W 2026 roku przybędzie 290 km szybkich dróg

Domknięta zostanie budowa ekspresówki S6 wzdłuż Bałtyku i południowa część S7 pod Krakowem. Łączna długość szybkich dróg przekroczy 5,5 tys. km.

Publikacja: 30.12.2025 17:40

Foto: Adobe Stock

Adam Woźniak

W 2026 r. kierowcy otrzymają kolejne 290 km szybkich dróg. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w pierwszym kwartale ma być przekroczona granica 5,5 tys. dostępnych dróg ekspresowych i autostrad. W obecnym, kończącym się roku do ruchu włączono ponad 390 km.

W przyszłym roku domknięte zostaną kluczowe szlaki komunikacyjne, jak S6 czy południowa część S7. Tę pierwszą, dzięki oddaniu czterech odcinków od Słupska do Bożepola Wielkiego, będzie można przejechać wzdłuż wybrzeża Bałtyku ponad 300 km. Droga ekspresowa S6 pozwoli również na drogowe skomunikowanie portów w Szczecinie i Świnoujściu z portami w Gdańsku i Gdyni, a także ułatwi dojazd do nadmorskich miejscowości w czasie wakacji. Z kolei na S7 zakończy się budowa brakującego fragmentu na odcinku Widoma – Kraków pomiędzy węzłami Mistrzejowice i Grębałów. Dzięki temu Kraków – jako drugie miasto w Polsce po Łodzi – zyska w przyszłym roku pełną, liczącą prawie 60 km obwodnicę.

Czytaj więcej

Wykonawcy mają prawo zawiesić prace terenowe, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają realizację zadań z
Tu i Teraz
Drogowcy rozpoczynają przerwę zimową. Czy to oznacza przestój w pracach?

Dłuższa Via Carpatia

Blisko 700 km będzie liczył polski fragment Via Carpatia, ważnego korytarza transportowego łączącego Europę Północną i Południową. Obecnie kierowcy korzystają z ponad 300 km tej trasy, w przyszłym roku GDDKiA planuje oddanie blisko 60 km na Podlasiu. Na kolejnych dwóch odcinkach w województwach lubelskim i podkarpackim, o łącznej długości 22 km, dobudowana zostanie druga jezdnia.

W przyszłym roku gotowe będą kolejne cztery odcinki autostrady A2 w kierunku Białej Podlaskiej – w sumie 58 km. Natomiast na kluczowej dla województwa śląskiego drodze ekspresowej S1 oddany zostanie odcinek od Bierunia do Oświęcimia. To fragment nowej trasy w kierunku Bielska-Białej i Żywca, która pozwoli ominąć korkującą się drogę przez Tychy i Pszczynę.

Do ruchu włączonych zostanie także 49 km obwodnic na drogach krajowych, mających za zadanie wyprowadzenie z mniejszych miast ruchu tranzytowego: z Żukowa, Wąchocka, Oświęcimia, Kołbieli, Pułtuska, Gąsek, Morawicy i Woli Morawickiej.

O 100 km szybkich dróg więcej

Rok 2025 GDDKiA kończy z wynikiem 390 km szybkich dróg – Realizacja dużych inwestycji drogowych to złożony proces i pomimo intensywnych prac, na niektóre z zaplanowanych do oddania w tym roku odcinków kierowcy będą musieli poczekać do początku przyszłego roku – mówi Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA. Dotyczy to autostrady A2 na wschód od Warszawy, gdzie w tym roku oddano 10 km pomiędzy węzłami Siedlce Południe i Siedlce Wschód. Udało się za to dokończyć odcinki dróg ekspresowych zaplanowane na przyszły rok: 25-kilometrowy fragment trasy S7 między węzłami Płońsk Południe i Modlin, a także dwa odcinki S19 Krosno – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla o długości 20 km.

Czytaj więcej

Odcinkowy pomiar prędkości powstanie pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki i Kałuszyn na autostradzie A2
Tu i Teraz
Najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości powstaje na autostradzie A2

Docelowa długość szybkich dróg w Polsce planowana jest na około 7980 km, w tym około 2100 km autostrad. Na koniec 2025 r. ta sieć liczy 5466 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1895 km autostrad i 3571 km dróg ekspresowych, natomiast w realizacji jest jeszcze 57 km autostrad i 1024 km dróg ekspresowych (nie wliczając dobudowy II jezdni na istniejących, jednojezdniowych odcinkach). W przetargach znajduje się kolejne 26 km autostrad i 244 km dróg ekspresowych, więc do osiągnięcia zakładanego celu brakuje ogłoszenia przetargów na ok. 1160 km dróg szybkiego ruchu, w tym ponad 120 km autostrad i blisko 1040 km dróg ekspresowych.

Z informacji GDDKiA wynika, że zaplanowane na przyszły rok przetargi obejmą ponad 161 km dróg z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz ponad 51 km obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

