Osi podziału nie wytycza jednak tylko wiek. To tak naprawdę wtórny podział wobec tego, jak wyglądają i przez kogo kontrolowane są w Polsce media. W większości przypadków najważniejsze polskie redakcje zostały założone i zbudowane przez ludzi bezpośrednio zakorzenionych lub wywodzących się z pokolenia Solidarności. To rówieśnicy Tuska i Kaczyńskiego, na pewno mentalni. Dla milenialsów, którzy ledwie pamiętają PRL, albo nie pamiętają go wcale, dla pokolenia Z urodzonego już po transformacji, a tym bardziej dla pokolenia Alfa urodzonego już w XXI w., media tradycyjne są reliktem wcześniejszego podziału politycznego. Oni mają własne media społecznościowe, rolki na Instagramie i TikToku, podcasty i nowe pomysły, jak projekt dla centroprawicowych trzydziestolatków – Kanał Zero (założony przez Krzysztofa Stanowskiego, rocznik 1982). Nieprzypadkowo to właśnie Stanowski był w tym roku najostrzej atakowany przez polityków i aktywistów najbardziej zaangażowanych w utrzymanie duopolu. Beneficjentem tego wyłomu po prawej stronie był m.in. prezydent Karol Nawrocki (rocznik 1983), który ostatecznie połączył poparcie tradycyjnego, starszego elektoratu PiS i młodych wyborców altprawicy. Im ktoś młodszy, tym dalej mu od linearnej telewizji i prasy na rzecz mediów społecznościowych, podcastów i Kanału Zero. To jeden z kluczowych mechanizmów tej zmiany.

Paradoks polega na tym, że to stare media wciąż nadają ton debatom o sprawach kluczowych dla młodych – takich jak demografia czy rynek pracy. W badaniach ludzie z pokolenia Z jasno wskazują, że ich wymarzoną formą zatrudnienia jest... praca na etacie (raport WorkWarZ opisywany przez „Rzeczpospolitą”). Ale gdy Ministerstwo Rodziny forsuje reformę PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), która w założeniu ma doprowadzić do ucywilizowania rynku pracy i zwalczenia jego segmentacji, to opór dysponujących kapitałem, dojściem do mediów tradycyjnych i innymi zasobami organizacji, którym zależy na utrzymaniu korzystnego dla nich finansowo status quo, był i jest przepotężny. A z kolei brak stabilnych form zatrudnienia wpływa na demografię. I tak to się toczy.

Foto: Tomasz Sitarski

To wszystko widać dobrze w tematach takich jak ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, planowanie przestrzenne, ekologia, podejście do alkoholu, sprawy obyczajowe, depopulacja średnich miast, wykluczenie komunikacyjne itd. I to będzie widać przy świątecznym stole. Starsi, zanurzeni w politycznym duopolu nie rozumieją, dlaczego młodzi uznają, że jest tak źle lub niedostatecznie. I dlaczego młodzi nie mają lub nawet nie chcą mieć dzieci. Oczywiście starsi też są w mediach społecznościowych, mogą ulegać tam zresztą szybkiej radykalizacji, ale rdzeń ich myślenia sformułowały media kojarzone z duopolem istniejącym od 2005 r. – Gdy obserwuję starsze osoby w mojej rodzinie, to mam wrażenie, że korzystający z Facebooka ludzie pokolenia 60+ nie do końca rozróżniają prawdę od fake newsa. Z tym zderzam się w rozmowach – mówi nam 30-letnia Ewelina.

Bezradność wobec Grzegorza Brauna i perspektywy dla duopolu

Gdyby cała dyskusja dotyczyła tylko sporów przy wigilijnych stołach, byłaby jednak trywialna. Ale dotyczy przecież rdzenia polityki. To był rok, w którym przemielony przez duopol został Szymon Hołownia – przynajmniej na jakiś czas. Bez poważnego i silnego zaplecza partyjnego nie miał obecnie szans z maszyną, która doprowadziła do porażki tyle innych projektów. Z Partii Razem wyrzucono w tym roku Paulinę Matysiak, a zaczęło się od tego, że Matysiak jeszcze w 2024 r. rozpoczęła współpracę z posłami PiS – nie tylko w sprawach rozwoju, CPK, atomu i portów. W ten sposób jednoznacznie stała się zdrajcą w logice duopolu. Pod tą presją nawet Adrian Zandberg musiał ulec.