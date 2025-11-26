Aktualizacja: 26.11.2025 14:17 Publikacja: 26.11.2025 13:34
Aleksandr Łukaszenko
Foto: Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS
Negocjacje są elementem procesu ocieplania relacji między USA a najbliższym sojusznikiem Rosji. Stany Zjednoczone mają oferować Białorusi złagodzenie nałożonych na ten kraj sankcji, a długofalowym celem tych działań może być, w intencji Waszyngtonu, osłabienie więzi między Rosją i Białorusią.
We wrześniu władze Białorusi zgodziły się uwolnić 52 więźniów politycznych – i była to największa, jak dotąd, amnestia dla tej grupy więźniów, odkąd prezydentem USA został Donald Trump. Organizacje broniące praw człowieka szacują, że w białoruskich więzieniach przebywa ok. 1 000 więźniów politycznych – w tej grupie jest m.in. dziennikarz „Gazety Wyborczej”, działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut (w więzieniu przebywa od 2021 roku). W ramach jednej z poprzednich amnestii, do której doszło w czerwcu, wolność odzyskał m.in. Siarhiej Cichanouski, mąż liderki białoruskiej opozycji Swietłany Cichanouskiej (zaangażowała się w politykę po aresztowaniu jej męża, niejako w jego imieniu wystartowała w wyborach prezydenckich z 2020 roku).
Czytaj więcej
W otwarciu przejść granicznych z Białorusią nie chodzi o Aleksandra Łukaszenkę. Chodzi o to, z ki...
Reuters nie podaje, kto miałby odzyskać wolność w ramach nowej amnestii, którą negocjują Amerykanie. Nie wiadomo też, kiedy mogłoby dojść do uwolnienia tak dużej grupy więźniów. Białoruska ambasada w Waszyngtonie nie odpowiedziała na pytania agencji Reutera.
W weekend Łukaszenko ułaskawił 31 obywateli Ukrainy skazanych za różnego rodzaju przestępstwa.
Niektórzy przedstawiciele administracji USA przekonywali dziennikarzy agencji Reutera, że administracja Trumpa realizuje wobec Białorusi długoterminową, szeroką strategię, której celem jest wyciągnięcie Białorusi z geopolitycznej orbity Rosji, nawet jeśli ma się to udać tylko w ograniczonym zakresie. Białoruś i Rosja wchodzą w skład tzw. Państwa Związkowego (Związku Białorusi i Rosji), konfederacji, w ramach której Rosja stara się zwiększyć kontrolę nad sąsiednim państwem, byłą republiką radziecką. W 2023 roku Rosja rozmieściła na terytorium Białorusi swoją taktyczną broń jądrową – to pierwszy przypadek, gdy broń atomowa – po zakończeniu zimnej wojny – opuściła terytorium Federacji Rosyjskiej.
Nawet niewielkie przesunięcie Białorusi w stronę Zachodu byłoby strategicznym sukcesem dla USA. Większość europejskich państw dystansuje się od Białorusi ze względu na oskarżenia władz w Mińsku o fałszowanie wyborów, łamanie praw człowieka, a także bliskie relacje z Moskwą. Białoruś jest oskarżana przez władze Polski o rozpoczęcie w 2021 roku działań hybrydowych przeciwko naszemu państwu, poprzez wywieranie rosnącej presji migracyjnej na polsko-białoruską granicę (choć – jak piszemy w rp.pl – presja ta w ostatnich tygodniach słabnie). Litwa niedawno zamknęła na pewien czas całkowicie granicę z Białorusią, ze względu na balony meteorologiczne, które nadlatywały nad Litwę z Białorusi i zakłócały działanie tamtejszych lotnisk. Balony takie są używane do przemytu papierosów.
W imieniu USA negocjacje z Mińskiem ma prowadzić m.in. John Coale, którego Trump mianował w listopadzie specjalnym przedstawicielem prezydenta USA ds. Białorusi.
Departament Stanu USA nie chciał skomentować doniesień na temat negocjacji USA z Białorusią. Wyraził jedynie uznanie dla przywództwa Trumpa w tym zakresie i „wysiłków Coale'a” – pisze Reuters. Biuro prasowe Departamentu Stanu podkreśla, że USA są gotowe do rozmów z Białorusią „mających służyć realizacji interesów USA, a także kontynuowania wysiłków na rzecz uwalniania politycznych więźniów”.
Nie jest jasne, co obecnie USA oferują Białorusi w zamian za uwolnienie kolejnych więźniów. W przeszłości pojawiały się informacje o negocjacjach na temat złagodzenia sankcji na białoruski sektor potasowy (Białoruś jest jednym z głównych dostawców soli potasowych, wykorzystywanych do produkcji nawozów). Z kolei Coale mówił publicznie, że USA chciałyby ponownie otworzyć ambasadę w Mińsku, która została zamknięta w 2022 roku, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę (Rosjanie dokonali inwazji m.in. z terytorium Białorusi).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Negocjacje są elementem procesu ocieplania relacji między USA a najbliższym sojusznikiem Rosji. Stany Zjednoczone mają oferować Białorusi złagodzenie nałożonych na ten kraj sankcji, a długofalowym celem tych działań może być, w intencji Waszyngtonu, osłabienie więzi między Rosją i Białorusią.
Agencja Bloomberg opublikowała zapis rozmowy, jaką Steve Witkoff specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Bliskieg...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Izraelski instytut Jad Waszem odniósł się do zamieszczonego w mediach społecznościowych wpisu, który wywołał kry...
W Niemczech jest „plan B”. Jeśli Unii Europejskiej nie będzie, to Niemcy zaczną budować u nas własną strefę wpły...
Przeciw 28-punktowej amerykańskiej propozycji Europejczycy wysunęli swoją 24-punktową. Po burzliwych rozmowach w...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Rosja czeka na „tymczasową” propozycję planu pokojowego Donalda Trumpa, która powstała po uwzględnieniu poprawek...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas