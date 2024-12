Kary za nieodśnieżony chodnik. Mandat to dopiero początek

Jeśli trwa opad, jest noc, czy odwilż to według SN nie powinno się oczekiwać od właściciela, że nieprzerwanie i permanentnie będzie dbał o to, by chodnik był uprzątnięty z lodu i śniegu. Nawet jeśli efekt czynności podejmowanych przez niego nie jest trwały, ale wywiązuje się on z obowiązku, to można uznać, że dochowuje on należytej staranności.