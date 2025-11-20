Aktualizacja: 20.11.2025 08:22 Publikacja: 20.11.2025 06:54
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Foto: PAP
Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na 33,55 proc. poparcia – o 1,02 punktu proc. więcej, niż w badaniu z października.
Drugie miejsce zajmuje PiS, który zdobył 28,86 proc. wskazań, o 1,05 punktu proc. mniej, niż przed miesiącem.
Czytaj więcej
„Jak ocenia Pani/Pan zachowanie Zbigniewa Ziobry, który przebywał na Węgrzech w czasie, gdy Sejm...
Na podium jest jeszcze Konfederacja, która zdobyła 11,45 proc. wskazań (mniej o 1,78 punktu proc. niż miesiąc temu).
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze Nowa Lewica, którą wybiera 6,91 proc. respondentów (w ciągu miesiąca partia straciła 0,43 punktu proc. poparcia) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (5,92 proc., spadek o 0,24 punktu proc.).
Poniżej progu wyborczego znaleźliby się koalicjanci Donalda Tuska z byłej Trzeciej Drogi – Polska 2050 (4,55 proc. poparcia, wzrost o 0,94 punktu proc.) i PSL (2,48 proc., wzrost o 1,11 punktu proc.). Do Sejmu nie weszłaby też Partia Razem, którą popiera 4,89 proc. respondentów (spadek o 0,57 punktu proc.).
Takie wyniki oznaczają, że w przyszłym Sejmie niemożliwe byłoby odtworzenie obecnej koalicji rządzącej. Jedynym koalicjantem KO, który wchodzi do Sejmu jest Lewica, ale partie Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego mają łącznie 40,46 proc., podczas gdy partie prawicy – PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej łącznie mają poparcie 46,23 proc.
Nowy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” potwierdza trend widoczny w ostatnich sondażach – widać w nich niewielki wzrost poparcia dla KO, przy jednoczesnym utrzymywaniu się poparcia dla PiS poniżej 30 proc. i stagnacji poparcia dla Konfederacji.
W ostatnim sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” (z 24-25 października) KO uzyskała 30,4 proc. wskazań, PiS – 27,6 proc., Konfederacja – 15 proc., Lewica – 6,7 proc. a Konfederacja Korony Polskiej – 5,5 proc.
Foto: Paweł Krupecki
Badanie zrealizowano między 15 a 17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Margines błędu statystycznego wynosi 3 punkty proc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na 33,55 proc. poparcia – o 1,02 punktu proc. więcej, niż w badaniu z października.
Drugie miejsce zajmuje PiS, który zdobył 28,86 proc. wskazań, o 1,05 punktu proc. mniej, niż przed miesiącem.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
Igor i Irina R., rosyjskie małżeństwo oskarżone o szpiegostwo przeciwko Polsce, tuż przed aresztowaniem otrzymał...
W pokojach w Domu Poselskim, których wystrój politycy często porównują do epoki Gierka, stanie się bardziej euro...
Włodzimierz Czarzasty, obsadzając Marka Siwca w roli szefa Kancelarii Sejmu, pokazuje, jak pewnie czują się dziś...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
- Dzisiaj próbuje się odwracać uwagę od dyskusji i od nieudolności tego rządu. Moskwa chce, abyśmy się wewnętrzn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas