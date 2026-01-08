Aktualizacja: 08.01.2026 18:48 Publikacja: 08.01.2026 16:34
Litewskie Stowarzyszenie Transportowe Linava zebrało deklaracje ponad 100 firm transportowych pod pozwem zbiorowym przeciwko rządowi Litwy, potwierdził Erlandas Miķenas, prezes stowarzyszenia.
– Nie mamy żadnych postępów w sprawie zwrotu ciężarówek. Nie ma żadnych informacji ani z Białorusi, ani od naszego rządu. Obecnie, jako stowarzyszenie, pomagamy przewoźnikom w organizacji spotkań z kancelariami prawnymi. Zgromadziliśmy członków naszego stowarzyszenia chętnych do udziału w pozwie zbiorowym przeciwko rządowi. Przewoźnicy niezrzeszeni w żadnym stowarzyszeniu również się do niego przyłączyli. W tym tygodniu podejmiemy decyzję, z którą kancelarią nawiążemy współpracę – powiedział Mikenas cytowany przez agencję ELTA.
6 stycznia Linava dostała pismo od reżimu białoruskiego. – Nie ma tam żadnej podstawy prawnej zatrzymania naszych pojazdów, nie określono terminów ani decyzji dotyczących zatrzymania, ani nie wyjaśniono, czy ciężarówki mogą zostać zwolnione i na jakich warunkach – powiedział Mikenas w oświadczeniu. – Co najważniejsze, otrzymane odpowiedzi nie potwierdzają, że zapłacenie przedstawionych faktur gwarantuje zwrot przez Białoruś pojazdu przewoźnikowi – dodał. Litewskie firmy transportowe nie mają wiedzy na temat losu swoich pojazdów i kierowców.
Jak przypomina ELTA, w końcu grudnia stowarzyszenie Linava spotkało się z przedstawicielami ministerstwa transportu. – Zgadzaliśmy się, że przewoźnicy nie powinni być pozostawieni samym sobie – powiedział Mikenas. Dodał, że pomimo zapewnień, iż MSZ Litwy zajmuje się przede wszystkim problemem unieruchomionych na Białorusi ciężarówek, przewoźnicy nie otrzymują żadnych bardziej szczegółowych informacji na ten temat.
– Gdybyśmy wiedzieli choć trochę o podejmowanych działaniach, moglibyśmy pochwalić rząd, ale na razie nie mamy żadnych wiadomości i to jest przerażające. Wydaje się, że nic się w tej sprawie nie dzieje – podsumował przedstawiciel przewoźników.
W odpowiedzi na kryzys na granicy białoruskiej, który wybuchł w ostatnich miesiącach 2025 r. po atakach ze strony Białorusi z użyciem balonów meteorologicznych z kontrabandą, pod koniec października ubiegłego roku rząd w Wilnie podjął decyzję o zamknięciu na miesiąc przejść granicznych z Białorusią w Miednikach i Solecznikach. Później władze w Mińsku zakazały litewskim tirom przejazdu przez Białoruś, a przewoźnicy, których ciężarówki utknęły na granicy będą musieli parkować swoje pojazdy na wyznaczonych parkingach i uiścić opłatę.
Aby umożliwić unieruchomionym ciężarówkom powrót na Litwę, władze litewskie otworzyły przed czasem dwa przejścia graniczne pod warunkiem zaprzestania przez Białoruś wysyłania balonów meteorologicznych z kontrabandą. Jednak wszystkie unieruchomione ciężarówki nadal nie mogą opuścić Białorusi. Już w połowie grudnia litewska ministra sprawiedliwości Rita Tamašunienė oświadczyła, że jeśli białoruski reżim skonfiskuje litewskie ciężarówki, których nie przepuszcza przez granicę, Litwa będzie musiała podjąć podobne środki odwetowe.
Ani władze Litwy, ani przewoźnicy nie podają dokładnej liczby tirów, które utknęły na Białorusi. Tuż przed Bożym Narodzeniem premier Inga Ruginienė zapewniała, że „znaczna liczba ciężarówek, które wcześniej utknęły na granicy, już kursuje między Litwą a Białorusią, a ministerstwa nadal pracują nad uwolnieniem pozostałych pojazdów”.
