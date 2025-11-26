Onet dotarł do korespondencji posłanki z Tomaszem Mrazem oraz innymi urzędnikami. Z maili wynika, że Kurowska domagała się kontroli nad podpisywaniem umów w powiatach jasielskim i krośnieńskim, wskazywała konkretne gminy i kwoty, poganiała urzędników odpowiedzialnych za ocenę wniosków i wykorzystywała prywatne skrzynki mailowe w kontaktach z ministerstwem.

Ochotnicze Straże Pożarne: 3,7 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości i naciski posłanki

W latach 2019–2023 jednostki OSP z okręgu Kurowskiej otrzymały ok. 3,7 mln zł. E-maile pokazują, że posłanka aktywnie nadzorowała te dotacje. W jednym z maili pisała: „Mam kilka zaległych tematów z gminami w sprawie sprzętu dla OSP. (...) Czy możecie je stopniowo realizować? Wszystko było uzgadniane z szefem MR”. Wcześniej upominała się także o wniosek z Brzostku – miejscowości, w której się urodziła, choć nie leży w jej okręgu.

Z pieniędzy Funduszu kupowano również sprzęt AGD dla Kół Gospodyń Wiejskich, m.in. grille, warniki czy podgrzewacze. W lipcu 2023 r. Kurowska uczestniczyła w uroczystym przekazaniu takich zakupów dla KGW ze Skołoszyna w powiecie jasielskim.

„Bardzo proszę, aby żadne umowy z Gminami nie były podpisywane bez konsultacji ze mną w powiecie jasielskim i krośnieńskim. Pozdrawiam. MK” – miała napisać 24 lipca 2020 r.

Kurowska w korespondencji z 13 maja 2020 r. przekazała także numery dyrektorów trzech podkarpackich szpitali i napisała: „Bardzo proszę o 100 tys. dla każdego z nich”. W odpowiedzi Romanowski przekazał jej mail do Mraza z adnotacją: „Jeszcze trzy szpitale do realizacji”

Posłanka pisała również do Tomasza Mraza także na początku lipca 2020 roku: „Witam Panie Dyrektorze, czy wnioski o pompy strażackie, obiecane w czasie pobytu Szefa [Zbigniewa Ziobry] na Podkarpaciu idą taką samą procedurą jak wyposażenie? Składają gminy? Na razie 3 OSP się do mnie zwróciły: Trzcinica gmina Jasło, Błażkowa gmina Brzyska, miasto Jasło. Pozdrawiam! MK”. Wiadomość została wysłana kilka dni po uroczystości przekazania 50 motopomp dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Podkarpacia. W wydarzeniu wzięli udział Zbigniew Ziobro, Marcin Warchoł i Maria Kurowska.