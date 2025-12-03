Rzeczpospolita
Ekonomia
Białoruś znów będzie śledzić tiry z Unii. Wprowadza plomby nawigacyjne

Ciężarówki wjeżdżające na Białoruś z Polski, Łotwy i Litwy dostały od białoruskiego reżimu zakaz poruszania się po Białorusi bez plomb nawigacyjnych. Przewoźnicy mają 10 dni na zainstalowanie ich. Urządzenie umożliwia reżimowi śledzenie każdego pojazdu.

Publikacja: 03.12.2025 12:26

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Zakaz wprowadza rozporządzenie białoruskiego rządu, opublikowane 3 grudnia na Narodowym Portalu Prawnym Białorusi. Urządzenia nawigacyjne (plomby) są obowiązkowe:

  • przy imporcie drogowym towarów z Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Białorusi
  • przy pustych międzynarodowych przewozach drogowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej
  • przy przewozie towarów wysokiego ryzyka objętych procedurą tranzytu celnego, zgodnie z Załącznikiem A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Aleksandr Łukaszenko
Dyplomacja
USA negocjują z Białorusią. Chcą odciągnąć Mińsk od Moskwy?

Plomby nie obowiązują dla: tranzytu z obwodu królewieckiego, dużych i ciężkich pojazdów ze specjalnymi zezwoleniami, przewozu żywych zwierząt, poczty, zagranicznej pomocy humanitarnej, dóbr osobistych oraz importu przez granicę białorusko-rosyjską.

Plomby już były na Białorusi

Po raz pierwszy Białoruś zaczęła stosować plomby nawigacyjne w przewozach międzynarodowych w 2018 r. System ten stał się jednym z elementów nadzoru nad wszystkim, stosowanych przez białoruski reżim. Oficjalnie ma zapobiegać „nieautoryzowanemu otwarciu ładunku”. W ostatnich latach praktyka ta została rozszerzona, m.in. na przewóz produktów zawierających alkohol i towary niebezpieczne.

Polskie ciężarówki w białoruskim potrzasku
Drogowy
Polskie ciężarówki w białoruskim potrzasku

Za monitorowanie przestrzegania uchwały odpowiada Państwowy Komitet Celny Białorusi. Plomba nawigacyjna to urządzenie działające w oparciu o technologię globalnych systemów nawigacji satelitarnej. Umożliwia zdalne monitorowanie ruchu zaplombowanych pojazdów oraz przekazywanie informacji dotyczących transportu towarów do systemu śledzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 dni po jego opublikowaniu, czyli 13 grudnia.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Białoruś Transport ciężarówki nawigacja
e-Wydanie
