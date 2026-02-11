Aktualizacja: 11.02.2026 18:34 Publikacja: 11.02.2026 17:57
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
Chodzi o art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem właściciele nieruchomości mają obowiązek „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.
Na niewłaściwą interpretację tego przepisu do rzecznika praw obywatelskich poskarżył się obywatel, który otrzymuje od wójta pisma o obowiązku odśnieżania drogi dla pieszych i rowerów graniczącej z nieruchomością, której jest właścicielem. Zawierają one pouczenia, że wobec niewykonywania tego obowiązku właściciel nieruchomości będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody z tego wynikające.
Skarżący wskazał, że stanowisko wójta jest oparte na błędnej i rozszerzającej interpretacji art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, który ustanawia obowiązek uprzątnięcia śniegu wyłącznie z chodników (dróg dla pieszych).
Co na to RPO? „Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy wnosić, że właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu i lodu z tej części drogi dla pieszych graniczącej z nieruchomością, która jest przeznaczona do ruchu pieszych, a więc z chodnika w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym. Nie dotyczy to zaś zanieczyszczeń zalegających na drodze dla pieszych i rowerów, bowiem dopuszczony jest tam także ruch rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego” – wskazuje dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO Piotr Mierzejewski.
W jego opinii, kierowanie przez wójta pism informujących właściciela nieruchomości przyległej do drogi dla pieszych i rowerów o obowiązku odśnieżania tej drogi jest działaniem nieuzasadnionym i wprowadzającym w błąd.
