Aktualizacja: 09.01.2026 15:30 Publikacja: 09.01.2026 14:32
W czasie czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury ponownie omawiano sprawę zdjęć infrastruktury kolejowej opublikowanych przez ministra Dariusza Klimczaka
Foto: TV.RP.PL
Chodzi o grudniową publikację przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka na portalu X zdjęć z otwarcia LCS w Boleścicach koło Sędziszowa. Wywołała ona oburzenie części internautów, a także polityków PiS. Ministrowi zarzucono ujawnienie wrażliwych danych na temat infrastruktury kolejowej.
Sprawa, jak zauważa serwis WNP, szeroko omawiana była 8 stycznia na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury. Wówczas swoje stanowisko wobec niej wyraziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, a więc firma zarządzająca przedmiotową linią.
Aleksandra Adamska-Ziętek, członek zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa ds. handlu i eksploatacji zapewniła, że linia kolejowa nr 65, zarządzana przez PKP LHS, nie jest infrastrukturą krytyczną.
W czasie posiedzenia komisji wypowiedział się także płk Adam Ciszewski, przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyjaśnił, że zdjęcia opublikowane przez ministra Klimczaka, w ocenie Agencji, nie zawierają danych wrażliwych ani informacji newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu czy państwa. Przedstawiciel ABW przypomniał jednocześnie, że w Polsce nie ma generalnego zakazu fotografowania infrastruktury kolejowej, a ograniczenia dotyczą obiektów chronionych.
– Jeżeli ktoś przechodzi, robi zdjęcie i nie wzbudza podejrzeń, nie ma żadnych podstaw do interwencji – powiedział Ciszewski cytowany przez WNP.
Źródło: rp.pl
