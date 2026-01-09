Chodzi o grudniową publikację przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka na portalu X zdjęć z otwarcia LCS w Boleścicach koło Sędziszowa. Wywołała ona oburzenie części internautów, a także polityków PiS. Ministrowi zarzucono ujawnienie wrażliwych danych na temat infrastruktury kolejowej.

Wróciła sprawa zdjęć infrastruktury kolejowej wykonanych przez ministra Dariusza Klimczaka

Sprawa, jak zauważa serwis WNP, szeroko omawiana była 8 stycznia na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury. Wówczas swoje stanowisko wobec niej wyraziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, a więc firma zarządzająca przedmiotową linią.

Aleksandra Adamska-Ziętek, członek zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa ds. handlu i eksploatacji zapewniła, że linia kolejowa nr 65, zarządzana przez PKP LHS, nie jest infrastrukturą krytyczną.

W czasie posiedzenia komisji wypowiedział się także płk Adam Ciszewski, przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyjaśnił, że zdjęcia opublikowane przez ministra Klimczaka, w ocenie Agencji, nie zawierają danych wrażliwych ani informacji newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu czy państwa. Przedstawiciel ABW przypomniał jednocześnie, że w Polsce nie ma generalnego zakazu fotografowania infrastruktury kolejowej, a ograniczenia dotyczą obiektów chronionych.