Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kulisy działania Funduszu Sprawiedliwości. Ujawniono e-maile Marii Kurowskiej

Nowe ustalenia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości rzucają światło na mechanizmy, jakie miały funkcjonować w czasach kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę. Posłanka Maria Kurowska wysyłała do urzędników resortu e-maile, domagając się wpływu na decyzje dotyczące dotacji w jej regionie - informuje Onet.pl.

Publikacja: 26.11.2025 08:12

Poseł PiS, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (2P) po zakończeniu zezbnań przed sejmową K

Poseł PiS, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (2P) po zakończeniu zezbnań przed sejmową Komisją śledczą ds. inwigilacji systemem Pegasus, 29 bm. w Sejmie w Warszawie. Obok członek komisji, poseł PiS Sebastian Łukaszewicz (L-tył) oraz posłanka PiS Maria Kurowska

Foto: PAP/Paweł Supernak

Przemysław Malinowski

Politycy związani ze Zbigniewem Ziobrą pozostają w centrum zainteresowania śledczych badających nadużycia przy wydatkowaniu środków Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na tymczasowy areszt, jednak Ziobro przebywa na Węgrzech i nie zamierza wracać do kraju.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sejm podjął decyzję ws. zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry

Ludzie Zbigniewa Ziobry na celowniku prokuratury – śledztwo wokół Funduszu Sprawiedliwości

W podobnej sytuacji jest jego były zastępca Marcin Romanowski, który również wyjechał na Węgry. W sądzie znajdują się już akty oskarżenia przeciwko dwóm innym politykom Suwerennej Polski – Dariuszowi Mateckiemu i Michałowi Wosiowi. Według prokuratury Fundusz Sprawiedliwości za rządów PiS stał się narzędziem wspierającym lokalne kampanie wyborcze polityków Suwerennej Polski – mimo że miał służyć przede wszystkim ofiarom przestępstw.

Okręg nr 22 – obejmujący Krosno, Jasło i Przemyśl – należał do szczególnie hojnie wspieranych z Funduszu Sprawiedliwości. Posłami zostali tam Maria Kurowska i Piotr Uruski. Kurowska, znana z wieloletniej lojalności wobec Ziobry, aktywnie zabiegała o środki dla samorządów oraz lokalnych OSP i Kół Gospodyń Wiejskich. Z jej wypowiedzi publicznych wynika, że uważa ona wydatkowanie funduszu za w pełni zgodne z prawem.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Czy Zbigniew Ziobro może liczyć w Polsce na uczciwy proces? Wiemy, co sądzą Polacy
Reklama
Reklama

Onet dotarł do korespondencji posłanki z Tomaszem Mrazem oraz innymi urzędnikami. Z maili wynika, że Kurowska domagała się kontroli nad podpisywaniem umów w powiatach jasielskim i krośnieńskim, wskazywała konkretne gminy i kwoty, poganiała urzędników odpowiedzialnych za ocenę wniosków i wykorzystywała prywatne skrzynki mailowe w kontaktach z ministerstwem.

Ochotnicze Straże Pożarne: 3,7 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości i naciski posłanki

W latach 2019–2023 jednostki OSP z okręgu Kurowskiej otrzymały ok. 3,7 mln zł. E-maile pokazują, że posłanka aktywnie nadzorowała te dotacje. W jednym z maili pisała: „Mam kilka zaległych tematów z gminami w sprawie sprzętu dla OSP. (...) Czy możecie je stopniowo realizować? Wszystko było uzgadniane z szefem MR”. Wcześniej upominała się także o wniosek z Brzostku – miejscowości, w której się urodziła, choć nie leży w jej okręgu.

Z pieniędzy Funduszu kupowano również sprzęt AGD dla Kół Gospodyń Wiejskich, m.in. grille, warniki czy podgrzewacze. W lipcu 2023 r. Kurowska uczestniczyła w uroczystym przekazaniu takich zakupów dla KGW ze Skołoszyna w powiecie jasielskim.

„Bardzo proszę, aby żadne umowy z Gminami nie były podpisywane bez konsultacji ze mną w powiecie jasielskim i krośnieńskim. Pozdrawiam. MK” – miała napisać 24 lipca 2020 r.

Kurowska w korespondencji z 13 maja 2020 r. przekazała także numery dyrektorów trzech podkarpackich szpitali i napisała: „Bardzo proszę o 100 tys. dla każdego z nich”. W odpowiedzi Romanowski przekazał jej mail do Mraza z adnotacją: „Jeszcze trzy szpitale do realizacji”

Posłanka pisała również do Tomasza Mraza także na początku lipca 2020 roku: „Witam Panie Dyrektorze, czy wnioski o pompy strażackie, obiecane w czasie pobytu Szefa [Zbigniewa Ziobry] na Podkarpaciu idą taką samą procedurą jak wyposażenie? Składają gminy? Na razie 3 OSP się do mnie zwróciły: Trzcinica gmina Jasło, Błażkowa gmina Brzyska, miasto Jasło. Pozdrawiam! MK”. Wiadomość została wysłana kilka dni po uroczystości przekazania 50 motopomp dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Podkarpacia. W wydarzeniu wzięli udział Zbigniew Ziobro, Marcin Warchoł i Maria Kurowska.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Suwerenna Polska Osoby Zbigniew Ziobro Maria Kurowska

Politycy związani ze Zbigniewem Ziobrą pozostają w centrum zainteresowania śledczych badających nadużycia przy wydatkowaniu środków Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na tymczasowy areszt, jednak Ziobro przebywa na Węgrzech i nie zamierza wracać do kraju.

Ludzie Zbigniewa Ziobry na celowniku prokuratury – śledztwo wokół Funduszu Sprawiedliwości

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Michał Dworczyk
Polityka
Michał Dworczyk: Ukraina przegrywa wojnę. Dlaczego Rosja miałaby przyjąć plan pokojowy?
Joanna Mucha
Polityka
Joanna Mucha: Trzecia Droga to był zły pomysł, powinniśmy od razu startować sami
Donald Tusk
Polityka
Sondaż partyjny: Utrwala się pozytywny trend dla KO i negatywny dla PiS
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Ambasador Izraela w MSZ. Poinformowano o przebiegu rozmowy
Polityka
Ambasador Izraela w MSZ. Poinformowano o przebiegu rozmowy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama