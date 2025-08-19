Podczas swojego pierwszego orędzia, tuż po zaprzysiężeniu na prezydenta, Karol Nawrocki zapowiedział powołanie rady ds. Naprawy Ustroju Państwa, do której mają zostać zaproszeni przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych, akademicy i „te osoby , którym troska o państwo polskie i nasz ustrój jest bliska”. – Wierzę, że pałac prezydencki stanie się miejscem dialogu, rozmowy o konsekwentnej naprawie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił.

Prezydent stwierdził, że do roku 2030 Polska powinna przyjąć nową konstytucję. – Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, w ostatnim czasie tak regularnie łamano polską Konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030 – powiedział.

Co w konstytucji chce zmienić prezydent Karol Nawrocki

Z informacji radia RMF FM wynika, że rada, która będzie pracowała nad projektem nowej konstytucji, zostanie powołana na przełomie września i października, a na jej czele stanie nowo powołany doradca prezydenta, Dariusz Dudek. To konstytucjonalista związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, który współpracował z poprzednim prezydentem, Andrzejem Dudą.

Rozgłośnia podaje, że Karol Nawrocki w konstytucji chce zmienić właściwie wszystko. Przede wszystkim ustrój – z obecnego parlamentarno-gabinetowego na „półprezydencki”, co oznaczałoby poszerzenie kompetencji głowy państwa.