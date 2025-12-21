Z tego artykułu się dowiesz: Jakiego wsparcia udzieliła Ukrainie Polska po rozpoczęciu przez Rosję wojny?

Co o polskiej pomocy dla Ukrainy mówił Wołodymyr Zełenski w czasie wizyty w Polsce?

Czy Polacy zgadzają się z prezydentem, gdy ten mówi, że w relacjach z Ukraińcami często nie czujemy się jak partnerzy?

Przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie Karol Nawrocki udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce, w którym powiedział, że Polska powinna wspierać Ukrainę, ale „jednocześnie powinniśmy doprowadzić (...) do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę”. . – Konflikt trwa blisko cztery lata i mam wrażenie, że my – Polacy – często nie czujemy się w tej relacji jak partnerzy – stwierdził Nawrocki.

Reklama Reklama

Wołodymyr Zełenski w czasie wizyty w Polsce kilka razy podziękował Polakom za wsparcie udzielane Ukrainie

– Jeżeli w sprawach, które dla Polaków są ważne – takich jak ekshumacje na Wołyniu – widzimy, że dla strony ukraińskiej nie są one nawet przedmiotem realnego rozważenia, to pojawia się pytanie: gdzie jest partnerstwo? Liczę, że się to zmieni – mówił też polski prezydent. . – Mamy swoje oczekiwania wobec Ukrainy, tak jak wszystkie inne państwa na świecie – dodał.

W trakcie wizyty w Polsce Zełenski dziękował Polsce i Polakom za wsparcie udzielane Ukrainie zarówno w czasie spotkania z prezydentem, jak i w czasie spotkania z premierem. Na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim Zełenski podkreślał, że Polska wspierała Ukrainę przez cały okres od momentu uzyskania przez ten kraj niepodległości w 1991 roku