Święto Dziękczynienia wypada już w najbliższy czwartek, 27 listopada. To ważne dla Amerykanów święto, na które wielu podróżuje do swoich rodzinnych stron. Jak prognozowało wcześniej (przed rozpoczęciem paraliżu amerykańskiego rządu) AAA, w okresie świątecznym z lotów krajowych skorzystać miała rekordowa liczba podróżnych w USA – około 6 milionów osób, co stanowiłoby wzrost o 2 proc. w porównaniu z 2024 rokiem.



USA. Odwołane loty na Święto Dziękczynienia przez shutdown

Wszystko może jednak pokrzyżować trwający rekordowe 43 dni shutdown amerykańskiego rządu (rozpoczął się 1 października i zakończył 12 listopada). Około 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) nie otrzymało wtedy wynagrodzenia za pracę, co doprowadziło do ogromnej absencji, a w efekcie do opóźnień bądź odwołań tysięcy lotów.

Nic dziwnego, że sytuacja ta osłabiła popyt Amerykanów na bilety lotnicze – również w nadchodzącym, jednym z najbardziej intensywnych okresów podróżniczych w roku. Wielu zaniepokojonych podróżnych zmieniło swoje plany w trakcie shutdownu i zdecydowało się nie ryzykować opóźnionym bądź odwołanym samolotem w okolicach Święta Dziękczynienia. Teraz, mimo zakończenia paraliżu rządu, obawy zostały. Z tego względu część Amerykanów spędzi Święto Dziękczynienia samotnie zamiast w gronie rodzinnym.

Jak podaje AAA, tempo rezerwacji biletów lotniczych na Święto Dziękczynienia spadło, gdy shutdown przekroczył barierę jednego miesiąca. Najgwałtowniejszy spadek nastąpił w ostatnim tygodniu, kiedy Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zarządziła ograniczenie lotów na 40 głównych lotniskach.