczych na pięciodniowy okres świąteczny spadła o 4,48 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jeszcze 31 października rezerwacje notowały wzrost o 1,56 proc., jednak od tego czasu sukcesywnie spadały.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters
Święto Dziękczynienia wypada już w najbliższy czwartek, 27 listopada. To ważne dla Amerykanów święto, na które wielu podróżuje do swoich rodzinnych stron. Jak prognozowało wcześniej (przed rozpoczęciem paraliżu amerykańskiego rządu) AAA, w okresie świątecznym z lotów krajowych skorzystać miała rekordowa liczba podróżnych w USA – około 6 milionów osób, co stanowiłoby wzrost o 2 proc. w porównaniu z 2024 rokiem.
W najbliższą środę, 26 listopada żaden samolot nie wystartuje, ani nie wyląduje na jakimkolwiek belgijskim lotni...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Trzy międzynarodowe linie lotnicze odwołały w sobotę loty z Wenezueli, dzień po tym, jak Federalna Administracja...
Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) ostrzegła największe linie lotnicze przed „potencjalnie nieb...
Rekordowymi zamówieniami dla Airbusa i silnym powrotem Boeinga zakończył się dubajski salon lotniczy. Rosjanie,...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Od rozpętanej przez Putina wojny rośnie nielegalny import nowych aut z Chin do Rosji. Wjeżdżają one do kraju agr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas