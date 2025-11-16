Zdaniem polityka działania prokuratorskie wobec byłego ministra sprawiedliwości to „walka polityczna, która jest absolutnie nie do zaakceptowania i która będzie musiała być rozliczona”.

– Niektórzy mówią, że niby Ziobro był takim chojrakiem, a teraz nie przyjechał (do Polski – red.). Ale czy on może tu liczyć na jakikolwiek przyzwoity proces? Przecież to jest śmieszne. To, co zrobił Żurek, to najkrócej mówiąc, jest przejęcie sądownictwa, całkowicie nielegalne, takie złamanie prawa, że prawa się w ogóle nie uznaje – stwierdził prezes PiS, dodając, że działania wobec Ziobry to „bieżąca wola władzy”.

Kaczyński zauważył także, że nierzadko się nie zgadzał z Ziobrą. – Przychodził, wracał, no wiadomo, ja to przypisywałem, że jest młody, ale dziś to już taki młody nie jest. (…) Ale naprawdę on walczył po naszej stronie i w wielu sprawach miał jednak rację. Dlatego my go będziemy bronić, a ci, którzy biorą udział w tej bezczelnej prowokacji, będą musieli ponieść ciężkie konsekwencje – powiedział Jarosław Kaczyński.

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech. Jak to tłumaczy?

6 listopada wnioski prokuratury opiniowała sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, a dzień później oba wnioski przegłosował Sejm. Zbigniewa Ziobry nie było w Polsce ani 6 ani 7 listopada – jak się okazało przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie pozostaje do dziś. Wcześniej azyl polityczny na Węgrzech uzyskał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który był bezpośrednio odpowiedzialny za nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości i wobec którego prokuratura również formułuje zarzuty.