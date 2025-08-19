Aktualizacja: 19.08.2025 22:27 Publikacja: 19.08.2025 15:42
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców
Podczas swojego pierwszego orędzia, tuż po zaprzysiężeniu na prezydenta, Karol Nawrocki zapowiedział powołanie rady ds. Naprawy Ustroju Państwa, do której mają zostać zaproszeni przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych, akademicy i „te osoby , którym troska o państwo polskie i nasz ustrój jest bliska”. – Wierzę, że pałac prezydencki stanie się miejscem dialogu, rozmowy o konsekwentnej naprawie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił.
Prezydent stwierdził, że do roku 2030 Polska powinna przyjąć nową konstytucję. – Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, w ostatnim czasie tak regularnie łamano polską Konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030 – powiedział.
Z informacji radia RMF FM wynika, że rada, która będzie pracowała nad projektem nowej konstytucji, zostanie powołana na przełomie września i października, a na jej czele stanie nowo powołany doradca prezydenta, Dariusz Dudek. To konstytucjonalista związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, który współpracował z poprzednim prezydentem, Andrzejem Dudą.
Rozgłośnia podaje, że Karol Nawrocki w konstytucji chce zmienić właściwie wszystko. Przede wszystkim ustrój – z obecnego parlamentarno-gabinetowego na „półprezydencki”, co oznaczałoby poszerzenie kompetencji głowy państwa.
Zmiany mają objąć wymiar sprawiedliwości. Jak podaje RMF FM, jedną z modyfikacji byłoby doprecyzowanie artykułu, który mówi o Krajowej Radzie Sądownictwa, a dokładnie o jej zakresie działania, trybie pracy i wyborze jej członków. Ponadto środowisko Karola Nawrockiego chciałoby zapisać w konstytucji, że sędziowie nie mogą wykonywać żadnej aktywności politycznej.
To nie wszystko. Z informacji rozgłośni wynika, że do konstytucji miałyby trafić także zapisy o ochronie granic, umocnieniu roli samorządów, a także zabezpieczeniu polskiej waluty.
