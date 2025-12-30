W 2026 r. kierowcy otrzymają kolejne 290 km szybkich dróg. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w pierwszym kwartale ma być przekroczona granica 5,5 tys. dostępnych dróg ekspresowych i autostrad. W obecnym, kończącym się roku do ruchu włączono ponad 390 km.

Reklama Reklama

W przyszłym roku domknięte zostaną kluczowe szlaki komunikacyjne, jak S6 czy południowa część S7. Tę pierwszą, dzięki oddaniu czterech odcinków od Słupska do Bożepola Wielkiego, będzie można przejechać wzdłuż wybrzeża Bałtyku ponad 300 km. Droga ekspresowa S6 pozwoli również na drogowe skomunikowanie portów w Szczecinie i Świnoujściu z portami w Gdańsku i Gdyni, a także ułatwi dojazd do nadmorskich miejscowości w czasie wakacji. Z kolei na S7 zakończy się budowa brakującego fragmentu na odcinku Widoma – Kraków pomiędzy węzłami Mistrzejowice i Grębałów. Dzięki temu Kraków – jako drugie miasto w Polsce po Łodzi – zyska w przyszłym roku pełną, liczącą prawie 60 km obwodnicę.

Dłuższa Via Carpatia

Blisko 700 km będzie liczył polski fragment Via Carpatia, ważnego korytarza transportowego łączącego Europę Północną i Południową. Obecnie kierowcy korzystają z ponad 300 km tej trasy, w przyszłym roku GDDKiA planuje oddanie blisko 60 km na Podlasiu. Na kolejnych dwóch odcinkach w województwach lubelskim i podkarpackim, o łącznej długości 22 km, dobudowana zostanie druga jezdnia.

W przyszłym roku gotowe będą kolejne cztery odcinki autostrady A2 w kierunku Białej Podlaskiej – w sumie 58 km. Natomiast na kluczowej dla województwa śląskiego drodze ekspresowej S1 oddany zostanie odcinek od Bierunia do Oświęcimia. To fragment nowej trasy w kierunku Bielska-Białej i Żywca, która pozwoli ominąć korkującą się drogę przez Tychy i Pszczynę.