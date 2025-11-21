Na czele sondażu znajduje się Koalicja Obywatelska z poparciem 31,5 proc. (wzrost o 1 punkt proc. w porównaniu do badania z października). KO powiększyła tym samym przewagę nad PiS, na który chce głosować 27,6 proc. badanych. To wynik o 0,3 punktu proc. lepszy niż przed miesiącem, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała w badaniu IBRiS dla Onetu najgorszy wynik od 10 lat.

Sondaż: Partia Grzegorza Brauna przeskakuje Lewicę

Na podium niezmiennie znajduje się Konfederacja z poparciem 14,1 proc. (takim samym, jak w poprzednim badaniu). Na czwarte miejsce wskoczyła z kolei Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 7,3 proc. respondentów (wzrost o 1,2 punktu proc.). Partia Grzegorza Brauna wyprzedziła Nową Lewicę, która może liczyć na 7 proc. głosów (spadek o 0,1 punktu proc.). Żadna inna partia nie przekroczyła progu wyborczego.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Poza Sejmem – według sondażu – znalazłyby się PSL z poparciem 3,9 proc. (spadek o 0,7 punktu proc.), Partia Razem, na którą chce głosować 3,6 proc. badanych (wzrost o 0,7 punktu proc.) oraz Polska 2050, która uzyskała zaledwie 0,7 proc. wskazań (spadek o 0,9 punktu proc.). PSL i Polska 2050 w przeszłości tworzyły Trzecią Drogę, współtworzą koalicję rządzącą, a w wyborach z 2023 roku zajęły wspólnie trzecie miejsce. Obecnie jednak ich łączne poparcie jest trzykrotnie mniejsze niż w 2023 roku i nawet suma ich poparcia nie wystarczyłaby do przekroczenia progu wyborczego, gdyby startowały jako jeden komitet wyborczy (5 proc.).