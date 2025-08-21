Rzeczpospolita
Wydarzenia
Adam Szłapka: Karol Nawrocki popełnił koszmarny błąd. Już drugi w tym tygodniu

Prezydent popełnił koszmarny błąd. To dopiero czwartek – a już dwa koszmarne błędy pana prezydenta, oba są złe z punktu widzenia Polski - mówił na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

Publikacja: 21.08.2025 15:11

Adam Szłapka

Adam Szłapka

Foto: PAP/Paweł Supernak

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie argumenty przedstawił prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę wiatrakową?
  • Dlaczego rzecznik rządu Adam Szłapka krytykuje decyzję prezydenta o wecie?
  • Jakie konsekwencje dla rynku energetycznego mogą wynikać, zdaniem rządu, z weta?

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek projekt ustawy ułatwiającej budowę farm wiatrowych w Polsce, w której znalazły się jednocześnie przepisy zamrażające ceny energii w Polsce w III i IV kwartale. 

Jak prezydent uzasadnił weto wobec ustawy wiatrakowej zawierającej przepisy o mrożeniu cen prądu?

– Polska większość parlamentarna i polski rząd mogą liczyć na akceptację prezydenta, tam, gdzie będą realizowane propozycje, które wspierają mieszkańcy. Jednak tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głos społeczny, jak przy ustawie wiatrakowej, prezydent Polski będzie stawał zawsze po stronie społecznej. W związku z tym ustawa wiatrakowa, która nie spotyka się z dobrym odbiorem społecznym, została zawetowana – powiedział na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie Nawrocki zapowiedział złożenie prezydenckiego projektu ustawy wyłącznie z przepisami dotyczącymi mrożenia cen prądu wziętymi z zawetowanej ustawy.

Większość rządząca nie dysponuje 276 głosami w parlamencie niezbędnymi do odrzucenia prezydenckiego weta. 

Adam Szłapka: Prezydent Karol Nawrocki wetując ustawę, powiedział „nie dla niskich rachunków”

– W czasie kampanii wyborczej ówczesny kandydat, a dzisiaj prezydent Karol Nawrocki obiecywał, że w ciągu 100 dni będą niższe rachunki za energię i tańsza energia. Chyba mamy do czynienia z bardzo poważnym kłamstwem, bo na biurku prezydenta leżała ustawa przygotowana przez rząd, której celem było właśnie obniżenie cen za energię Polaków – krótkoterminowo, bo w tej ustawie było zawarte mrożenie cen energii w trzecim i ostatnim kwartale, ale też długoterminowo, bo tam było przygotowane bardzo dobre rozwiązanie służące rozwojowi energetyki wiatrowej i turbin wiatrowych na lądzie. Tych, które są najbardziej efektywne z punktu widzenia transformacji energetycznej, tych, które są akceptowane przez większość społeczeństwa, bo według ostatnich sondaży znacznie ponad 50 proc. Polaków akceptuje takie rozwiązania – skomentował decyzję prezydenta Szłapka.

Sondaż, o którym mówi rzecznik rządu, to badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. W badaniu tym za podpisaniem przez prezydenta ustawy, którą ten ostatecznie zawetował, opowiedziało się 55,8 proc. badanych. 

– Decyzja prezydenta jest, po pierwsze niezgodna z tym, co obiecywał, bo jest to uderzenie po kieszeniach Polaków. Czy to jest zwykła złośliwość skierowana przeciwko rządowi, czy to jest po prostu niekompetencja... To jest po prostu zła decyzja, to jest fundamentalny błąd – dodał. W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi Nawrocki zapowiedział, że w ciągu pierwszych 100 dni doprowadzi do obniżenia cen prądu o 33 proc. 

Czytaj więcej

Na tworzeniu koalicji rządzącej nie traci tylko KO
Artur Bartkiewicz: Rządzenie zabójcze dla koalicjantów KO. Wybory będą wcześniej?

Szłapka przekonywał, że 1GWh z energetyki wiatrowej to od 10 do 20 zł mniej na każdym rachunku Polaków. – Ale to też zwiększenie konkurencyjności gospodarki, zwiększenie niezależności naszej energetyki od paliw kopalnych, czy dostawców zewnętrznych, to zwiększenie naszej suwerenności. (...) Prezydent popełnił koszmarny błąd. To dopiero czwartek – a już dwa koszmarne błędy pana prezydenta, oba są złe z punktu widzenia Polski – mówił Szłapka. Pierwszy błąd to zapewne fakt, że otoczenie Karola Nawrockiego nie doprowadziło do udziału prezydenta w szczycie z udziałem Wołodymyra Zełenskiego, Donalda Trumpa i europejskich przywódców w Białym Domu. Pałac Prezydencki twierdzi, że to rząd nie zgłosił udziału strony polskiej w tym szczycie. 

– Rząd się nie podda, będziemy przygotowywać rozwiązania takie, które będą prowadzić do tego, by rozwój energetyki na lądzie był możliwy – zapowiedział jednocześnie Szłapka. 

– Wykazał się pan tutaj, panie prezydencie, albo złośliwością, być może wobec rządu, ale trudno, aby za pana złośliwości mieli płacić Polacy – zakończył Szłapka. – Prezydent wetując tę ustawę powiedział: nie dla niskich rachunków, nie dla niezależności energetycznej Polski i nie dla konkurencyjności polskiej gospodarki. To skrajnie nieodpowiedzialne – zaznaczył, odpowiadając na jedno z pytań dziennikarzy. 

Na pytanie o ustawę, którą ma złożyć prezydent, Szłapka odparł, że „nie wie, co będzie chciał zaszyć w tej ustawie Pałac Prezydencki”. 

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska Osoby Donald Tusk Adam Szłapka Karol Nawrocki

e-Wydanie