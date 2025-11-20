Reklama
Lista Romanowskiego. Dla kogo dożywocie, gdy PiS wróci do władzy?

Politycy, parlamentarzyści, sędziowie, prokuratorzy - w sumie 384 nazwiska są na liście osób, które chciałby rozliczyć ukrywający się na Węgrzech przez polską prokuraturą poseł PiS Marcin Romanowski. Jego zdaniem, sądy powinny skazać niektóre te osoby na dożywotnie więzienie.

Publikacja: 20.11.2025 19:14

Poseł PiS Marcin Romanowski (C) w drodze do siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie jeszcze przed

Poseł PiS Marcin Romanowski (C) w drodze do siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie jeszcze przed ucieczką na Węgry

Foto: PAP/Paweł Supernak

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie osoby znalazły się na tak zwanej „liście Romanowskiego”?
  • Kim jest Marcin Romanowski i dlaczego przebywa na Węgrzech?
  • Jakie zarzuty postawiono Marcinowi Romanowskiemu i jakie są jego prawne konsekwencje?
  • Z jakich powodów lista może wpływać na osoby związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce?
  • Czy osoby wymienione na liście mogą podjąć kroki prawne przeciwko Marcinowi Romanowskiemu?

O „liście Romanowskiego” pisze Mariusz Jałoszewski w OKO.press. Jak twierdzi, na liście znalazły się wszystkie osoby, które po przegranych przez PiS wyborach „miały odwagę przywracać praworządność w Polsce” i biorą udział „w rozliczaniu afer i niegodziwości poprzedniej władzy”. Przede wszystkim są to osoby objęte zawiadomieniami do prokuratury złożonymi przez Romanowskiego i inne osoby i środowiska zbliżone do PiS. Przy każdej osobie Marcin Romanowski zamieścił  opis zarzucanego  czynu wraz z informacją o grożącej za ten czyn karze więzienia od 10 lat do dożywocia. Umieścił też treść zawiadomienia.

Romanowski na Węgrzech, co mu grozi w Polsce?

Według OKO.press, lista powstaje na Węgrzech, gdzie Romanowski uzyskał azyl po tym, jak wyjechał z Polski w obawie przed aresztowaniem. Jej celem ma być wywołanie „efektu mrożącego” m.in. na prokuratorach i sędziach, którzy będą oceniać polityków  zasiadających w rządach PiS, w tym samego Romanowskiego.  

A polityk ten ma powody do obaw. Jest ścigany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu w następstwie decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 9 grudnia ubiegłego roku, który zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Ciąży na nim 11 zarzutów prokuratorskich związanych z nieprawidłowościami w działalności Funduszu Sprawiedliwości, który poseł PiS nadzorował w czasie, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności.

Kogo Romanowski chce wtrącić za kratki

Na "liście Romanowskiego" są marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i były już marszałek  Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz członkowie obecnego rządu: premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (a także jego poprzednik Adam Bodnar i była wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz), nowy wiceminister Sławomir Pałka, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister nadzorujący wdrażanie polityki rządu Maciej Berek, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. 

Spośród parlamentarzystów Romanowski umieścił na liście także nazwiska liderów partii Razem: Adriana Zandberga i Marceliny Zawiszy oraz adwokata Romana Giertycha. Trafili na nią również członkowie obecnych władz mediów publicznych oraz prawnicy, którzy pomogli usunąć z Polskiego Radia, TVP i PAP-u nominatów PiS-u.

Spora jest reprezentacja trzeciej władzy: były prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz, główna rzecznik dyscyplinarna sędziów Joanna Raczkowska i jej dwaj zastępcy Tomasz Ładny i Grzegorz Kasicki oraz nowo powołani lokalni rzecznicy, m.in. Piotr Gąciarek. Na listę trafił także były prezes TK i RPO, prof. Andrzej Zoll. Na liście są  również prokuratorzy, m.in.  Dariusz Korneluk i Jacek Bilewicz oraz prowadzący śledztwo ws. afery Funduszu Sprawiedliwości Marzena Kowalska i Piotr Woźniak.

Lista Romanowskiego – czy będą pozwy?

Jałoszewski uważa, że osoby umieszczone na liście mogą rozważyć kroki prawne przeciwko Marcinowi Romanowskiemu, m.in. z powodu naruszenia dóbr osobistych. Lista z nazwiskami i opisami zarzucanych czynów może być bowiem odbierana jako lista rzekomych wrogów Polski,  sprawców ciężkich przestępstw, za które grozi nawet dożywocie. W tym kontekście pojawiają się na niej nie tylko nazwiska, ale też zdjęcia wymienionych na niej osób.

e-Wydanie
