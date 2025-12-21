Aktualizacja: 21.12.2025 09:56 Publikacja: 21.12.2025 09:10
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie Karol Nawrocki udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce, w którym powiedział, że Polska powinna wspierać Ukrainę, ale „jednocześnie powinniśmy doprowadzić (...) do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę”. . – Konflikt trwa blisko cztery lata i mam wrażenie, że my – Polacy – często nie czujemy się w tej relacji jak partnerzy – stwierdził Nawrocki.
– Jeżeli w sprawach, które dla Polaków są ważne – takich jak ekshumacje na Wołyniu – widzimy, że dla strony ukraińskiej nie są one nawet przedmiotem realnego rozważenia, to pojawia się pytanie: gdzie jest partnerstwo? Liczę, że się to zmieni – mówił też polski prezydent. . – Mamy swoje oczekiwania wobec Ukrainy, tak jak wszystkie inne państwa na świecie – dodał.
W trakcie wizyty w Polsce Zełenski dziękował Polsce i Polakom za wsparcie udzielane Ukrainie zarówno w czasie spotkania z prezydentem, jak i w czasie spotkania z premierem. Na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim Zełenski podkreślał, że Polska wspierała Ukrainę przez cały okres od momentu uzyskania przez ten kraj niepodległości w 1991 roku
Z kolei w czasie spotkania z premierem Tuskiem Zełenski podziękował „narodowi polskiemu za znaczące wsparcie od samego początku tej wojny”.
Polska po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę udzieliła zaatakowanemu sąsiadowi znaczącej pomocy wojskowej – łącznie w latach 2022-2024, jak wynika z oficjalnych danych polskiego rządu, przekazaliśmy Ukrainie 318 czołgów (zarówno poradzieckich – jak T-72 w różnych wersjach, jak i niemieckich czołgów typu Leopard 2A4), 586 pojazdów opancerzonych, 137 zestawów artyleryjskich 10 myśliwców MiG-29 i 10 śmigłowców Mi-24. Łączna wartość tej pomocy to ok. 4 mld euro.
Polska stała się też kluczowym państwem, jeśli chodzi o proces przekazywania pomocy Ukrainie – niemal cała pomoc od sojuszników dla tego kraju przechodzi przez hub logistyczny, który istnieje przy lotnisku Rzeszów-Jasionka.
Polska udzieliła też schronienia Ukraińcom uciekającym przed wojną – według danych Eurostatu z października 2025 roku w naszym kraju przebywa ok. 965 tys. obywateli Ukrainy objętych tymczasową ochroną na terenie UE. Łączna liczba obywateli Ukrainy przebywających w Polsce jest jednak większa i wynosi ok. 1,5 mln (w tej liczbie są również emigranci zarobkowi z Ukrainy).
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy zgadzają się z oceną prezydenta, że w relacjach z Ukrainą Polacy nie czują się często jak partnerzy.
„Tak” odpowiedziało 59,8 proc. respondentów.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 25 proc. badanych.
15,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
– Z wypowiedzią prezydenta nieco częściej zgadzają się mężczyźni (63 proc.) niż kobiety (57 proc.). Z oceną Karola Nawrockiego zgadza się trzech na czterech badanych w wieku od 25 do 34 lat. Częściej niż pozostali takie zdanie podzielają badani posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (70 proc.). Opinię prezydenta uważa za słuszną dwóch na trzech respondentów, których dochody przekraczają 7000 zł netto i taki sam odsetek badanych z miast o wielkości od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
