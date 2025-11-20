Reklama
Nowy sondaż: Koalicja Obywatelska ucieka PiS-owi

Są wyniki najnowszego sondażu preferencji partyjnych, przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Publikacja: 20.11.2025 06:54

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na 33,55 proc. poparcia – o 1,02 punktu proc. więcej, niż w badaniu z października.

Drugie miejsce zajmuje PiS, który zdobył 28,86 proc. wskazań, o 1,05 punktu proc. mniej, niż przed miesiącem.

Na podium jest jeszcze Konfederacja, która zdobyła 11,45 proc. wskazań (mniej o 1,78 punktu proc. niż miesiąc temu). 

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze Nowa Lewica, którą wybiera 6,91 proc. respondentów (w ciągu miesiąca partia straciła 0,43 punktu proc. poparcia) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (5,92 proc., spadek o 0,24 punktu proc.). 

Poniżej progu wyborczego znaleźliby się koalicjanci Donalda Tuska z byłej Trzeciej Drogi – Polska 2050 (4,55 proc. poparcia, wzrost o 0,94 punktu proc.) i PSL (2,48 proc., wzrost o 1,11 punktu proc.). Do Sejmu nie weszłaby też Partia Razem, którą popiera 4,89 proc. respondentów (spadek o 0,57 punktu proc.). 

Sondaż: KO z Lewicą ma mniejsze poparcie niż PiS i obie Konfederacje łącznie

Takie wyniki oznaczają, że w przyszłym Sejmie niemożliwe byłoby odtworzenie obecnej koalicji rządzącej. Jedynym koalicjantem KO, który wchodzi do Sejmu jest Lewica, ale partie Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego mają łącznie 40,46 proc., podczas gdy partie prawicy – PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej łącznie mają poparcie 46,23 proc. 

Nowy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” potwierdza trend widoczny w ostatnich sondażach – widać w nich niewielki wzrost poparcia dla KO, przy jednoczesnym utrzymywaniu się poparcia dla PiS poniżej 30 proc. i stagnacji poparcia dla Konfederacji.

W ostatnim sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” (z 24-25 października) KO uzyskała 30,4 proc. wskazań, PiS – 27,6 proc., Konfederacja – 15 proc., Lewica – 6,7 proc. a Konfederacja Korony Polskiej – 5,5 proc. 

Foto: Paweł Krupecki

Badanie zrealizowano między 15 a 17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Margines błędu statystycznego wynosi 3 punkty proc.

