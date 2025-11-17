Aktualizacja: 17.11.2025 07:37 Publikacja: 17.11.2025 06:58
Zbigniew Ziobro
Foto: PAP, Paweł Supernak
7 listopada Sejm przegłosował wnioski Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry i zgodę na jego aresztowanie w związku z 26 zarzutami, jakie zamierzają przedstawić Ziobrze śledczy. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości – znajdującego się w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości Funduszu, który początkowo miał służyć pomocy dla byłych więźniów w powrocie do życia na wolności oraz wsparciu dla ich rodzin i świadków przestępstw. Za rządów PiS przepisy dotyczące Funduszu zostały jednak zmienione w sposób, który pozwolił na dość arbitralne ich wydatkowanie – z czego korzystało ówczesne kierownictwo resortu sprawiedliwości ze Zbigniewem Ziobrą na czele. Najpoważniejszy zarzut, jaki prokuratura stawia Ziobrze, to stanie na czele zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zawłaszczenie środków z Funduszu. Maksymalna kara, jaka grozi byłemu ministrowi sprawiedliwości to 25 lat więzienia.
Ziobro od kilkunastu dni przebywa na Węgrzech – w kraju, w którym wcześniej azyl polityczny uzyskał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Romanowski, który sprawował bezpośredni nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości, również mierzy się z zarzutami prokuratorskimi. O azyl na Węgrzech poprosił, ponieważ jak przekonywał, sprawa przeciwko niemu ma charakter polityczny.


Takie same obawy wyraża Zbigniew Ziobro. Ziobro nie wrócił do kraju w czasie, gdy w Sejmie ważyły się losy jego immunitetu, ponieważ – jak twierdził – został poinformowany (nie ujawnił przez kogo), że ma być zatrzymany po wylądowaniu w Warszawie (nie wiadomo, na jakiej podstawie, skoro chronił go wówczas immunitet, posła chronionego immunitetem można zatrzymać tylko w sytuacji przyłapania na gorącym uczynku, w czasie łamania prawa lub bezpośrednio po nim).
Politycy PiS twierdzą też, że Ziobro nie mógłby liczyć na uczciwy proces w Polsce – wskazują m.in. na rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które ogranicza zasadę losowania składów sędziowskich przy sprawach rozpatrywanych przez sąd w składach trójkowych oraz wymianę na stanowiskach prezesów sądów. Sebastian Kaleta mówił w TVN24, że są to działania, które mają zapewnić pożądany przez rządzących wyrok ws. Ziobry.
Prokuratura skierowała już do sądu wniosek o aresztowanie Ziobry. Jeśli sąd wyda na to zgodę, ws. byłego ministra sprawiedliwości prawdopodobnie zostanie wydany Europejski nakaz aresztowania.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy ich zdaniem, Ziobro mógłby liczyć w Polsce na uczciwy proces.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
„Tak” odpowiedziało 48,8 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 30,6 proc. respondentów.
Zdania w tej kwestii nie ma 20,6 proc. ankietowanych.
– Uczciwe osądzenie Ziobry za możliwe nieco częściej uważają mężczyźni (51 proc.) niż kobiety (47 proc.). Z taką opinią zgadza się blisko sześciu na dziesięciu respondentów (58 proc.) po pięćdziesiątym roku życia i ponad połowa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (53 proc.). Zapewnienie uczciwego procesu Zbigniewowi Ziobrze jest możliwe zdaniem częściej niż co drugiego badanego z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (54 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
