Aktualizacja: 21.11.2025 07:12 Publikacja: 21.11.2025 06:51
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Foto: PAP
Na czele sondażu znajduje się Koalicja Obywatelska z poparciem 31,5 proc. (wzrost o 1 punkt proc. w porównaniu do badania z października). KO powiększyła tym samym przewagę nad PiS, na który chce głosować 27,6 proc. badanych. To wynik o 0,3 punktu proc. lepszy niż przed miesiącem, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała w badaniu IBRiS dla Onetu najgorszy wynik od 10 lat.
Są wyniki najnowszego sondażu preferencji partyjnych, przeprowadzonego przez Instytut Badań Polls...
Na podium niezmiennie znajduje się Konfederacja z poparciem 14,1 proc. (takim samym, jak w poprzednim badaniu). Na czwarte miejsce wskoczyła z kolei Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 7,3 proc. respondentów (wzrost o 1,2 punktu proc.). Partia Grzegorza Brauna wyprzedziła Nową Lewicę, która może liczyć na 7 proc. głosów (spadek o 0,1 punktu proc.). Żadna inna partia nie przekroczyła progu wyborczego.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Poza Sejmem – według sondażu – znalazłyby się PSL z poparciem 3,9 proc. (spadek o 0,7 punktu proc.), Partia Razem, na którą chce głosować 3,6 proc. badanych (wzrost o 0,7 punktu proc.) oraz Polska 2050, która uzyskała zaledwie 0,7 proc. wskazań (spadek o 0,9 punktu proc.). PSL i Polska 2050 w przeszłości tworzyły Trzecią Drogę, współtworzą koalicję rządzącą, a w wyborach z 2023 roku zajęły wspólnie trzecie miejsce. Obecnie jednak ich łączne poparcie jest trzykrotnie mniejsze niż w 2023 roku i nawet suma ich poparcia nie wystarczyłaby do przekroczenia progu wyborczego, gdyby startowały jako jeden komitet wyborczy (5 proc.).
4,3 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos.
Łączne poparcie dla partii tworzących obecną koalicję rządzącą wynosi w sondażu 43,1 proc. PiS (z Razem, która do 2024 roku stanowiła parlamentarne zaplecze koalicji – 46,7 proc.), PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej uzyskują łącznie 49 proc. wskazań.
Z badania wynika też, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę udział wzięłoby w nich 59,3 proc. Polaków, przy czym 45,7 proc. wzięłoby w nich udział „zdecydowanie”. „Zdecydowanie nie” wzięłoby udziału w wyborach 14,2 proc. respondentów, a „raczej nie” - 19,8 proc.
Sondaż przeprowadzono w dniach 14-15 listopada, metodą CATI (telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) na grupie 1,1 tys. dorosłych Polaków.
Wyniki sondażu IBRiS dla Onetu potwierdzają dający się zauważyć trend wskazujący, iż Koalicja Obywatelska poprawia swoje notowania, podczas gdy poparcie dla PiS spadło poniżej 30 proc. Sondaże wskazują też na stabilne poparcie Konfederacji i wzrost poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
W ostatnim sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” (z 24-25 października) KO uzyskała 30,4 proc. wskazań, PiS – 27,6 proc., Konfederacja – 15 proc., Lewica – 6,7 proc. a Konfederacja Korony Polskiej – 5,5 proc.
Foto: Paweł Krupecki
Z kolei w sondażu opublikowanym w tym tygodniu przez Instytut Badań Pollster (dla „Super Expressu”) Koalicja Obywatelska może liczyć na 33,55 proc. poparcia, PiS – 28,86 proc. wskazań. Na Konfederację w tym sondażu wskazywało 11,45 proc. badanych, na Nową Lewicę - 6,91 proc. respondentów a na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna 5,92 proc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
