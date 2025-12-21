Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Karol Nawrocki ocenił, że w relacji z Ukraińcami nie czujemy się jak partnerzy. Co na to Polacy?

„Karol Nawrocki powiedział, że Polacy często nie czują się dziś w relacji z Ukraińcami jak partnerzy. Czy zgadza się Pani/Pan z oceną prezydenta?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 21.12.2025 09:10

Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki

Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakiego wsparcia udzieliła Ukrainie Polska po rozpoczęciu przez Rosję wojny?
  • Co o polskiej pomocy dla Ukrainy mówił Wołodymyr Zełenski w czasie wizyty w Polsce?
  • Czy Polacy zgadzają się z prezydentem, gdy ten mówi, że w relacjach z Ukraińcami często nie czujemy się jak partnerzy?

Przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie Karol Nawrocki udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce, w którym powiedział, że Polska powinna wspierać Ukrainę, ale „jednocześnie powinniśmy doprowadzić (...) do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę”. . – Konflikt trwa blisko cztery lata i mam wrażenie, że my – Polacy – często nie czujemy się w tej relacji jak partnerzy – stwierdził Nawrocki. 

Reklama
Reklama

Wołodymyr Zełenski w czasie wizyty w Polsce kilka razy podziękował Polakom za wsparcie udzielane Ukrainie 

– Jeżeli w sprawach, które dla Polaków są ważne – takich jak ekshumacje na Wołyniu – widzimy, że dla strony ukraińskiej nie są one nawet przedmiotem realnego rozważenia, to pojawia się pytanie: gdzie jest partnerstwo? Liczę, że się to zmieni – mówił też polski prezydent. . – Mamy swoje oczekiwania wobec Ukrainy, tak jak wszystkie inne państwa na świecie – dodał.

W trakcie wizyty w Polsce Zełenski dziękował Polsce i Polakom za wsparcie udzielane Ukrainie zarówno w czasie spotkania z prezydentem, jak i w czasie spotkania z premierem. Na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim Zełenski podkreślał, że Polska wspierała Ukrainę przez cały okres od momentu uzyskania przez ten kraj niepodległości w 1991 roku 

Reklama
Reklama

Z kolei w czasie spotkania z premierem Tuskiem Zełenski podziękował „narodowi polskiemu za znaczące wsparcie od samego początku tej wojny”. 

Polska po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę udzieliła zaatakowanemu sąsiadowi znaczącej pomocy wojskowej – łącznie w latach 2022-2024, jak wynika z oficjalnych danych polskiego rządu, przekazaliśmy Ukrainie 318 czołgów (zarówno poradzieckich – jak T-72 w różnych wersjach, jak i niemieckich czołgów typu Leopard 2A4), 586 pojazdów opancerzonych, 137 zestawów artyleryjskich 10 myśliwców MiG-29 i 10 śmigłowców Mi-24. Łączna wartość tej pomocy to ok. 4 mld euro. 

Polska pomoc dla Ukrainy w latach 2022-2023 - raport rządowy

Polska pomoc dla Ukrainy w latach 2022-2023 - raport rządowy

Pobierz

Polska stała się też kluczowym państwem, jeśli chodzi o proces przekazywania pomocy Ukrainie – niemal cała pomoc od sojuszników dla tego kraju przechodzi przez hub logistyczny, który istnieje przy lotnisku Rzeszów-Jasionka. 

Polska udzieliła też schronienia Ukraińcom uciekającym przed wojną – według danych Eurostatu z października 2025 roku w naszym kraju przebywa ok. 965 tys. obywateli Ukrainy objętych tymczasową ochroną na terenie UE. Łączna liczba obywateli Ukrainy przebywających w Polsce jest jednak większa i wynosi ok. 1,5 mln (w tej liczbie są również emigranci zarobkowi z Ukrainy). 

Reklama
Reklama

Sondaż: 59,8 proc. Polaków zgadza się z prezydentem, że w relacjach z Ukrainą Polacy nie czują się często jak partnerzy

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy zgadzają się z oceną prezydenta, że w relacjach z Ukrainą Polacy nie czują się często jak partnerzy.

„Tak” odpowiedziało 59,8 proc. respondentów.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 25 proc. badanych.

15,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. 

– Z wypowiedzią prezydenta nieco częściej zgadzają się mężczyźni (63 proc.) niż kobiety (57 proc.). Z oceną Karola Nawrockiego zgadza się trzech na czterech badanych w wieku od 25 do 34 lat. Częściej niż pozostali takie zdanie podzielają badani posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (70 proc.). Opinię prezydenta uważa za słuszną dwóch na trzech respondentów, których dochody przekraczają 7000 zł netto i taki sam odsetek badanych z miast o wielkości od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Wołodymyr Zełenski Karol Nawrocki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Kto był największym wygranym i przegranym 2025 roku. Polacy wskazali w sondażu
Polityka
Kto był największym wygranym i przegranym 2025 roku. Polacy wskazali w sondażu
Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen
Polityka
Sondaż: Polacy wskazali lidera polskiej prawicy. Kaczyński przegrywa z Nawrockim
Paraliż Funduszu Sprawiedliwości. Ofiary przestępstw bez pomocy, resort słabo się tłumaczy
Polityka
Paraliż Funduszu Sprawiedliwości. Ofiary przestępstw bez pomocy, resort słabo się tłumaczy
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski premier Donald Tusk podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady
Polityka
Tusk do Zełenskiego: Jesteś bohaterem nie tylko w Ukrainie, ale także w Polsce
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama