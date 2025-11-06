Reklama
Rzeczpospolita
Komisja regulaminowa podjęła decyzję w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu rekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt.

Publikacja: 06.11.2025 16:00

Zastępcy przewodniczącego komisji Kazimierz Smoliński (z lewej) i Łukasz Osmalak (z prawej) oraz pr

Zastępcy przewodniczącego komisji Kazimierz Smoliński (z lewej) i Łukasz Osmalak (z prawej) oraz przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak i na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w Sejmie

Foto: PAP/Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są przyczyny decyzji Komisji Regulaminowej w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry?
  • Dlaczego prokuratura dąży do uchylenia immunitetu i aresztowania Zbigniewa Ziobry?
  • Jakie zarzuty zostały postawione Zbigniewowi Ziobrze przez prokuraturę?
  • Jakie stanowisko w sprawie Zbigniewa Ziobry prezentuje Jarosław Kaczyński?
  • Dlaczego pełnomocnik Zbigniewa Ziobry uważa wniosek o uchylenie immunitetu za nieuzasadniony?
  • W jaki sposób Zbigniew Ziobro odpiera zarzuty będąc poza granicami Polski?

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu debatowała w czwartek nad wnioskiem  prokuratury o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Celem jest umożliwienie śledczym postawienia Ziobrze poważnych zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywania stanowiska publicznego. Komisja ma rozpatrzyć wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Członkowie komisji zdecydowali. Jest zgoda na uchylenie immunitetu

Po burzliwej, ponadtrzygodzinnej dyskusji odbyło się głosowanie.

W zakresie wszystkich 26 czynów wymienionych we wniosku oraz w kwestii zatrzymania i aresztowania Zbigniewa Ziobro wynik głosowania jest pozytywny. Komisja głosowała osobno w przypadku każdego z zarzutów osobno i w każdym z tych głosowań „wynik był pozytywny” - jak stwierdził przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak.

Sprawozdanie komisji trafi do Sejmu późnym wieczorem – około godziny 23:30. Głosowanie plenarne nad odebraniem immunitetu oraz zgodą na ewentualne aresztowanie Ziobry zaplanowano na piątek wieczorem, najprawdopodobniej między 17:30 a 19:30. Ostateczna decyzja zależy od wyniku głosowania – większość posłów deklaruje poparcie dla uchylenia immunitetu, lecz sytuacja dotycząca zgody na areszt nie jest przesądzona.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Zbigniew Ziobro bez odznaki szeryfa nie okazał się kowbojem

Kaczyński: Tu nie chodzi o sprawiedliwość

Niemal natychmiast po ogłoszeniu decyzji komisji wpis w mediach społecznościowych zamieścił Jarosław Kaczyński.

Zarzuty pisane palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie, kreują i przedstawiają ci, którzy z ramienia obecnej władzy awansowali i czerpią profity. Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość” - napisał prezes PiS. 

Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy... Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę... Sprawiedliwość dopiero nadejdzie” - zakończył Kaczyński.

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry o „niedorzeczności” zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry już na początku obrad  wystąpił z wnioskiem o zamknięcie posiedzenia, ponieważ, jak stwierdził, wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości  jest wadliwy formalnie, ponieważ podpisała go niewłaściwa osoba (prokurator sprawy działał w imieniu Prokuratury Krajowej, a nie osobiście Prokurator Krajowy). Śliwka ocenił, że doszło do złamania przepisów prawa, ponieważ „doszło do możliwości popełnienia przestępstwa poświadczania nieprawdy”, co uniemożliwia procedowanie wniosku.  Postulat ten został jednak odrzucony przez większość komisji.

Poseł Andrzej Śliwka wyraził też przekonanie, że wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry jest motywowany polityką, a nie prawem, zaś zarzut wobec ministra o kierowanie grupą przestępczą jest „niedorzeczny”. W kwestii wniosku o  tymczasowy areszt Śliwka przypomniał, że Zbigniew Ziobro jest ojcem dwójki małych dzieci, a także osobą ciężko chorą onkologicznie. -  Zastosowanie tego środka wobec ministra Ziobry byłoby wyrokiem śmierci - dodał.

Zbigniew Ziobro nieobecny. Zarzuty odpiera z Budapesztu

Przez większość dnia media spekulowały, czy były prokurator generalny stawi się na posiedzenie komisji. Ostatecznie rozpoczęła ona swoje obrady bez udziału Ziobry. Jego pełnomocnikiem podczas obrad komisji jest poseł PiS Andrzej Śliwka.

Polityk przebywa na Węgrzech, gdzie podczas konferencji prasowej, na którą zostały zaproszone tylko media przychylne Prawu i Sprawiedliwości, zapewniał, że postępowanie przeciwko niemu jest „zemstą Donalda Tuska”

–  Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę, w tym wypadku złożenia wniosku o uchylenie mi immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na areszt tymczasowy –  mówił Ziobro. 

Stwierdził następnie, że Donald Tusk ma powody do zemsty, bo Ziobro, jako prokurator generalny i  minister sprawiedliwości nadzorował liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw przedstawiciele partii Donalda Tuska. Dodał także, że wniosek przeciwko niemu zawiera „szereg fałszywych, absurdalnych stwierdzeń, a  premier „wykorzystuje prokuraturę”, by „mścić się na opozycji” i „za sprawą wymiaru sprawiedliwości unicestwić największą partię opozycyjną”.   

Czytaj więcej

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Adam Bodnar. Na pierwszym planie nowy minister, Waldemar Żure
Polityka
Adam Bodnar: Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu. Zachodzi obawa mataczenia lub ucieczki

– Mamy do czynienia z rządami ludzi, którzy uważają, że w praktyce wykonywania władzy można świadomie łamać prawo, popełniać przestępstwa – mówił Ziobro.

Były prokurator generalny stwierdził także, że „z wiarygodnego źródła” otrzymał informację, iż po powrocie do Polski ma zostać zatrzymany i planowane jest „uniemożliwienie mu lub utrudnienie skorzystania z przysługującego mu prawa zajęcia stanowiska wobec absurdalnych zarzutów zawartych we wniosku o uchylenie immunitetu”.  

Jakie zarzuty prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz sprzeniewierzenie znacznych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła również o jego aresztowanie. Za te czyny Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.

Wniosek o uchylenie immunitetu posła został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ziobro miał trzy dni na złożenie oświadczenia w sprawie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku, termin upłynął 3 listopada.

