Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta RP, który ma na nim wystąpić. I właśnie w prezydencie wiele osób upatruje kogoś, kto pomoże w jakimś sensie zbliżyć PiS do młodych. Z exit polls prezentowanych podczas wieczoru wyborczego wynika, że Karol Nawrocki wygrał wyścig prezydencki z Rafałem Trzaskowskim właśnie wśród młodych ludzi. W grupie wyborców od 18 do 29 lat miał 51,90 proc. poparcia, podczas gdy jego rywal 48,1 proc. Nawrocki wygrał też wśród 30-latków. W I turze Nawrocki był w tej samej grupie jednak czwarty, a zwyciężył w niej Sławomir Mentzen.

Działająca wciąż jakby w kampanijnym trybie Kancelaria Prezydenta (KPRP) bardzo o młodych dba. Nie chodzi tylko o takie wydarzenia, jak debata z młodzieżą w połowie października, czy organizacja wiralowego spotkania z młodymi na kebabie, ale też dbanie o środki przekazu. Z naszych rozmów wynika, że KPRP rozmawia z influencerami i chce, by prezydent był najlepiej widocznym politykiem w polskim internecie. A bez dotarcia do najmłodszych wyborców nie jest to możliwe. Pytanie brzmi tylko, do których z nich ma trafiać ten przekaz? Do tych, którzy chodzą na Marsz Niepodległości prezydent Nawrocki pasuje doskonale.

Trzy pokolenia wyborców i bitwa o to, czy będzie nowe Jagodno

Jak każde pokolenie najmłodsi wyborcy są grupą niejednorodną, społecznie zróżnicowaną. Prezes IBRiS Marcin Duma wskazuje, że są co najmniej trzy politycznie ważne grupy. – Najmłodsi to pokolenie Alfa. Czyli ludzie młodzi bez praw wyborczych, ale pełnoprawni uczestnicy debaty w sieci mający wpływ na dyskusję publiczną. Po drugie pokolenie Zet, czyli klasycznie wyborcy od 18 do 29 roku życia. Po trzecie, pokolenie milenialsów, czyli wyborcy od 29 aż do 40 lat, którzy sami uznają się za młodych – mówi Duma. – I tu dochodzimy do zasadniczego pytania o poparcie dla prezydenta Nawrockiego wśród młodych oraz tego, czy to przełoży się na poparcie młodych dla PiS.

– Ktoś mnie zapytał, czy to młodzi mężczyźni w wieku 18–29 lat budują Nawrockiemu wynik. Sprawdziłem i okazuje się, że nie. Najwyższe zaufanie ma wśród trzydziesto- i czterdziestolatków, czyli milenialsów. Wśród zetek zaufanie do niego jest wyraźnie niższe. Silne, ale niższe. – mówi. Przypomina też, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich Nawrocki w grupie 18–29 lat był dopiero czwarty. – To nie ta kohorta „niesie” jego poparcie – dodaje.

Zdaniem Dumy strategia Kancelarii Prezydenta to świadoma próba wejścia w alfy i zetki, czyli zasypania luk tam, gdzie Nawrocki ma najsłabsze wyniki. – To działanie w stylu sztabowym obliczone też na przyszłość. Alfy i zetki to digital natives, dla których czas między bodźcem a gratyfikacją jest ekstremalnie krótki. Łatwo ich zniechęcić, trudno zatrzymać. To „kebabowy” styl opowieści: szanuję was, dotrzymuję słowa – ocenia Duma. Zastrzega jednak, że te ruchy nie wzmacniają jego zdaniem PiS. – To jest najciekawsze: budowa przez Kancelarię Prezydenta swoistego pasa transmisyjnego: Z Nawrockiego do PiS. To, że Nawrocki coś robi, nie oznacza moim zdaniem jednak progresji PiS. Kontrast między jego stylem a partią jest obecnie dla niej wręcz degradujący. Młodzi odpływają z PiS do Brauna i Mentzena. Konfederacja zachowuje spokój i czeka, a czas działa na jej korzyść. Braun dodatkowo radykalizuje część młodych mężczyzn, utrwalając ich w przekonaniu, że do PiS nie ma powrotu – zauważa. Prezes IBRiS uważa też, że problem demograficzny uderza w PiS wyjątkowo mocno mimo wysiłków jej polityków. – Po raz pierwszy od 20 lat widać, że ta partia realnie nie odnawia się w młodych rocznikach – mówi „Rzeczpospolitej”.