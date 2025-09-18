Aktualizacja: 18.09.2025 05:01 Publikacja: 18.09.2025 04:35
Airbus chce w Polsce zwiększyć zdolności produkcyjne
Foto: PAP/EPA
Airbus chce w naszym kraju, podobnie jak konkurencja, zwiększyć zdolności produkcyjne i uodpornić swoje łańcuchy dostaw.
— Jesteśmy gotowi na strategiczne wejście na polski rynek. I to już się dzieje. Potencjalnie do roku 2030 jesteśmy gotowi podwoić swoją obecność w Polsce. Planowane zatrudnienie ma wzrosnąć z 850 osób dzisiaj do 1,5 tysiąca. Dzisiejsze zakupy Airbusa towarów i usług w Polsce są warte pół miliarda dolarów. Szacując na podstawie naszej współpracy z LOT-em i tego, co może jeszcze wydarzyć się w programach wojskowych, widzimy możliwość zwiększenia tej kwoty o 40 proc., czyli do 700 mln dol. do roku 2030 — mówi „Rzeczpospolitej” Sebastian Magadzio, prezes Airbus Polska.
Te zwiększone zakupy mają dotyczyć komponentów do A220 i A320 oraz A330, w tym wersji wojskowej A330 MRTT (tankowanie i transport strategiczny) oraz transportowych A400M i C-295M. PZL Warszawa-Okęcie już dzisiaj ma największy udział w produkcji struktur samolotów C-295M, który wynosi 60 proc. Ten sam zakład jest odpowiedzialny za serwis C-295M należących do polskich sił powietrznych.
Nowe płaszczyzny współpracy dotyczą przede wszystkim centrum usług IT. — Bazujemy tutaj na doskonałych doświadczeniach naszych polskich pracowników. Mamy także już mocno zaawansowane plany związane z technologiami ochrony cybernetycznej zarówno naszej grupy, jak i tego, co moglibyśmy oferować na zewnątrz. Bo jako producent wojskowy i cywilny jesteśmy narażeni na bieżąco niemal codziennie na ataki — dodaje Sebastian Magadzio.
Kolejny temat, który ruszył, to współpraca z polskimi ośrodkami akademickimi, ale również ze średnimi szkołami technicznymi. — Współpracujemy tutaj z Ministerstwem Infrastruktury i Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Chcemy wykorzystać doświadczenia z Francji i z Niemiec i przenieść je na polski rynek. Polskie środowisko lotnicze, w tym także Airbus wyraźnie odczuwa brak średniego personelu technicznego. We Francji mamy sprawdzoną inicjatywę nazwaną Lycee Airbus (Liceum Airbusa). We współpracy z ULC chcielibyśmy te doświadczenia przenieść na polski teren — mówi szef polskiego Airbusa. W szkolnictwie wyższym współpraca ma skupić się na wspieraniu kierunków lotniczych nie tylko na Politechnice Rzeszowskiej i Politechnice Warszawskiej, także na kolejnych uczelniach.
— Tak powinno się robić biznesy i zawierać duże kontrakty. Nie tylko „prosta” sprzedaż samolotów, ale wzrost zaangażowania firmy w jak najszerszy rozwój gospodarczy naszego kraju. Dla Airbusa staliśmy się dzisiaj jednym z ważniejszych oddziałów w Europie, co nie oznacza, że nie można go wzmocnić — mówi Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR.
Jego zdaniem w tej współpracy ważne są przede wszystkim dwa aspekty: intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej, na którą przeznaczamy dzisiaj tylko nieco ponad 1,5 proc. — Innowacje to przyszłość, a nie zwykła produkcja, bo etap kraju taniej siły roboczej mamy już za sobą. Mamy łebskich inżynierów, świetne uczelnie techniczne i świetnych studentów. Trzeba to wzmacniać, ale narybek trzeba już łowić na poziomie średnim, a szkolnictwo zawodowe i techniczne, mówiąc delikatnie, nie tylko w tej dziedzinie kuleje — uważa Adrian Furgalski.
Jego zdaniem kluczowe znaczenie ma także planowane stworzenie hubu cyfrowego oraz centrum cyberbezpieczeństwa dla grupy Airbusa. — To nie tylko znaczny wzrost zatrudnienia w całym sektorze lotniczym, ale budowanie wspólnie z Polską odporności, co bez zaufania wzajemnego by się nie udało. Jesteśmy na głównym froncie cyberataków, zatem im więcej wspólnie wypracujemy tutaj kompetencji, tym lepiej dla naszego kraju, nie tylko w wąskim rozumieniu sektora lotniczego, ale i bezpieczeństwa narodowego — mówi.
— Już dwa tygodnie po podpisaniu kontraktu z LOT-em nasze zespoły spotkały się w Kanadzie, gdzie znajduje się fabryka Airbusa A220. Rozmawialiśmy wtedy o stworzeniu struktury współpracy, aby realizacja projektu była efektywna. Omówiliśmy wtedy takie kwestie jak szkolenie załóg, specyfikacje techniczne samolotów i wyposażenie kabin — mówi Marie-Frederique Romain, wiceprezes zarządu Airbusa, dyrektor ds. klientów komercyjnych w Europie Północnej i Środkowej.
Powstał także zespół projektowy, złożony z przedstawicieli Airbusa oraz LOT-u, którzy będą współpracować przez 18 miesięcy. A na kilka miesięcy przed dostawą pierwszego samolotu (planowane jest na 2027 rok) w Warszawie pojawi się przedstawiciel Airbusa odpowiedzialny za wprowadzenie A220 do eksploatacji.
Airbus chce w naszym kraju, podobnie jak konkurencja, zwiększyć zdolności produkcyjne i uodpornić swoje łańcuchy dostaw.
— Jesteśmy gotowi na strategiczne wejście na polski rynek. I to już się dzieje. Potencjalnie do roku 2030 jesteśmy gotowi podwoić swoją obecność w Polsce. Planowane zatrudnienie ma wzrosnąć z 850 osób dzisiaj do 1,5 tysiąca. Dzisiejsze zakupy Airbusa towarów i usług w Polsce są warte pół miliarda dolarów. Szacując na podstawie naszej współpracy z LOT-em i tego, co może jeszcze wydarzyć się w programach wojskowych, widzimy możliwość zwiększenia tej kwoty o 40 proc., czyli do 700 mln dol. do roku 2030 — mówi „Rzeczpospolitej” Sebastian Magadzio, prezes Airbus Polska.
Spółka koncentruje się obecnie na zahamowaniu dalszego spadku udziałów w rynku kolejowych przewozów towarowych,...
Zmiany zwyczajów Polaków, rosnąca siatka oraz zmiany we flocie powodują, że LOT rośnie szybciej niż konkurencja....
Niemiecka Grupa Lufthansy zaczyna potężną reorganizację. Mniej samodzielności dla przejętych linii. Zmiany zos...
Białorusini jako sukces komunikują zdjęcie amerykańskich sankcji na swojego narodowego przewoźnika - Belavię. To...
Boeing 737 MAX, który przyleciał do na krakowskie lotnisko Balice wypadł z pasa. Zatrzymał się na pasie zieleni....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas