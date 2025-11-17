Reklama
Sondaż: Czy Zbigniew Ziobro może liczyć w Polsce na uczciwy proces? Wiemy, co sądzą Polacy

„Czy Pani/Pana zdaniem Zbigniew Ziobro mógłby liczyć w Polsce na uczciwy proces?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 17.11.2025 06:58

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP, Paweł Supernak

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nieprawidłowości związane są z Funduszem Sprawiedliwości?
  • Dlaczego Zbigniew Ziobro nie wraca do Polski z Węgier?
  • Ilu Polaków uważa, że Ziobro może liczyć na uczciwy proces w Polsce?

7 listopada Sejm przegłosował wnioski Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry i zgodę na jego aresztowanie w związku z 26 zarzutami, jakie zamierzają przedstawić Ziobrze śledczy. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości – znajdującego się w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości Funduszu, który początkowo miał służyć pomocy dla byłych więźniów w powrocie do życia na wolności oraz wsparciu dla ich rodzin i świadków przestępstw. Za rządów PiS przepisy dotyczące Funduszu zostały jednak zmienione w sposób, który pozwolił na dość arbitralne ich wydatkowanie – z czego korzystało ówczesne kierownictwo resortu sprawiedliwości ze Zbigniewem Ziobrą na czele. Najpoważniejszy zarzut, jaki prokuratura stawia Ziobrze, to stanie na czele zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zawłaszczenie środków z Funduszu. Maksymalna kara, jaka grozi byłemu ministrowi sprawiedliwości to 25 lat więzienia.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech twierdził, że w Polsce miał zostać zatrzymany

Ziobro od kilkunastu dni przebywa na Węgrzech – w kraju, w którym wcześniej azyl polityczny uzyskał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Romanowski, który sprawował bezpośredni nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości, również mierzy się z zarzutami prokuratorskimi. O azyl na Węgrzech poprosił, ponieważ jak przekonywał, sprawa przeciwko niemu ma charakter polityczny.

Takie same obawy wyraża Zbigniew Ziobro. Ziobro nie wrócił do kraju w czasie, gdy w Sejmie ważyły się losy jego immunitetu, ponieważ – jak twierdził – został poinformowany (nie ujawnił przez kogo), że ma być zatrzymany po wylądowaniu w Warszawie (nie wiadomo, na jakiej podstawie, skoro chronił go wówczas immunitet, posła chronionego immunitetem można zatrzymać tylko w sytuacji przyłapania na gorącym uczynku, w czasie łamania prawa lub bezpośrednio po nim). 

Politycy PiS twierdzą też, że Ziobro nie mógłby liczyć na uczciwy proces w Polsce – wskazują m.in. na rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które ogranicza zasadę losowania składów sędziowskich przy sprawach rozpatrywanych przez sąd w składach trójkowych oraz wymianę na stanowiskach prezesów sądów. Sebastian Kaleta mówił w TVN24, że są to działania, które mają zapewnić pożądany przez rządzących wyrok ws. Ziobry.

30,6 proc.

Według tylu ankietowanych Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces

Prokuratura skierowała już do sądu wniosek o aresztowanie Ziobry. Jeśli sąd wyda na to zgodę, ws. byłego ministra sprawiedliwości prawdopodobnie zostanie wydany Europejski nakaz aresztowania. 

Sondaż: 58 proc. ankietowanych powyżej 50. roku życia uważa, że Zbigniew Ziobro może liczyć na uczciwy proces

Uczestników sondażu  SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy ich zdaniem, Ziobro mógłby liczyć w Polsce na uczciwy proces.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 48,8 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 30,6 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 20,6 proc. ankietowanych. 

– Uczciwe osądzenie Ziobry za możliwe nieco częściej uważają mężczyźni (51 proc.) niż kobiety (47 proc.). Z taką opinią zgadza się blisko sześciu na dziesięciu respondentów (58 proc.) po pięćdziesiątym roku życia i ponad połowa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (53 proc.). Zapewnienie uczciwego procesu Zbigniewowi Ziobrze jest możliwe zdaniem częściej niż co drugiego badanego z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (54 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Osoby Zbigniew Ziobro Fundusz Sprawiedliwości

