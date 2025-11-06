Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry o „niedorzeczności” zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry już na początku obrad wystąpił z wnioskiem o zamknięcie posiedzenia, ponieważ, jak stwierdził, wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości jest wadliwy formalnie, ponieważ podpisała go niewłaściwa osoba (prokurator sprawy działał w imieniu Prokuratury Krajowej, a nie osobiście Prokurator Krajowy). Śliwka ocenił, że doszło do złamania przepisów prawa, ponieważ „doszło do możliwości popełnienia przestępstwa poświadczania nieprawdy”, co uniemożliwia procedowanie wniosku. Postulat ten został jednak odrzucony przez większość komisji.

Poseł Andrzej Śliwka wyraził też przekonanie, że wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry jest motywowany polityką, a nie prawem, zaś zarzut wobec ministra o kierowanie grupą przestępczą jest „niedorzeczny”. W kwestii wniosku o tymczasowy areszt Śliwka przypomniał, że Zbigniew Ziobro jest ojcem dwójki małych dzieci, a także osobą ciężko chorą onkologicznie. - Zastosowanie tego środka wobec ministra Ziobry byłoby wyrokiem śmierci - dodał.

Zbigniew Ziobro nieobecny. Zarzuty odpiera z Budapesztu

Przez większość dnia media spekulowały, czy były prokurator generalny stawi się na posiedzenie komisji. Ostatecznie rozpoczęła ona swoje obrady bez udziału Ziobry. Jego pełnomocnikiem podczas obrad komisji jest poseł PiS Andrzej Śliwka.

Polityk przebywa na Węgrzech, gdzie podczas konferencji prasowej, na którą zostały zaproszone tylko media przychylne Prawu i Sprawiedliwości, zapewniał, że postępowanie przeciwko niemu jest „zemstą Donalda Tuska”.

– Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę, w tym wypadku złożenia wniosku o uchylenie mi immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na areszt tymczasowy – mówił Ziobro.

Stwierdził następnie, że Donald Tusk ma powody do zemsty, bo Ziobro, jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości nadzorował liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw przedstawiciele partii Donalda Tuska. Dodał także, że wniosek przeciwko niemu zawiera „szereg fałszywych, absurdalnych stwierdzeń, a premier „wykorzystuje prokuraturę”, by „mścić się na opozycji” i „za sprawą wymiaru sprawiedliwości unicestwić największą partię opozycyjną”.