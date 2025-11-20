Z tego artykułu się dowiesz: Jakie osoby znalazły się na tak zwanej „liście Romanowskiego”?

Kim jest Marcin Romanowski i dlaczego przebywa na Węgrzech?

Jakie zarzuty postawiono Marcinowi Romanowskiemu i jakie są jego prawne konsekwencje?

Z jakich powodów lista może wpływać na osoby związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce?

Czy osoby wymienione na liście mogą podjąć kroki prawne przeciwko Marcinowi Romanowskiemu?

O „liście Romanowskiego” pisze Mariusz Jałoszewski w OKO.press. Jak twierdzi, na liście znalazły się wszystkie osoby, które po przegranych przez PiS wyborach „miały odwagę przywracać praworządność w Polsce” i biorą udział „w rozliczaniu afer i niegodziwości poprzedniej władzy”. Przede wszystkim są to osoby objęte zawiadomieniami do prokuratury złożonymi przez Romanowskiego i inne osoby i środowiska zbliżone do PiS. Przy każdej osobie Marcin Romanowski zamieścił opis zarzucanego czynu wraz z informacją o grożącej za ten czyn karze więzienia od 10 lat do dożywocia. Umieścił też treść zawiadomienia.

Reklama Reklama

Romanowski na Węgrzech, co mu grozi w Polsce?

Według OKO.press, lista powstaje na Węgrzech, gdzie Romanowski uzyskał azyl po tym, jak wyjechał z Polski w obawie przed aresztowaniem. Jej celem ma być wywołanie „efektu mrożącego” m.in. na prokuratorach i sędziach, którzy będą oceniać polityków zasiadających w rządach PiS, w tym samego Romanowskiego.

A polityk ten ma powody do obaw. Jest ścigany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu w następstwie decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 9 grudnia ubiegłego roku, który zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Ciąży na nim 11 zarzutów prokuratorskich związanych z nieprawidłowościami w działalności Funduszu Sprawiedliwości, który poseł PiS nadzorował w czasie, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności.

Kogo Romanowski chce wtrącić za kratki

Na "liście Romanowskiego" są marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i były już marszałek Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz członkowie obecnego rządu: premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (a także jego poprzednik Adam Bodnar i była wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz), nowy wiceminister Sławomir Pałka, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister nadzorujący wdrażanie polityki rządu Maciej Berek, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.