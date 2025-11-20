Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na 33,55 proc. poparcia – o 1,02 punktu proc. więcej, niż w badaniu z października.

Reklama Reklama

Drugie miejsce zajmuje PiS, który zdobył 28,86 proc. wskazań, o 1,05 punktu proc. mniej, niż przed miesiącem.

Sondaż: Grzegorz Braun w Sejmie, dawna Trzecia Droga pod progiem wyborczym

Na podium jest jeszcze Konfederacja, która zdobyła 11,45 proc. wskazań (mniej o 1,78 punktu proc. niż miesiąc temu).