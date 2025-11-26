Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są cele negocjacji, które USA prowadzą z Białorusią?

Co USA mogą zaoferować Białorusi w ramach negocjacji?

Ilu więźniów zostało uwolnionych w największej, jak dotąd, amnestii ogłoszonej przez Mińsk odkąd prezydentem USA został Donald Trump?

Negocjacje są elementem procesu ocieplania relacji między USA a najbliższym sojusznikiem Rosji. Stany Zjednoczone mają oferować Białorusi złagodzenie nałożonych na ten kraj sankcji, a długofalowym celem tych działań może być, w intencji Waszyngtonu, osłabienie więzi między Rosją i Białorusią.

Negocjacje z Białorusią: Jaki długoterminowy cel stawiają sobie Stany Zjednoczone?

We wrześniu władze Białorusi zgodziły się uwolnić 52 więźniów politycznych – i była to największa, jak dotąd, amnestia dla tej grupy więźniów, odkąd prezydentem USA został Donald Trump. Organizacje broniące praw człowieka szacują, że w białoruskich więzieniach przebywa ok. 1 000 więźniów politycznych – w tej grupie jest m.in. dziennikarz „Gazety Wyborczej”, działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut (w więzieniu przebywa od 2021 roku). W ramach jednej z poprzednich amnestii, do której doszło w czerwcu, wolność odzyskał m.in. Siarhiej Cichanouski, mąż liderki białoruskiej opozycji Swietłany Cichanouskiej (zaangażowała się w politykę po aresztowaniu jej męża, niejako w jego imieniu wystartowała w wyborach prezydenckich z 2020 roku).

Reuters nie podaje, kto miałby odzyskać wolność w ramach nowej amnestii, którą negocjują Amerykanie. Nie wiadomo też, kiedy mogłoby dojść do uwolnienia tak dużej grupy więźniów. Białoruska ambasada w Waszyngtonie nie odpowiedziała na pytania agencji Reutera.