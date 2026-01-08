Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

CPK kontra mieszkańcy. Jak nowe zasady przejmowania gruntów działają w praktyce?

Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie nowe przepisy wywłaszczeniowe dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, które miały przyspieszyć inwestycje i jednocześnie chronić właścicieli nieruchomości. O tym, jak wygląda ich realizacja w praktyce pisze serwis WNP.

Publikacja: 08.01.2026 14:05

Co w praktyce oznacza nowelizacja specustawy o CPK?

Co w praktyce oznacza nowelizacja specustawy o CPK?

Foto: FotoDax / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Nowelizacja specustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym weszła w życie 8 listopada 2025 roku. Zgodnie z jej założeniami proces wywłaszczenia będzie ograniczony do 120 dni, natomiast właściciele nieruchomości będą mogli otrzymać zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 85 proc. Przepisy te miały przyspieszyć budowę, jednak już w pierwszych dniach ich stosowania okazało się, że mogą one znacząco podnieść koszty inwestycji.

Specustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym: Co w praktyce oznacza jej nowelizacja?

Mieszkańcy miejscowości, na terenie których planowana jest budowa infrastruktury pod nowe lotnisko, zwracają uwagę na niekorzystne wyceny ich nieruchomości, brak nieruchomości zamiennych oraz zbyt krótki czas na opuszczenie posesji. Problemy te opisali w mailu, który przesłali do redakcji WNP.

Z kolei na ryzyko naruszenia prawa własności i konstytucyjnej zasady „słusznego odszkodowania” zwracał uwagę – już na etapie procedowania ustawy – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).

Nowelizacja umożliwia przeniesienie własności z mocy prawa na podstawie decyzji lokalizacyjnej, która otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności, a postępowanie odszkodowawcze toczy się później i niezależnie. Jednak, jak zauważa WNP, „z punktu widzenia prawa administracyjnego nadanie decyzji lokalizacyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy wymaga tego interes społeczny. Pytanie, które stawiają mieszkańcy i prawnicy, brzmi: czy w praktyce interes społeczny nie wypiera w całości ochrony prawa własności, skoro właściciel traci nieruchomość, zanim ustalono jeszcze prawomocnie odszkodowanie?”.

Czytaj więcej

Szefowie spółek z branży lotniczej ocenili prace nad CPK / zdjęcie ilustracyjne
Transport
CPK w 2026 roku: Tego oczekuje branża lotnicza
Reklama
Reklama

Koszty CPK wzrosną w związku ze zmianami w przepisach?

Ponadto zasady ustalania odszkodowań w specustawie CPK mogą wydłużać postępowania, szczególnie w przypadku wnoszenia odwołań przez strony – zwracają uwagę prawnicy, z którymi rozmawiał serwis WNP. W praktyce oznacza to znaczny wzrost kosztów inwestycji związanych z CPK z uwagi na podnoszenie wycen nieruchomości przez sądy.

O komentarz w sprawie serwis poprosił wojewodę mazowieckiego Mariusza Frankowskiego, zarząd spółki CPK, Ministerstwo Infrastruktury oraz prawników.

Według tych ostatnich nowelizacja specustawy o CPK ułatwia inwestycje i wcześniejsze wypłaty odszkodowań, ale jednocześnie przyczynia się do powstawania wielu wątpliwości natury prawnej, społecznej i konstytucyjnej.

Czytaj więcej: Ziemia znika pod CPK. Rolnicy kontra gigantyczny port i wywłaszczeniowe przepisy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

CPK Ustawy Prawo
Grzegorz Połaniecki, podczas debiutu spółki Enter Air na Głównym Rynku warszawskiej Giełdy Papierów
Transport
Enter Air traci szefa. Współzałożyciel linii zrezygnował po 15 latach
Port lotniczy Amsterdam-Schiphol
Transport
Jeśli możesz, nie podróżuj. Zachodnia Europa przegrywa z zimą
Na mapie z serwisu Flightradar24 z 5 stycznia 2026 wyraźnie widać brak lotów nad Wenezuelą, Ukraina
Transport
Przedstawiciel IATA: Geopolityka zawsze ma wpływ na lotnictwo
Po amerykańskiej akcji w Wenezueli. Problematyczne podróże na Karaiby
Transport
Po amerykańskiej akcji w Wenezueli. Problematyczne podróże na Karaiby
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Lotnisko w Atenach. Grecja zamknęła w niedzielę całą przestrzeń powietrzną przez awarię
Transport
Wielka awaria lotnicza w Grecji. Loty odwołane i opóźnione
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama