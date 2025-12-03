Aktualizacja: 03.12.2025 13:59 Publikacja: 03.12.2025 12:26
Zakaz wprowadza rozporządzenie białoruskiego rządu, opublikowane 3 grudnia na Narodowym Portalu Prawnym Białorusi. Urządzenia nawigacyjne (plomby) są obowiązkowe:
Plomby nie obowiązują dla: tranzytu z obwodu królewieckiego, dużych i ciężkich pojazdów ze specjalnymi zezwoleniami, przewozu żywych zwierząt, poczty, zagranicznej pomocy humanitarnej, dóbr osobistych oraz importu przez granicę białorusko-rosyjską.
Po raz pierwszy Białoruś zaczęła stosować plomby nawigacyjne w przewozach międzynarodowych w 2018 r. System ten stał się jednym z elementów nadzoru nad wszystkim, stosowanych przez białoruski reżim. Oficjalnie ma zapobiegać „nieautoryzowanemu otwarciu ładunku”. W ostatnich latach praktyka ta została rozszerzona, m.in. na przewóz produktów zawierających alkohol i towary niebezpieczne.
Za monitorowanie przestrzegania uchwały odpowiada Państwowy Komitet Celny Białorusi. Plomba nawigacyjna to urządzenie działające w oparciu o technologię globalnych systemów nawigacji satelitarnej. Umożliwia zdalne monitorowanie ruchu zaplombowanych pojazdów oraz przekazywanie informacji dotyczących transportu towarów do systemu śledzenia.
Rozporządzenie wejdzie w życie 10 dni po jego opublikowaniu, czyli 13 grudnia.
