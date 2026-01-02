W 2025 r. spółka CPK ogłosiła około 30 postępowań inwestycyjnych na łączną kwotę około 40 mld zł. Podobną wartość ma mieć około 50 postępowań, których ogłoszenie planowane jest w tym roku. Jak zauważa portal wnp.pl, duża część najważniejszych przetargów dotyczyć ma części „lotniskowej” projektu.

Branża lotnicza ocenia CPK

O ocenę stanu prac nad CPK i perspektywy na 2026 rok zapytano szefów spółek z branży lotniczej.

– Po ostatnich zapowiedziach dotyczących zmiany nazwy CPK na Port Polska nie należy oczekiwać przełomu w 2026 r. Projekt nadal będzie wykorzystywany wyłącznie w celach propagandowych, a nie w celu wzmocnienia polskiego sektora lotniczego – podkreślił Michał Kaczmarzyk, prezes linii Buzz i szef polskich struktur Ryanaira w rozmowie z wnp.pl.

Rozmówcy portalu zwrócili również uwagę na fakt, że w kontekście CPK nadal brakuje dokładnej oceny możliwości istniejącego obecnie w Polsce systemu lotnisk.