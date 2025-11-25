Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Amerykanie odwołują loty na Święto Dziękczynienia. Miał być rekord, jest złość

Według wcześniejszych prognoz na tegoroczne Święto Dziękczynienia samolotami podróżować miała rekordowa liczba Amerykanów. Wyjątkowo długi paraliż amerykańskiego rządu, tzw. shutdown, wszystko zmienił i pokrzyżował świąteczne plany wielu obywatelom.

Publikacja: 25.11.2025 14:36

Lotnisko w San Francisco. Wiele lotów zostało opóźnionych bądź odwołanych w związku z shutdownem ame

Lotnisko w San Francisco. Wiele lotów zostało opóźnionych bądź odwołanych w związku z shutdownem amerykańskiego rządu

Foto: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

Alicja Podskoczy

Święto Dziękczynienia wypada już w najbliższy czwartek, 27 listopada. To ważne dla Amerykanów święto, na które wielu podróżuje do swoich rodzinnych stron. Jak prognozowało wcześniej (przed rozpoczęciem paraliżu amerykańskiego rządu) AAA, w okresie świątecznym z lotów krajowych skorzystać miała rekordowa liczba podróżnych w USA – około 6 milionów osób, co stanowiłoby wzrost o 2 proc. w porównaniu z 2024 rokiem.

USA. Odwołane loty na Święto Dziękczynienia przez shutdown

Wszystko może jednak pokrzyżować trwający rekordowe 43 dni shutdown amerykańskiego rządu (rozpoczął się 1 października i zakończył 12 listopada). Około 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) nie otrzymało wtedy wynagrodzenia za pracę, co doprowadziło do ogromnej absencji, a w efekcie do opóźnień bądź odwołań tysięcy lotów.

Nic dziwnego, że sytuacja ta osłabiła popyt Amerykanów na bilety lotnicze – również w nadchodzącym, jednym z najbardziej intensywnych okresów podróżniczych w roku. Wielu zaniepokojonych podróżnych zmieniło swoje plany w trakcie shutdownu i zdecydowało się nie ryzykować opóźnionym bądź odwołanym samolotem w okolicach Święta Dziękczynienia. Teraz, mimo zakończenia paraliżu rządu, obawy zostały. Z tego względu część Amerykanów spędzi Święto Dziękczynienia samotnie zamiast w gronie rodzinnym.

Czytaj więcej

Zdjęcia będą robione wszystkim podróżnym, zarówno przyjeżdżającym, jak i wyjeżdżającym. Niezależnie
Zanim Wyjedziesz
Jedziesz do Stanów Zjednoczonych? Przygotuj się na nowy warunek wjazdu

Jak podaje AAA, tempo rezerwacji biletów lotniczych na Święto Dziękczynienia spadło, gdy shutdown przekroczył barierę jednego miesiąca. Najgwałtowniejszy spadek nastąpił w ostatnim tygodniu, kiedy Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zarządziła ograniczenie lotów na 40 głównych lotniskach.

Reklama
Reklama

Według danych firmy analitycznej Cirium, na dzień 24 listopada liczba rezerwacji lotniczych na pięciodniowy okres świąteczny spadła o 4,48 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jeszcze 31 października rezerwacje notowały wzrost o 1,56 proc., jednak od tego czasu sukcesywnie spadały.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone USA shutdown

Święto Dziękczynienia wypada już w najbliższy czwartek, 27 listopada. To ważne dla Amerykanów święto, na które wielu podróżuje do swoich rodzinnych stron. Jak prognozowało wcześniej (przed rozpoczęciem paraliżu amerykańskiego rządu) AAA, w okresie świątecznym z lotów krajowych skorzystać miała rekordowa liczba podróżnych w USA – około 6 milionów osób, co stanowiłoby wzrost o 2 proc. w porównaniu z 2024 rokiem.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
26 listopada żaden samolot nie wystartuje, ani nie wyląduje na jakimkolwiek belgijskim lotnisku
Transport
Bruksela zostanie odcięta od świata. Belgowie zastrajkują
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Wenezuela odcięta od świata. Kolejne linie lotnicze zawieszają połączenia
Transport
Międzynarodowe linie odwołują loty z Wenezueli po ostrzeżeniu FAA
FAA ostrzega linie lotnicze przed ryzykiem lotów nad Wenezuelą
Transport
FAA ostrzega linie lotnicze przed ryzykiem lotów nad Wenezuelą
Zespół akrobacyjny sił powietrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich Al-Fursan wykonuje akrobacje na
Transport
Dubai Air Show. Pokaz arabskiej siły, indyjska tragedia i rosyjska porażka
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Rosyjska Łada od lat musi walczyć z konkurencją ze strony chińskich producentów aut
Transport
Pekin uderza w import aut do Rosji
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama