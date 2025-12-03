Zakaz wprowadza rozporządzenie białoruskiego rządu, opublikowane 3 grudnia na Narodowym Portalu Prawnym Białorusi. Urządzenia nawigacyjne (plomby) są obowiązkowe:

przy imporcie drogowym towarów z Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Białorusi

przy pustych międzynarodowych przewozach drogowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej

przy przewozie towarów wysokiego ryzyka objętych procedurą tranzytu celnego, zgodnie z Załącznikiem A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Plomby nie obowiązują dla: tranzytu z obwodu królewieckiego, dużych i ciężkich pojazdów ze specjalnymi zezwoleniami, przewozu żywych zwierząt, poczty, zagranicznej pomocy humanitarnej, dóbr osobistych oraz importu przez granicę białorusko-rosyjską.

Plomby już były na Białorusi

Po raz pierwszy Białoruś zaczęła stosować plomby nawigacyjne w przewozach międzynarodowych w 2018 r. System ten stał się jednym z elementów nadzoru nad wszystkim, stosowanych przez białoruski reżim. Oficjalnie ma zapobiegać „nieautoryzowanemu otwarciu ładunku”. W ostatnich latach praktyka ta została rozszerzona, m.in. na przewóz produktów zawierających alkohol i towary niebezpieczne.