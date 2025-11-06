Aktualizacja: 06.11.2025 20:53 Publikacja: 06.11.2025 16:00
Zastępcy przewodniczącego komisji Kazimierz Smoliński (z lewej) i Łukasz Osmalak (z prawej) oraz przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak i na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w Sejmie
Foto: PAP/Paweł Supernak
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu debatowała w czwartek nad wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Celem jest umożliwienie śledczym postawienia Ziobrze poważnych zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywania stanowiska publicznego. Komisja ma rozpatrzyć wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Po burzliwej, ponadtrzygodzinnej dyskusji odbyło się głosowanie.
W zakresie wszystkich 26 czynów wymienionych we wniosku oraz w kwestii zatrzymania i aresztowania Zbigniewa Ziobro wynik głosowania jest pozytywny. Komisja głosowała osobno w przypadku każdego z zarzutów osobno i w każdym z tych głosowań „wynik był pozytywny” - jak stwierdził przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak.
Sprawozdanie komisji trafi do Sejmu późnym wieczorem – około godziny 23:30. Głosowanie plenarne nad odebraniem immunitetu oraz zgodą na ewentualne aresztowanie Ziobry zaplanowano na piątek wieczorem, najprawdopodobniej między 17:30 a 19:30. Ostateczna decyzja zależy od wyniku głosowania – większość posłów deklaruje poparcie dla uchylenia immunitetu, lecz sytuacja dotycząca zgody na areszt nie jest przesądzona.
Czytaj więcej
Karol Marks miał powiedzieć, że historia powtarza się zazwyczaj dwa razy – raz, jako tragedia i r...
Niemal natychmiast po ogłoszeniu decyzji komisji wpis w mediach społecznościowych zamieścił Jarosław Kaczyński.
„Zarzuty pisane palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie, kreują i przedstawiają ci, którzy z ramienia obecnej władzy awansowali i czerpią profity. Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość” - napisał prezes PiS.
„Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy... Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę... Sprawiedliwość dopiero nadejdzie” - zakończył Kaczyński.
Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry już na początku obrad wystąpił z wnioskiem o zamknięcie posiedzenia, ponieważ, jak stwierdził, wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości jest wadliwy formalnie, ponieważ podpisała go niewłaściwa osoba (prokurator sprawy działał w imieniu Prokuratury Krajowej, a nie osobiście Prokurator Krajowy). Śliwka ocenił, że doszło do złamania przepisów prawa, ponieważ „doszło do możliwości popełnienia przestępstwa poświadczania nieprawdy”, co uniemożliwia procedowanie wniosku. Postulat ten został jednak odrzucony przez większość komisji.
Poseł Andrzej Śliwka wyraził też przekonanie, że wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry jest motywowany polityką, a nie prawem, zaś zarzut wobec ministra o kierowanie grupą przestępczą jest „niedorzeczny”. W kwestii wniosku o tymczasowy areszt Śliwka przypomniał, że Zbigniew Ziobro jest ojcem dwójki małych dzieci, a także osobą ciężko chorą onkologicznie. - Zastosowanie tego środka wobec ministra Ziobry byłoby wyrokiem śmierci - dodał.
Przez większość dnia media spekulowały, czy były prokurator generalny stawi się na posiedzenie komisji. Ostatecznie rozpoczęła ona swoje obrady bez udziału Ziobry. Jego pełnomocnikiem podczas obrad komisji jest poseł PiS Andrzej Śliwka.
Polityk przebywa na Węgrzech, gdzie podczas konferencji prasowej, na którą zostały zaproszone tylko media przychylne Prawu i Sprawiedliwości, zapewniał, że postępowanie przeciwko niemu jest „zemstą Donalda Tuska”.
– Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę, w tym wypadku złożenia wniosku o uchylenie mi immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na areszt tymczasowy – mówił Ziobro.
Stwierdził następnie, że Donald Tusk ma powody do zemsty, bo Ziobro, jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości nadzorował liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw przedstawiciele partii Donalda Tuska. Dodał także, że wniosek przeciwko niemu zawiera „szereg fałszywych, absurdalnych stwierdzeń, a premier „wykorzystuje prokuraturę”, by „mścić się na opozycji” i „za sprawą wymiaru sprawiedliwości unicestwić największą partię opozycyjną”.
Czytaj więcej
Zbigniew Ziobro tworzył „państwo w państwie”. Fundusz Sprawiedliwości to były dotacje przekazywan...
– Mamy do czynienia z rządami ludzi, którzy uważają, że w praktyce wykonywania władzy można świadomie łamać prawo, popełniać przestępstwa – mówił Ziobro.
Były prokurator generalny stwierdził także, że „z wiarygodnego źródła” otrzymał informację, iż po powrocie do Polski ma zostać zatrzymany i planowane jest „uniemożliwienie mu lub utrudnienie skorzystania z przysługującego mu prawa zajęcia stanowiska wobec absurdalnych zarzutów zawartych we wniosku o uchylenie immunitetu”.
Zbigniew Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz sprzeniewierzenie znacznych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła również o jego aresztowanie. Za te czyny Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.
Wniosek o uchylenie immunitetu posła został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ziobro miał trzy dni na złożenie oświadczenia w sprawie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku, termin upłynął 3 listopada.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu debatowała w czwartek nad wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Celem jest umożliwienie śledczym postawienia Ziobrze poważnych zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywania stanowiska publicznego. Komisja ma rozpatrzyć wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
W najnowszym sondażu pracowni Opinia24 partie wskazane przez większość pytanych dzieli prawie 6 pkt. proc. Koali...
Punkt widzenia byłego ministra sprawiedliwości zależy od punktu siedzenia. Zbigniew Ziobro woli połknąć własny j...
Można powiedzieć, że Donald Tusk ma powody do zemsty - mówił na konferencji prasowej zorganizowanej w Budapeszci...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Moim zdaniem Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu - mówił w rozmowie z Joanną Ćwiek-Świdecką senator Krzys...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas