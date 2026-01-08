Jak przypomina ELTA, w końcu grudnia stowarzyszenie Linava spotkało się z przedstawicielami ministerstwa transportu. – Zgadzaliśmy się, że przewoźnicy nie powinni być pozostawieni samym sobie – powiedział Mikenas. Dodał, że pomimo zapewnień, iż MSZ Litwy zajmuje się przede wszystkim problemem unieruchomionych na Białorusi ciężarówek, przewoźnicy nie otrzymują żadnych bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

– Gdybyśmy wiedzieli choć trochę o podejmowanych działaniach, moglibyśmy pochwalić rząd, ale na razie nie mamy żadnych wiadomości i to jest przerażające. Wydaje się, że nic się w tej sprawie nie dzieje – podsumował przedstawiciel przewoźników.

Zaczęło się od balonów nad lotniskiem w Wilnie

W odpowiedzi na kryzys na granicy białoruskiej, który wybuchł w ostatnich miesiącach 2025 r. po atakach ze strony Białorusi z użyciem balonów meteorologicznych z kontrabandą, pod koniec października ubiegłego roku rząd w Wilnie podjął decyzję o zamknięciu na miesiąc przejść granicznych z Białorusią w Miednikach i Solecznikach. Później władze w Mińsku zakazały litewskim tirom przejazdu przez Białoruś, a przewoźnicy, których ciężarówki utknęły na granicy będą musieli parkować swoje pojazdy na wyznaczonych parkingach i uiścić opłatę.

Aby umożliwić unieruchomionym ciężarówkom powrót na Litwę, władze litewskie otworzyły przed czasem dwa przejścia graniczne pod warunkiem zaprzestania przez Białoruś wysyłania balonów meteorologicznych z kontrabandą. Jednak wszystkie unieruchomione ciężarówki nadal nie mogą opuścić Białorusi. Już w połowie grudnia litewska ministra sprawiedliwości Rita Tamašunienė oświadczyła, że jeśli białoruski reżim skonfiskuje litewskie ciężarówki, których nie przepuszcza przez granicę, Litwa będzie musiała podjąć podobne środki odwetowe.

Ani władze Litwy, ani przewoźnicy nie podają dokładnej liczby tirów, które utknęły na Białorusi. Tuż przed Bożym Narodzeniem premier Inga Ruginienė zapewniała, że „znaczna liczba ciężarówek, które wcześniej utknęły na granicy, już kursuje między Litwą a Białorusią, a ministerstwa nadal pracują nad uwolnieniem pozostałych pojazdów”.