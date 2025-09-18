Kolejny temat, który ruszył, to współpraca z polskimi ośrodkami akademickimi, ale również ze średnimi szkołami technicznymi. — Współpracujemy tutaj z Ministerstwem Infrastruktury i Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Chcemy wykorzystać doświadczenia z Francji i z Niemiec i przenieść je na polski rynek. Polskie środowisko lotnicze, w tym także Airbus wyraźnie odczuwa brak średniego personelu technicznego. We Francji mamy sprawdzoną inicjatywę nazwaną Lycee Airbus (Liceum Airbusa). We współpracy z ULC chcielibyśmy te doświadczenia przenieść na polski teren — mówi szef polskiego Airbusa. W szkolnictwie wyższym współpraca ma skupić się na wspieraniu kierunków lotniczych nie tylko na Politechnice Rzeszowskiej i Politechnice Warszawskiej, także na kolejnych uczelniach.

Hub cyberbezpieczeństwa dla Airbusa

— Tak powinno się robić biznesy i zawierać duże kontrakty. Nie tylko „prosta” sprzedaż samolotów, ale wzrost zaangażowania firmy w jak najszerszy rozwój gospodarczy naszego kraju. Dla Airbusa staliśmy się dzisiaj jednym z ważniejszych oddziałów w Europie, co nie oznacza, że nie można go wzmocnić — mówi Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR.

Jego zdaniem w tej współpracy ważne są przede wszystkim dwa aspekty: intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej, na którą przeznaczamy dzisiaj tylko nieco ponad 1,5 proc. — Innowacje to przyszłość, a nie zwykła produkcja, bo etap kraju taniej siły roboczej mamy już za sobą. Mamy łebskich inżynierów, świetne uczelnie techniczne i świetnych studentów. Trzeba to wzmacniać, ale narybek trzeba już łowić na poziomie średnim, a szkolnictwo zawodowe i techniczne, mówiąc delikatnie, nie tylko w tej dziedzinie kuleje — uważa Adrian Furgalski.

Jego zdaniem kluczowe znaczenie ma także planowane stworzenie hubu cyfrowego oraz centrum cyberbezpieczeństwa dla grupy Airbusa. — To nie tylko znaczny wzrost zatrudnienia w całym sektorze lotniczym, ale budowanie wspólnie z Polską odporności, co bez zaufania wzajemnego by się nie udało. Jesteśmy na głównym froncie cyberataków, zatem im więcej wspólnie wypracujemy tutaj kompetencji, tym lepiej dla naszego kraju, nie tylko w wąskim rozumieniu sektora lotniczego, ale i bezpieczeństwa narodowego — mówi.

Kiedy przylecą airbusy?

— Już dwa tygodnie po podpisaniu kontraktu z LOT-em nasze zespoły spotkały się w Kanadzie, gdzie znajduje się fabryka Airbusa A220. Rozmawialiśmy wtedy o stworzeniu struktury współpracy, aby realizacja projektu była efektywna. Omówiliśmy wtedy takie kwestie jak szkolenie załóg, specyfikacje techniczne samolotów i wyposażenie kabin — mówi Marie-Frederique Romain, wiceprezes zarządu Airbusa, dyrektor ds. klientów komercyjnych w Europie Północnej i Środkowej.

Powstał także zespół projektowy, złożony z przedstawicieli Airbusa oraz LOT-u, którzy będą współpracować przez 18 miesięcy. A na kilka miesięcy przed dostawą pierwszego samolotu (planowane jest na 2027 rok) w Warszawie pojawi się przedstawiciel Airbusa odpowiedzialny za wprowadzenie A220 do eksploatacji.