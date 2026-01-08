Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Tiry utknęły na Białorusi. Przewoźnicy pozwą rząd Litwy

Ponad sto firm transportowych dołączyło do pozwu zbiorowego przeciwko rządowi Litwy. Przewoźnicy zarzucają litewskim władzom bierność w sprowadzeniu do kraju tirów, które utknęły po białoruskiej stronie granicy. Reżim w Mińsku grozi ich konfiskatą.

Publikacja: 08.01.2026 16:34

Tiry utknęły na Białorusi. Przewoźnicy pozwą rząd Litwy

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego litewscy przewoźnicy zdecydowali się wnieść pozew zbiorowy przeciwko rządowi Litwy?
  • Jakie zarzuty stawiają litewskie firmy transportowe władzom?
  • Jakie były przyczyny zamknięcia granicy litewsko-białoruskiej w październiku 2025 roku?
  • Jakie warunki muszą być spełnione, by pojazdy mogły wrócić na Litwę?

Litewskie Stowarzyszenie Transportowe Linava zebrało deklaracje ponad 100 firm transportowych pod pozwem zbiorowym przeciwko rządowi Litwy, potwierdził Erlandas Miķenas, prezes stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Polskie ciężarówki w białoruskim potrzasku
Drogowy
Polskie ciężarówki w białoruskim potrzasku

– Nie mamy żadnych postępów w sprawie zwrotu ciężarówek. Nie ma żadnych informacji ani z Białorusi, ani od naszego rządu. Obecnie, jako stowarzyszenie, pomagamy przewoźnikom w organizacji spotkań z kancelariami prawnymi. Zgromadziliśmy członków naszego stowarzyszenia chętnych do udziału w pozwie zbiorowym przeciwko rządowi. Przewoźnicy niezrzeszeni w żadnym stowarzyszeniu również się do niego przyłączyli. W tym tygodniu podejmiemy decyzję, z którą kancelarią nawiążemy współpracę – powiedział Mikenas cytowany przez agencję ELTA.

Mińsk bezprawnie konfiskuje tiry z Litwy

6 stycznia Linava dostała pismo od reżimu białoruskiego. – Nie ma tam żadnej podstawy prawnej zatrzymania naszych pojazdów, nie określono terminów ani decyzji dotyczących zatrzymania, ani nie wyjaśniono, czy ciężarówki mogą zostać zwolnione i na jakich warunkach – powiedział Mikenas w oświadczeniu. – Co najważniejsze, otrzymane odpowiedzi nie potwierdzają, że zapłacenie przedstawionych faktur gwarantuje zwrot przez Białoruś pojazdu przewoźnikowi – dodał. Litewskie firmy transportowe nie mają wiedzy na temat losu swoich pojazdów i kierowców.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Białoruś znów będzie śledzić tiry z Unii. Wprowadza plomby nawigacyjne
Transport
Białoruś znów będzie śledzić tiry z Unii. Wprowadza plomby nawigacyjne

Jak przypomina ELTA, w końcu grudnia stowarzyszenie Linava spotkało się z przedstawicielami ministerstwa transportu. – Zgadzaliśmy się, że przewoźnicy nie powinni być pozostawieni samym sobie – powiedział Mikenas. Dodał, że pomimo zapewnień, iż MSZ Litwy zajmuje się przede wszystkim problemem unieruchomionych na Białorusi ciężarówek, przewoźnicy nie otrzymują żadnych bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

– Gdybyśmy wiedzieli choć trochę o podejmowanych działaniach, moglibyśmy pochwalić rząd, ale na razie nie mamy żadnych wiadomości i to jest przerażające. Wydaje się, że nic się w tej sprawie nie dzieje – podsumował przedstawiciel przewoźników.

Zaczęło się od balonów nad lotniskiem w Wilnie

W odpowiedzi na kryzys na granicy białoruskiej, który wybuchł w ostatnich miesiącach 2025 r. po atakach ze strony Białorusi z użyciem balonów meteorologicznych z kontrabandą, pod koniec października ubiegłego roku rząd w Wilnie podjął decyzję o zamknięciu na miesiąc przejść granicznych z Białorusią w Miednikach i Solecznikach. Później władze w Mińsku zakazały litewskim tirom przejazdu przez Białoruś, a przewoźnicy, których ciężarówki utknęły na granicy będą musieli parkować swoje pojazdy na wyznaczonych parkingach i uiścić opłatę.

Aby umożliwić unieruchomionym ciężarówkom powrót na Litwę, władze litewskie otworzyły przed czasem dwa przejścia graniczne pod warunkiem zaprzestania przez Białoruś wysyłania balonów meteorologicznych z kontrabandą. Jednak wszystkie unieruchomione ciężarówki nadal nie mogą opuścić Białorusi. Już w połowie grudnia litewska ministra sprawiedliwości Rita Tamašunienė oświadczyła, że jeśli białoruski reżim skonfiskuje litewskie ciężarówki, których nie przepuszcza przez granicę, Litwa będzie musiała podjąć podobne środki odwetowe.

Ani władze Litwy, ani przewoźnicy nie podają dokładnej liczby tirów, które utknęły na Białorusi. Tuż przed Bożym Narodzeniem premier Inga Ruginienė zapewniała, że „znaczna liczba ciężarówek, które wcześniej utknęły na granicy, już kursuje między Litwą a Białorusią, a ministerstwa nadal pracują nad uwolnieniem pozostałych pojazdów”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Białoruś Litwa Transport Transport Drogowy TIR
Grzegorz Połaniecki, podczas debiutu spółki Enter Air na Głównym Rynku warszawskiej Giełdy Papierów
Transport
Enter Air traci szefa. Współzałożyciel linii zrezygnował po 15 latach
Co w praktyce oznacza nowelizacja specustawy o CPK?
Transport
CPK kontra mieszkańcy. Jak nowe zasady przejmowania gruntów działają w praktyce?
Port lotniczy Amsterdam-Schiphol
Transport
Jeśli możesz, nie podróżuj. Zachodnia Europa przegrywa z zimą
Na mapie z serwisu Flightradar24 z 5 stycznia 2026 wyraźnie widać brak lotów nad Wenezuelą, Ukraina
Transport
Przedstawiciel IATA: Geopolityka zawsze ma wpływ na lotnictwo
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Po amerykańskiej akcji w Wenezueli. Problematyczne podróże na Karaiby
Transport
Po amerykańskiej akcji w Wenezueli. Problematyczne podróże na Karaiby
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama